The Sand: "Ya hemos tenido reconocimiento de los concursos internacionales más importantes; ahora toca España"

The Sand, la banda murciana de rock alternativo que cautivó a Robert Smith, Dua Lipa o Coldplay, ha vuelto con dos nuevas canciones en español, melancólicas y con letras introspectivas sobre las emociones en diferentes etapas de la vida: Septiembre e Ilumíname. El grupo liderado por Miguel Gónzalez crea música sincera e íntima a través de sus venas abiertas y una perspectiva cruda que se libera a través de la experimentación, con ganchos pegadizos atiborrados de producción pop. Estos últimos años han sido finalistas en el prestigioso concurso estadounidense International Songwriting Competition y en el UK Songwriting Contest de Londres, ganadores del Unsigned Only music Competition en la categoría especial Win Some Love con su canción California, y en verano de 2024 fueron ganadores en la categoría de mejor canción de rock europea en InterContinental Music Awards (ICMA ) de EE UU con The Silence, que refleja los conflictos y sombras que puede traer la vida, pero siempre desde una mirada optimista y con un mensaje de superación.

La banda, creada a finales de 2019 por Miguel Sand, vocalista, guitarra y piano - posteriormente se completó el grupo con Roberto Illán al bajo, Joaquin Gómez a la guitarra y Emilio Martinez a la batería-, muestra influencias de grupos como Foo Fighters, Nirvana, Radiohead, The Smashing Pumpkins, Sum 41, Blink 182, Feeder, Keane o Coldplay, aunque sus últimas temas van más encaminados al indie rock con electrónica. En los ultimas meses han sacado tres temas, dos en español ( Joder qué dolor, Nubes Negras ) y uno en inglés (The last dance) y próximamente saldrá un EP en castellano. Más centrados ahora en los países hispanohablantes, este viernes se presentan en la Sala Rem, donde estrenarán los nuevos temas y adelantarán contenido de su próximo Lp, Perdido. Hablamos con Miguel Sand.

Ficha del concierto Viernes, 12 de diciembre. Sala REM. 22.00 horas 12/15 euros

¿Cómo estás viviendo estos días, Miguel?

Estamos con expectación de cómo recibirán nuestras nuevas canciones la gente, los medios, etc., y mucha responsabilidad, ya que estamos trabajando duro en nuevo directo donde se incluyen los temas nuevos en castellano, y eso lo cambia todo. Por lo demás, bien, componiendo, grabando y ensayando; en eso se resumen ahora nuestros días.

En el InterContinental Music Awards (ICMA), concurso ubicado en Los Ángeles, The Sand fuisteis galardonados por la canción The Silence. ¿De qué hablas en esta canción? ¿Quiénes formaban el jurado?

Entre los jueces se incluyen Miley Cyrus, Selena Gomez, Bella Thorn, Nelly Furtado, Westlife, Gloria Estefan, Celine Dio , Ricky Martin y muchos artistas nominados a Grammys, por lo que es bonito que tengamos el galardón de mejor canción de rock de Europa según ellos. Todo ello ayuda sobre todo moralmente en un mundo tan difícil como es este de la música. La canción habla de distintos tipos de ánimo que tenía en el momento de componerla. Sobre todo en ese momento me sentía un poco triste, pero son etapas de la vida que hay que saber gestionar

¿Qué ha significado para tu carrera ser nominado/premiado en los ICMA, cómo influye esto en tu visión de futuro?

En su momento, una alegría enorme, ya que no es nuestro idioma, y no tenemos nadie detrás que nos impulse en nuestra carrera, por lo que estas cosas ayudan también para que mayor número de gente se interese en saber quiénes son esos murcianos que han ganado en EE UU. El futuro no cambia, puesto que ahora mismo estamos más centrados en hacer canciones en español que lleguen al corazón de la gente.

The last dance, vuestro tema más electrónico hasta la fecha; fue el último no escrito en castellano. ¿Qué motivó tu decisión de cambiar de idioma, cómo sientes que ha afectado a la forma en que conectas con tu audiencia? ¿Ha cambiado tu forma de componer?

Yo lo resumiría en que somos un grupo que compone mucho y con total libertad. Oficialmente, es el último tema en inglés, y tenía ganas de experimentar con otros sonidos, con la suerte de tener a Mario Vigara del estudio Arde el Arte, que es muy bueno en temas electrónicos. Es un tema que da mucho juego en directo para poder equilibrar con los demás, que son algo más lentos o melancólicos. Realmente hay 3 o 4 temas más con electrónica que no hemos sacado y que ya veremos cuándo salen, ya que ahora estamos centrados en otro tipo de sonido. El camino se encuentra experimentando, y eso hemos hecho de manera natural.

En abril lanzaste tu primer tema en español: “¡Joder, Qué Dolor!”. ¿Qué idea perseguías? ¿Has vencido el pudor por cantar en español? ¿Sientes haber roto todo tipo de barreras en ese sentido?

