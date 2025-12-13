Medina Azahara, en Cartagena: "La decisión está tomada, nos iremos dando lo mejor en cada concierto"

Necesitaban respirar. Después de más de cuatro décadas liderando el rock andaluz, una reunión de Medina Azahara abrió la puerta a una decisión que marcaría el devenir de la banda. Todo tiene su fin, y el suyo llegará al finalizar una gira que se ha ido extendiendo en el tiempo y que ahora cuenta con fechas hasta noviembre del 2026. Para hablar de esta decisión, su vocalista y fundador, Manuel Martínez (Posadas, 1951), analiza el pasado, el presente y el futuro de la formación cordobesa, que comenzó paseando por la Mezquita y ha terminado erigiéndose en referente indiscutible del género. La banda actuará este sábado en el Auditorio El Batel de Cartagena, donde han colgado el cartel de entradas agotadas.

Medina Azahara Lugar: Auditorio El Batel, Cartagena. Hora: 21.00 horas. Precio: Desde 32 euros

Antes de poner el foco en el adiós, ¿qué pensaría el Manuel Martínez de antaño si hubiera sabido todo el camino que recorrería la banda en estas cuatro décadas?

Cuando decidimos formar el grupo, ninguno imaginaba hasta dónde llegaríamos ni lo que nos depararía el futuro con Medina Azahara. Siempre tienes la ilusión de conectar con el gran público, de mover a mucha gente… pero sabes que eso casi nunca ocurre. Así que, realmente, no teníamos una idea clara de lo que podría pasar. Eso sí, teníamos la mirada puesta en grupos como los Rolling Stones. Pensábamos: «Joder, si estos llevan miles de años y nosotros más o menos sabemos hacerlo igual». O más o menos [Ríe].

¿Llegó a pesarles convertirse en un grupo grande?

Nosotros nunca nos hemos sentido como un ‘grupo grande’. Hacemos lo que siempre hemos hecho: tocar, cantar, dar lo mejor de nosotros e intentar llegar cada vez a más gente. Pero nunca te imaginas que tu historia va a durar tantos años, ni que vas a acumular discos de oro o números uno. Son logros que se van sumando con el tiempo, pequeñas satisfacciones que al final terminan definiéndote.

Se han mantenido en una industria musical en constante cambio. ¿Cómo se adapta Medina Azahara al panorama musical del streaming?

Con el tiempo, te acabas acostumbrando. Hemos pasado por todas las etapas: desde el vinilo, las cintas de casete, el CD… Cada formato ha cambiado el consumo musical y también el papel de las discográficas. De hecho, hemos terminado nuestro contrato discográfico y, si es necesario, estamos preparados para lanzar nuestras propias producciones. A nosotros, personalmente, nos gustaría grabar el último concierto y dejarlo como legado para la historia.

¿Cómo llegaron a la conclusión de que finalizar el proyecto era la decisión adecuada?

Fue una decisión consensuada, aunque no recuerdo si partió de mí o de algún compañero. Pero tuvo mucho que ver con la retirada de Toni Kroos, el jugador del Real Madrid. Me impactó su decisión de dejar el fútbol cuando estaba en su mejor momento. Dijo que no quería verse arrastrándose por los campos, y eso me hizo pensar: quizás Medina Azahara también debe irse en lo más alto. Venimos haciendo grandes conciertos y sentíamos que este era el momento. Eso sí, no esperábamos que esta gira se alargara dos años. Pensábamos en cinco meses y ahora estamos hasta noviembre de 2026.

En parte, porque el público está sabiendo valorar la despedida y quiere decir el último adiós a la banda.

Muchísimo. En nuestras redes sociales recibimos cada día mensajes de seguidores pidiéndonos que no nos vayamos, que estamos en nuestro mejor momento… Pero la decisión está tomada. No queremos traicionarnos a nosotros mismos. Nos iremos, y lo haremos como siempre: dando lo mejor de nosotros en cada concierto.

El público se ha malacostumbrado a las falsas despedidas, como las de Scorpions o Kiss. ¿Qué le diría a los escépticos?

A esos escépticos les diría que este no será el caso. Nuestros seguidores nos conocen bien. Han estado a nuestro lado durante todos estos años y saben cómo somos. Siempre hemos sido fieles a nuestra palabra y a nuestros principios. Cuando decimos algo, lo cumplimos.

Medina Azahara nació en plena Transición, y muchas de sus canciones han sido símbolo de libertad para varias generaciones. Ahora se despiden en 2026, tras una intensa gira de grandes éxitos. ¿Cómo ven el momento social actual?

Nunca nos ha gustado meternos en temas políticos, pero es cierto que nos vamos en un momento en el que el mundo está muy apagado. Habría que encontrar una solución entre todos para construir un mundo más justo, más humano. Ahora mismo vivimos bajo gobiernos que hacen y deshacen a su antojo, que nos arrastran a guerras sin contemplaciones, provocando que mucha gente tenga que emigrar para sobrevivir. Es un mundo complicado. Espero que aparezca una luz de esperanza y que las cosas cambien a mejor.

¿Se suben al escenario con la tristeza de saber que esto es un adiós?

Intentamos no pensar en ello. Es inevitable sentir tristeza, pero también hay una gran alegría al mirar atrás y ver todo lo que hemos recorrido. Sabemos que Medina Azahara tiene fecha de caducidad y queremos aprovechar cada instante. Nos subimos al escenario con una sonrisa y con ganas de disfrutar. Ahí arriba somos felices. Es nuestra casa desde hace más de 40 años. Y luego, cada uno de los componentes tiene cuerda para rato, seguro que seguimos creando cosas de manera individual.

¿Qué será del rock andaluz ahora?

Guau, es una pregunta difícil de responder [Ríe]. Hay muchos jóvenes con ganas, con ilusión por hacerse un hueco, pero la industria y las grandes discográficas no se lo ponen fácil. Ojalá surjan artistas con el coraje suficiente para seguir adelante a pesar de las dificultades, aunque no suenen en las radios ni salgan en televisión. Al final, la música la hace el pueblo, la hacemos los músicos, y es un regalo que ofrecemos a la gente.