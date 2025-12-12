Concierto
Muchachito Bombo Infierno cuenta sus recuerdos en Cieza
Ahora que G-5 (Kiko Veneno, El Canijo de Jérez, Muchachito, Tomasito y Diego 'Ratón') han vuelto con nuevo disco: El que quiera dormir que se compre una colchoneta, Muchachito Bombo Infierno (Jairo Perera, nacido en Santa Coloma de Gramenet) sigue en la carretera y viene con su inconfundible carisma y energía presentando espectáculo propio, Historias de Ser Muchacho, con nuevo formato, acompañado por Lere al contrabajo, donde repasa su ecléctica trayectoria, desde sus inicios como músico callejero, como militante de Trimelón de Naranjus y de los supergrupos G-5 y La Pandilla Voladora.
En 1996 se estrenó en un estudio. Había que poner un nombre en los créditos y nadie iba a utilizar el verdadero: así quedó escrito su apodo artístico por primera vez. Salía tocando la guitarra hasta que no quedaban cuerdas; aporreando a zapatazos un palé de madera completaba su personal y bruto ventilador. De ahí salió el primer apellido, Bombo. En Historias de ser Muchacho cuenta las aventuras vividas en carnes partiendo de aquel punto, a través de su discografía y sus recuerdos.
Sábado 13 de diciembre. Teatro Capitol. Cieza. 21.00 horas. 20/25 €
