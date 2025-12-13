La música en directo y los macrofestivales tiran del carro de la cultura en la Región

La edición 2025 del anuario de la Sociedad General de Autores (SGAE) permite tomar el pulso a la actividad cultural de la Región de Murcia durante 2024, un año marcado por avances moderados pero también por retrocesos que la sitúan aún lejos de alcanzar los niveles previos a la pandemia.

En su vigésima edición, el informe de la SGAE refleja una “recuperación progresiva” de la actividad cultural en la comunidad, impulsada principalmente por el sector de la música popular en directo. El documento subraya cómo su evolución ha sido la más positiva en el conjunto de la actividad cultural. El año pasado se celebraron en la Región un total de 1.389 conciertos, un 8% más que en 2023. El número de asistentes creció un 18,2% (con 612.993, frente a los 518.546 del año anterior) y la recaudación por venta de entradas lo hizo un 19,3% (con 7.900.067 euros, cuando un año antes fue de 6.622.856 euros). Si añadimos las cifras correspondientes a los macrofestivales, se observan igualmente subidas con respecto a 2023; así, el número de espectadores llegó en 2024 a los 716.993, mientras que un año antes fue de 605.046, un 18,5% más. Los ingresos, por su parte, pasaron de 11.380.356 euros, en 2023, a 14.060.067 euros, un año después; es decir, un 23,5%.

Más de 715.000 personas asistieron a los macrofestivales celebrados en la Región

En el caso de la música clásica, también se registran subidas en todos los apartados. Así pues, en 2024 se celebraron 275 conciertos, un 14,6% más que en 2023. La asistencia aumentó un 25,5% (con 71.535 espectadores en 2024, frente a los 56.995 del año previo) y los ingresos, un 26,8 % (con 707.345 euros).

Bajan las funciones y los espectadores

Más moderado es, sin embargo, el crecimiento en el ámbito de las artes escénicas en la Región de Murcia. Concretamente, con un total de 701 representaciones, frente a las 648 de 2023, la oferta aumentó un 8,2%. La asistencia lo hizo un 8,4%, con 115.101 espectadores, y la recaudación un 11,9 %, con 1.813.603 euros, señalan los datos de la SGAE.

Si estos datos se comparan con los de 2019, se constata que las artes escénicas siguen lejos de alcanzar los números previos a la pandemia en la Región de Murcia. Desde entonces, se observan retrocesos del 17,5% en las funciones, del 31% en los espectadores y del 28,2% en los ingresos de taquilla. Estas tres cifras, además, son mayores que las correspondientes al global de España.

Del Revés 2 y Padre no hay más que uno 4 fueron las películas más taquilleras en la Región el pasado año

La taquilla se resiente

En el apartado cinematográfico, la Región contaba en 2024 con 35 cines y 118 pantallas, en las que se registraron un total de 105.706 sesiones, un 7,3% más que en 2023. No obstante, tanto la asistencia como la recaudación descendieron, respectivamente, un 5,1% (con 2.322.880 espectadores) y un 5,9% (con 13.268.449 euros). Frente a los resultados de 2019, se anota una subida de las sesiones del 2,4 %, pero una disminución del 24,5 % en los espectadores y del 19,4 % en la recaudación. A lo largo de 2024, por otro lado, se despacharon en las taquillas de la Región de Murcia una media de 1,48 entradas por habitante (la media nacional fue de 1,5). El gasto por persona fue de 8,46 euros y el precio medio por entradas de 5,71 euros. La media española de gasto fue de 9,95 euros y el precio de las entradas se situó en los 6,63 euros.

La película que vendió más entradas en la Región durante 2024 fue el filme de animación Del revés 2, mientras que la cinta española con mayor número de espectadores en la comunidad fue Padre no hay más que uno 4.

Menos pegados al televisor

Por último, el Anuario SGAE 2025 describe mínimos históricos en el consumo radiofónico y televisivo tradicional en España en 2024, con medias por persona al día de 92 y 171 minutos, respectivamente. La Región de Murcia registró un consumo de televisión de 163 minutos diarios por habitante, ocho minutos menos que un año antes. La escucha radiofónica cayó hasta los 85 minutos diarios por persona, también ocho menos que en 2023.