Para llegar a “¡Joder, qué dolor!” hemos estado un año componiendo. Escribir en español es muy distinto, y me ha costado llegar a ese momento. Me veía, por un lado, como que me vendía, ya que llevo años escuchando que cante en español, desde compañía grande a cualquier medio pequeño, y, por otro lado, creo que lo principal era que no me sentía seguro en poder hacer letras en español, hasta que alguien muy cercano, como es mi hermano, me aconsejó después de ver unas letras mías en español. Me dijo: “Escribe en inglés o en español, pero di lo que sientes, no tengas miedo, todos los artistas que me gustan lo han hecho”, así que me puse a ello, y ahora ¡me fascina escribir en español!

''Nubes Negras'' marca el inicio de una nueva etapa para The Sand. ¿Tenías alguna referencia clara en mente al construir ese universo?

Esa canción era originalmente en inglés, y estaba marcada por influencias como Machine Gun Kelly, pero antes de grabar la llevé en español; ahí ya estaba escribiendo sin temor a nada, estábamos afinando lo que serían nuestras próximas letras en español. “Nubes negras” reflejan muy bien lo que es, en cuanto a letras, The Sand.

¿Qué queréis transmitir con vuestra música en estas últimas canciones que has lanzado?

Somos un grupo fácilmente reconocible, nuestras letras y atmósferas son bastante melancólicas y nostálgicas, por lo que, si buscas eso, ponte nuestras canciones para entrar en nuestro universo. Queremos que la gente se sienta mejor en su día a día, como yo hago con los grupos que me gustan.

¿Cómo ha sido el proceso de composición y producción de este último disco? ¿Qué influencias han ayudado a definir últimamente el sonido de The Sand?

En esta última etapa hemos seguido con la producción de Raúl de Lara, con la novedad de tener a Mario Vigara, que le da un toque actual de sintetizadores y electrónica sutil. Las influencias son muy diversas, seguimos teniendo las mismas que antes, pero ahora me he empapado de cantantes como Ismael Serrano, Robe, Leiva e internacionales como Post Malone, Machine Gun Kelly, Billie Eilish...

¿Volvéis a sentir que habéis renovado las ganas a la hora de afrontar un lanzamiento?

Indudablemente sí. Ha habido muchos bajones anímicos en los últimos meses, pero creo que era necesario hasta llegar a este punto, que es el que queremos, no es fácil seguir en el barco y no tirar la toalla, pero somos muy cabezotas, y personalmente no podría vivir sin componer y enseñar esas canciones a la gente. El hacer música tiene algo que no se puede comparar con nada, y no puedo perderlo.

Nos has adelantado que hay un nuevo LP en camino. ¿Cuál es el concepto central o la historia que has querido contar? ¿Algún tema supuso un reto particular o destaca especialmente para ti?

El LP se llamará Perdido, lo acabo de terminar de decidir, ya que se repite mucho en nuestras letras, y por algo será; hay que ser honestos. Yo tengo especial cariño por la canción Septiembre: describe cómo en la vida puedes sentirte capaz de hacerlo todo, ser el rey del mundo, y esa misma persona, en poco tiempo sentirse como una mierda, inseguro y lleno de complejos. Estoy muy contento con el resultado, y también con “Ilumíname”. Son temas centrales; la línea de The Sand es esa.

¿Cómo vais de reproducciones en YouTube? ¿Cuál es la repercusión económica de estos millones de visionados? ¿Estás consiguiendo que The Sand se escuche en todo el mundo? ¿En España cómo va?

Las cosas están cambiando. Ahora mismo el país donde más se nos oye es España, EEUU, México y Brasil. Lo que más me ha llamado la atención es que dentro de España nunca hemos tenido muchas escuchas en nuestra tierra Murcia, y ahora está entre las primeras ciudades.

Cáncer, una canción dolorosa pero esperanzadora, ¿cómo se gestó, qué significado tiene para ti su letra/producción?

Es un tema delicado. Me costó decidir el título, todo mi entorno me desaconsejó que se llamará así, pero decidí que ese era el título correcto, el más honesto. Es una canción de esperanza dedicada a mi padre y a todas las personas que sufren o han padecido esta maldita enfermedad, todo desde el respeto. Esta canción tiene un productor diferente, que es Pepe Ludeña, al que también tengo mucho cariño. Me gusta estar siempre con los mismos si es posible.

Si tuvieras que resumir la esencia de este nuevo disco en una sola frase, ¿cuál sería?

Nubes Negras, si me permites dos.

Supongo que seguiréis participando en ese tipo de concursos internacionales. ¿Cuál es el próximo objetivo?

Ahora mismo estamos en semifinales con My World Alone y California del UK Songwriting Contest de Londres, pero nuestra idea ahora cantando en español es centrarnos en los países hispanohablantes, sin dejar de estar atentos a posibles oportunidades que podamos tener. Ya hemos tenido reconocimiento de los concursos internacionales más importantes; ahora toca España.

Con el nuevo LP, ¿hay planes concretos de gira o presentaciones en vivo para llevar esta nueva música al público?

Tenemos un directo nuevo muy trabajado con Raúl de Lara en la dirección, y nuestras próximas paradas son el 12 de diciembre en sala Rem de Murcia y en Sala Siroco de Madrid el 3 de enero, a falta de otras ciudades que diremos próximamente.