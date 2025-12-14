@Keka_Akek: "Nunca estaré a favor de fomentar un estilo de vida horrible bajo la idea de que hay que disfrutar"

¿Quién es Keka cuando apaga la cámara, se quita la sudadera del gym y deja de grabar ‘POVs’ sobre su día?

Exactamente la misma persona que en redes. Keka es Keka. Para empezar, Keka no es un nombre artístico ni de redes, es el mote que me pusieron mis papis de pequeña y todo mi entorno me llama así. Por eso no tengo ningún personaje y lo que subo a redes es simplemente mi forma de ser: me pilles en un súper comprando, en casa limpiando o subiendo vídeos, soy la misma. Soy una chavala más, con sus estudios, sus crisis existenciales, su pelo alborotado, su energía por las nubes, su trabajo, sus ‘mental breakdown’ y que ahora mismo está viviendo la mejor época de su vida.

Eres berciana, pero Murcia te ha adoptado por completo. ¿Qué encontraste aquí que te hizo sentir en casa?

¡Los murcianicos sois muy amigables! Soy muy sociable y el trato de la gente aquí es increíble. Me he sentido como en casa desde el primer día, cuando cinco personas me ayudaron en una parada de tranvía a sacar el bono y me explicaron cómo funcionaba y dónde debía bajarme. Ahí me di cuenta de que la sangre murciana es otro rollo.

Tus vídeos sobre la vida murciana se vuelven virales una y otra vez. ¿Recuerdas cuál fue el primero que explotó y te hizo pensar: «Vale, esto está funcionando»?

Me acuerdo perfectamente del momento en el que me retumbó la casa: ventanas, paredes, todo. Me asusté y subí un TikTok preguntando si eso era normal, porque mis propios vecinos se habían asomado a la ventana. Resultó que eran aviones militares rompiendo la barrera del sonido. A la gente le hizo gracia ver a una tía con acento gallego asombrarse de cosas comunes de Murcia.

Tienes una comunidad enorme en TikTok. ¿Qué crees que buscan tus seguidores cuando ven tus vídeos?

Naturalidad y cercanía, pero no solo en redes. Cuando conoces a un nuevo compañero de trabajo, tienes tu primera cita o incluyen a alguien nuevo en tu grupo de amigos, todo es más fácil si esa persona no se inventa una personalidad, no es falsa y no busca aparentar algo que no es. En mi TikTok, por lo que veo en la interacción, a la gente le da pereza tanto postureo y valora mucho el entretenimiento cercano, ver crecer en redes a una persona desde cero que puede ser cualquiera de las chicas que ven TikTok.

Muchas chicas dicen que eres «la amiga que todas querrían tener» en redes. ¿Tu contenido es tan natural como parece o hay algo de planificación detrás?

Me encantaría que hubiera planificación. Mis representantes llevan detrás de mí semanas para que me organice. Probablemente con una estrategia clara todo funcionaría mejor, pero he pasado de trabajar como vendedora en una tienda a esto, y aún estoy en proceso de adaptación. Cuando me viene una idea, quiero contar algo o enseñar algo, le doy a grabar, hablo y lo subo. Así es.

Fuiste una de las ganadoras del concurso de Maybelline con Fabiana Sevillano y eso marcó un antes y un después en tu crecimiento. ¿Cómo viviste ese momento de explosión en redes?

Te voy a contar un secreto que no he dicho en redes. Dos semanas antes me dije a mí misma que era mi momento. Empecé a pensar qué quería subir, qué quería mostrar y cómo. Me hice un portfolio muy cutre para enviar a marcas porque yo manifestaba mi momento. Me creé un correo nuevo. A las dos semanas vi el casting de Fabiana. Estaba estudiando en el escritorio y pensé: «No pierdo nada». En cuanto lo subí empecé a tener mucho apoyo, seguidores e interacción, y aproveché para seguir subiendo contenido. Yo tenía claro que no iba a ganar. Comentaba en los vídeos de otras chicas y tenía mis tres ganadoras claras, en las que yo no estaba. El momento en el que estoy en el gimnasio y me llama Fabiana Sevillano por videollamada fue una locura. Gracias a los vídeos previos y a la elección del anuncio he empezado a ir a eventos que jamás imaginé y a monetizar mis redes.

