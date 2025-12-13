Alma Española convierte el Casino de Águilas en un carnaval de música y danza

El Casino de Águilas será escenario este sábado del concierto ‘Carnaval Español’, una propuesta impulsada por el proyecto artístico Alma Española. El recital contará con la participación del dúo Kapetani-Riquelme (violín y piano) y la bailarina Ailen Ramos.

El programa del concierto en Águilas recorrerá algunas de las páginas más representativas del repertorio español y europeizado de inspiración hispana. La actuación incluirá obras de Albéniz, Cassadó, Burgmüller, Sarasate, Popper y Offenbach, combinando piezas para piano solo, dúos de violín y piano, y números de danza interpretados y coreografiados por Ailen Ramos.

Alma Española

Desde su creación en 2017, Alma Española ha consolidado un ciclo que busca recuperar y difundir composiciones, canciones y bailes inspirados en la tradición musical española de finales del siglo XIX y principios del XX, con especial atención a la antigua Escuela Bolera, la base del ballet clásico español. El proyecto nació por iniciativa del escritor, músico e investigador Antonio Hernández Moreno, con el apoyo de Teresa Souán, directora del Conservatorio de Danza de Murcia, y Miguel Ángel Centenero, director del Conservatorio Superior de Música de Murcia. Su origen se vinculó al centenario del estreno londinense del ballet El sombrero de tres picos de Falla, homenajeando la figura del bailarín madrileño Félix García.

Durante estos años, Alma Española se ha convertido en un auténtico laboratorio musical y coreográfico, rescatando obras olvidadas de compositores españoles y extranjeros, entre ellos Cassadó, Burgmüller, Popper u Offenbach, que encontraron en el imaginario musical español un espacio fértil y expresivo. El ciclo ha ofrecido más de cincuenta conciertos, con la participación de más de medio centenar de artistas, y ha incluido repertorios infantiles y monográficos dedicados a figuras como Boccherini, Granados y Óscar de la Cinna. Desde 2022, los recitales también se programan en el Horton Arts Centre de Epsom (Reino Unido), lugar estrechamente ligado a los últimos años de vida de Félix García.

Los artistas

Ailen Ramos, formada en la prestigiosa Escuela Cubana de Ballet y con trayectoria en compañías como el Ballet de Camagüey, el Centro Coreográfico Galego y la compañía británica Northern Ballet, destaca por su versatilidad en el repertorio clásico y contemporáneo. Además de su carrera escénica, cuenta con una sólida labor docente y experiencia internacional.

El violinista Rezart Kapetani, de nacionalidad española-albanesa y profesor del Conservatorio Superior de Música de Murcia, ha desarrollado una amplia trayectoria como solista y concertino en diversas orquestas europeas. Es miembro fundador del ciclo Alma Española desde sus inicios.

El pianista José Vicente Riquelme, formado con calificaciones de honor en el Conservatorio Superior de Murcia y premiado en numerosos concursos nacionales e internacionales, ha ofrecido recitales en España y Europa. Su labor interpretativa incluye grabaciones pioneras de repertorio español y colaboraciones estrechas con el proyecto Alma Española.

El concierto se celebrará a las 20.30 horas en el Casino de Águilas. El precio de las entradas es de 15 euros.