Estos son los espectáculos en los teatros de la Región este fin de semana

Sísifos: el circo contemporáneo de UpArte reinterpreta el mito de Camus

La compañía murciana de circo contemporáneo UpArte, en coproducción con Nacho Vilar Producciones, estrena su nueva creación, Sísifos, una pieza de gran formato que llega este viernes al Teatro Circo de Murcia. Se trata del proyecto más ambicioso de la agrupación desde su fundación en 2012, una obra que revisita el mito de Sísifo para transformarlo en una reflexión física y visual sobre la persistencia, la repetición y la necesidad humana de volver a levantarse.

Con un elenco de catorce acróbatas, Sísifos despliega una dramaturgia construida a partir de técnicas de banquina, torres humanas, portes y saltos de alto riesgo. La compañía utiliza la acrobacia no como ilustración literal del mito, sino como lenguaje poético para explorar el esfuerzo, la vulnerabilidad y la fuerza colectiva. El movimiento se convierte en eje narrativo y se articula en una puesta en escena que subraya la tensión y la fragilidad del cuerpo.

La creación es fruto de meses de investigación, un proceso que ha incluido laboratorios acrobáticos, residencias técnicas y un trabajo dramatúrgico centrado en la imagen y el movimiento.

La obra dialoga también con la reinterpretación que Albert Camus hizo del mito, abordando la futilidad y, al mismo tiempo, la belleza de los esfuerzos humanos ante los muros físicos y simbólicos que impone la existencia.

El mito de Sísifo cuenta la historia del rey de Corinto, un hombre astuto que engañó a dioses y humanos. Como castigo, los dioses lo condenaron a empujar eternamente una enorme roca colina arriba. Justo antes de alcanzar la cima, la piedra siempre rodaba hacia abajo, obligándolo a empezar de nuevo. Este mito simboliza el esfuerzo repetitivo y sin fin, y ha sido interpretado como una reflexión sobre la condición humana y la búsqueda de sentido en tareas aparentemente absurdas

Sísifos consolida la identidad de UpArte, reconocida en el panorama estatal por su técnica depurada, su estética minimalista y una poética del cuerpo que renuncia a adornos superfluos para destacar la pureza de la acción circense. Las temáticas abstractas, la exploración espacial y las relaciones físicas entre intérpretes vuelven a ser señas de identidad en este cuarto trabajo de la compañía.

Ficha del espectáculo ¿Cuándo? Hoy, 20.00 horas ¿Dónde? Teatro Circo, Murcia ¿Precio? 12/15/18 euros

Querida Aghata: encuentro entre Christie y Galdós para abordar la salud mental

La obra Querida Agatha, escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, imagina un encuentro nocturno entre Agatha Christie y Benito Pérez Galdós, interpretados por Carmen Morales y Juan Meseguer, para reflexionar sobre la salud mental a través de la mirada de estos dos genios literarios. La comedia sitúa a la escritora británica en el Hotel Taoro de Tenerife, inmersa en una profunda crisis emocional tras la muerte de su madre y la ruptura de su matrimonio. Desesperada, contempla la idea del suicidio mediante un veneno que ha llevado consigo desde Inglaterra.

Sus planes se ven interrumpidos por la inesperada visita de Galdós, que también se hospeda en el hotel y acude alertado por unos ruidos. A partir de ese momento se desarrolla una intensa y sorprendente conversación entre ambos, cargada de humor, confesiones, contradicciones y vulnerabilidad. El encuentro se convierte en un duelo verbal y emocional en el que afloran secretos, miedos y deseos, mientras el escritor intenta salvar a Agatha de su autodestrucción.

Ficha del espectáculo ¿Cuándo? hoy, 20 HORAS ¿Dónde? Teatro Villa de Molina | Molina de Segura ¿Precio? 12 EUROS

Salvar vidas: consejos para saber actuar en una emergencia

En su espectáculo, Miguel Assal desmonta mitos, da consejos y claves útiles ante situaciones de emergencia. Gracias a las redes sociales, este agente de Emergencias ha tenido la suerte de conectar con más de 13 millones de seguidores en redes sociales en tan solo tres años. Su contenido se ha convertido en una herramienta útil tanto para aquellos que quieren aprender como para los que desean enseñar a salvar vidas.

Ficha del espectáculo ¿Cuándo? DOMINGO, 12.00 horas ¿Dónde? Auditorio El Batel. Cartagena ¿Precio? 18 euros

Hipnosis de comedia: Aryel Altamar explora con humor el poder de la mente

El espectáculo Hipnosis de Comedia de Aryel Altamar ofrece 70 minutos de humor, participación y sorpresas para toda la familia. Con trucos hipnóticos y escenas dinámicas, el público puede elegir entre subir al escenario o disfrutar desde su asiento. Altamar, hipnoterapeuta y pionero en motivación mental y espiritual, combina entretenimiento y divulgación, mostrando cómo entender y aprovechar el poder de la mente para mejorar el bienestar.