Y hablando de Fabiana… ¿Qué aprendiste de ella o de ese concurso que haya influido en tu contenido actual?

Fabiana confiaba más en mí que yo misma. Cuando la conocí me dijo que había analizado mis redes y que tenía claro que me iba a dedicar a esto, que me iban a llamar agencias y que nos veríamos en eventos de Madrid. Y así fue. Me ayudó mucho con la elección de agencia y, a día de hoy, seguimos manteniendo contacto.

En tus vídeos se mezclan humor, belleza, gym, novio entrenador y vida cotidiana. ¿Cuál de estos formatos dirías que te funciona mejor?

Si lo supiera no tendría las crisis existenciales que tengo. Acabo de empezar en esto y no sé qué estrategia seguir. Estoy en proceso con todo y con la ayuda de mis representantes. A mí me encanta hablar tal y como soy, sin guion. Si eso implica humor porque me sale solo, belleza porque estoy mona, gym porque entreno y pareja porque es mi vida cotidiana, supongo que engloba un poco todo.

Murcia te ha inspirado un montón de contenidos virales. ¿Cuál es la frase, costumbre o detalle murciano que más te sigue fascinando?

Las marineras y las pataticas con limón y aceitunas me las llevaré conmigo al fin del mundo. «Acho», «qué barbaridad» y «menudo zagal» ya forman parte de mi vocabulario. Y un detalle: después de más de un año viviendo aquí, sigo sin entender a dos murcianos hablando entre ellos. El nivel C2 de murciano aún no lo logro pillar.

¿Cuál ha sido el comentario más surrealista que te han dejado en un vídeo viral?

Yo me centro en los comentarios buenos. Las críticas no constructivas las dejo ahí para que la gente desfogue. A día de hoy sigo alucinando con que haya gente que me quiera, me admire o me diga cosas bonitas por mostrarme tal y como soy.

¿Qué es lo más bonito y lo más difícil de que tanta gente siga tu día a día?

Lo más bonito es ver cómo con un vídeo puedo hacer que una chica se sienta identificada, que le haga feliz verme y poder desinfluenciar muchas cosas de redes que nos hacen pensar que las personas normales somos raras. Lo más difícil es la insatisfacción personal de no saber por dónde tirar, la crisis existencial de qué estoy haciendo con mi vida, quién soy y a dónde quiero llegar.

Si tuvieras que enseñarle Murcia a alguien de El Bierzo por primera vez, ¿cuáles serían tus tres paradas imprescindibles?

La Catedral, la Gran Vía y, de la Región, cualquiera de las playas increíbles que tenemos por aquí, que no tienen nada que envidiar a destinos paradisíacos.

Eres muy transparente con tu relación y la gente os adora. ¿Qué es lo más gracioso que te ha pasado grabando con tu novio?

Querer matarlo, de broma. Él es todo lo contrario a mí: tranquilo, introvertido, vergonzoso. Grabar ‘trends’ con él es como poner un palo arrítmico. He tenido mil situaciones de querer grabar, ver que está de morros y acabar enfadados porque no le va el mundo de los bailecitos.

¿Qué no veríamos nunca en tu perfil, aunque eso te garantizara millones de visualizaciones?

Malos hábitos. No bebo nada de alcohol ni fumo. Nunca estaré a favor de fomentar un estilo de vida horrible bajo la idea de que hay que disfrutar y de que de algo hay que morir. Cada uno que haga con su vida lo que quiera, pero yo amo vivir, soy deportista y, por elección propia, intento no coger papeletas directas para ninguna enfermedad.