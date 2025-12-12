Rodrigo Cuevas es el primer artista confirmado para La Mar de Músicas 2026

El festival La Mar de Músicas, organizado por el Ayuntamiento de Cartagena, ya tiene a su primer artista confirmado para la próxima edición de 2026, especial Ecuador. Se trata de Rodrigo Cuevas, quien regresa al evento tras su concierto en 2023. El cantante asturiano actuará en el auditorio Paco Martín del Parque Torres el próximo 23 de julio. Más información y entradas próximamente en la web www.lamardemusicas.cartagena.es

El director del festival, Eugenio González, ha explicado que "será un momento especial, el reencuentro entre el público de La Mar de Músicas con Rodrigo Cuevas, uno de los artistas más singulares del panorama actual, que vuelve a nuestro festival con su gira La Belleza, una nueva propuesta escénica, que irá acompañada de un nuevo álbum, donde los sueños y lo bello se funden con lo terrenal".

Tras más de un centenar de actuaciones de su última gira, La Romería, por diferentes países como Francia, México, Portugal, Colombia y España, donde ha actuado en decenas de ciudades, Cuevas, Premio Nacional de las Músicas Actuales en 2023, ofrecerá una nueva propuesta escénica. Junto a las virtudes populistas de este showman y las capacidades de seducción y juego, el público de La Mar de Músicas disfrutará de un concierto en el que el artista presentará un nuevo disco, en el que los sonidos contemporáneos se entremezclan con ese germen de la tradición y del folclore.

Además, este nuevo álbum contará con figuras emergentes del underground, las divas de la música urbana, pero también iconos de la música española de ayer, mañana y siempre, como Massiel, con quien Cuevas ha lanzado este 10 de diciembre la canción Un Mundo Feliz.

Especial Ecuador

La Mar de Músicas celebrará un especial dedicado a Ecuador en su próxima edición, que se celebrará del 17 al 25 de julio de 2026. Desde la organización del evento, se está trabajando desde hace meses en el festival, que "será una oportunidad única para acercarnos a las músicas tradicionales y contemporáneas del país andino, pero también a su cine, literatura, pensamiento, arte y gastronomía", ha recordado González. De esta manera, Cartagena volverá a convertirse, como cada julio, en punto de encuentro para las culturas del mundo. La programación y el cartel de La Mar de Músicas 2026 se dará a conocer en los próximos meses.