Isaac Vivero: Amor incondicional a la música en directo

El poder del arte que tantas veces nos ha salvado de una vida triste quedará a buen recaudo mientras esté en manos de quien simplemente ama la música.

Recordaremos al nuevo miembro de mi banda por su labor al frente de la Asociación Juvenil Murcia Rock, un trabajo para él altruista que benefició y recompensó a todos los amantes de la música. Gracias a su dedicación, la entidad impulsó incontables eventos que pusieron en valor la escena musical de la Región de Murcia.

Unos años más tarde, ya en 2006 y con carácter empresarial, fundó Factor Q, empresa dedicada a la producción de conciertos. Y de ahí a trabajar, siempre trabajar, en los festivales más apoteósicos que se han dado en la Región. Entre ellos, Lumbreras Rock, que más tarde sería Aupa Lumbreiras!!, o el archiconocido Leyendas del Rock.

Con la experiencia que da el rodaje en esto de la música en directo, se embarcó en la aventura de abrir las puertas de su propia sala de conciertos, Garaje Beat Club y, poco después, de fundar la Asociación de Salas de Conciertos de la Región de Murcia (Murcia Live!) que preside, como también lo hace en la Asociación Estatal de Salas de Conciertos (ACCES).

Me cuenta Isaac Vivero (Murcia, 1979) que este negocio es completamente vocacional. «La producción de música en directo tiene unos costes muy elevados, complicados de amortizar en espacios pequeños. La mayoría de las salas realizan esta actividad de forma paralela, por amor a la música en directo, demasiadas veces de manera deficitaria, siendo su actividad principal la hostelería», explica. «Yo me dedico 100% al directo. GBC no abre sus puertas sin un artista encima del escenario, no soy hostelero, hago producción de eventos. Lógicamente, vivir del directo en pequeños aforos es complicado, pero ahí seguimos tras doce años al pie del cañón. Y los que quedan», asegura.

Galardonada en los Yepes

Estoy convencida de que así será. Isaac, Luis y Jesús son pilares fundamentales para sostener la producción musical en ese templo que es Garaje Beat Club. Por cierto, esta sala ha sido galardonada en los recién celebrados Premios Yepes de la Música Murciana en la candidatura de mejor sala de conciertos.

Isaac Vivero es muy consciente del camino recorrido, pero también de que es mucho lo que falta por hacer con respecto a la cultura de salas en la Región. Si bien antes de la pandemia eran consideradas ocio nocturno, hoy son espacios de cultura, y eso también es consecuencia de la colaboración público-privada que, según me cuenta, «es esencial».

Queda mucho por hacer, especialmente en el ámbito normativo. La mayoría de las salas siguen programando en completa alegalidad. Que eso cambie depende de formular normativas adaptadas a la realidad de un sector que necesita protección y, por qué no decirlo, financiación para poder programar.

Me parece encomiable resaltar todo lo que una sala de conciertos ha sido capaz de lograr como resultado de su respeto al público y el trato hacia las bandas. Trabajo reconocido con credenciales como la Q de Calidad Turística, la S de Sostenibilidad Turística y el sello del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos SICTED. «En el campo del turismo en nuestra Región hay mucho por hacer, GBC está abriendo un camino que espero que otras salas sigan, es necesario».

Del ocio a la cultura

Las salas de conciertos son espacios de cultura absolutamente fundamentales e imprescindibles para el desarrollo de la escena musical.

Pese a las miles de bandas que han pasado por GBC y por los festivales en los que Isaac desempeña un papel fundamental, me confiesa que, si tuviera que quedarse con una, sería, sin dudarlo, Arde Bogotá. Los cartageneros eligieron GBC para trabajar la producción del show de las giras de sus dos primeros discos. A punto de sacar su tercer disco, no pierden la perspectiva de volver a pisar el escenario que les vio nacer.

Coincido absolutamente con mi invitado en que la Región de Murcia está viviendo el mejor momento de su historia en el ámbito musical. Es el resultado al trabajo y la dedicación de muchas personas que han/hemos picado piedra desde el submundo underground. Ese es el camino: trabajo, trabajo y más trabajo.

Empresario amable y familiar

El empresario amable, al que todos respetamos por esta encomiable dedicación a la industria musical, se considera un hombre familiar. Junto a Verónica, una bellísima mujer que es, además, compañera (enfermera multiinstrumentista en el quirófano de Neurocirugía y Traumatología) han obrado el milagro de criar y educar en valores a dos preciosas chicas, Ainara e Iria. El pasado año sus hijas participaron en el campeonato mundial de robótica First Lego League, clasificándose para una final internacional en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). Esto, me apetecía mucho contarlo: son el futuro de esta sociedad.

Me gustan las personas que no olvidan sus orígenes ni a los que en algún momento de su vida les tendieron la mano. Isaac ha declinado hablar de marcas comerciales o alguien que no sean sus compañeros de trabajo y familia. Pero durante la conversación ha resaltado la figura de dos hombres muy valiosos:

«Me gustaría destacar a dos personas que han sido fundamentales para mí. Sin duda, el más importante es Marcos Rubio, promotor de los festivales Leyendas del Rock, Aupa Lumbreiras!! y F*ck Censorship, que se celebran en Villena (Alicante). Apostó por mí como production manager, siendo apenas un chaval. Llevamos ya veinte años trabajando y aprendiendo juntos. Leyendas del Rock nació en 2006 y hoy es uno de los festivales más importantes de Europa en su estilo. Aupa Lumbreiras!! es otro festival mítico que en 2026 volverá a la vida después de unos años de parón. Formé parte de todas las ediciones», explica.

La otra persona es Juan Albaladejo. «También confió en mí desde los inicios como profesional responsable de producción cuando CreaMurcia aún era CreaJoven, y me he mantenido a su lado hasta su jubilación. Sin ellos hoy no existiría GBC. Fueron mi escuela». Con las palabras más honorables que alguien pueda decir sobre un amigo, te agradezco, Isaac, que hayas querido ser parte de esta maravillosa banda.