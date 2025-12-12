La luz tropical de Vicente Viudes ilumina Las Claras con ‘Alma y color’

El Centro Cultural Las Claras se ha llenado de luz tropical, frutas imposibles y paisajes de poesía cromática con Vicente Viudes. Alma de color, exposición organizada por la Fundación Cajamurcia que reivindica la figura de uno de los artistas murcianos más internacionales del siglo XX. La muestra, que se podrá visitar hasta el 25 de enero, reúne 41 obras procedentes de colecciones particulares europeas y americanas bajo la comisaría del galerista Darío Vigueras Marín-Baldo.

Artista versátil y cosmopolita, Vicente Viudes (1916- 1984) creó un estilo inconfundible marcado por una explosión de colorido exótico y una reinterpretación lúdica, y en algunos casos surrealista, del género del bodegón. Su obra se caracteriza por los colores vibrantes, influidos por sus estancias en el Caribe, especialmente en Santo Domingo y Haití, donde descubrió la luz tropical y la exuberancia de la naturaleza.

En su pintura «el color es composición, son sentimientos, es vida», configurando un universo alegre y optimista construido con tonos saturados y una estructura compositiva absolutamente precisa, según apunta el comisario sobre este artista que siempre mantuvo una gran fidelidad a su tierra , como se aprecia en sus cuadros frutales y vegetales.

La muestra supone un hito en la recuperación de la figura de Viudes. El presidente de la Fundación Cajamurcia, Carlos Egea, subraya que «recuperar la memoria de nuestros creadores es también una forma de rescatar la historia y el legado artístico de la Región. Son muchos los creadores murcianos que alcanzaron un notable reconocimiento fuera de nuestras fronteras, mientras su nombre se ha ido quedando injustamente relegado en el recuerdo de su propia tierra». Para tratar de enmendarlo, esta exposición «pretende rendir homenaje a uno de esos talentos singulares que llevó con orgullo el nombre de Murcia a galerías y escenarios de todo el mundo», reitera Egea.

Una de la obras. / L. O.

El ‘Arcimboldo español’

En la selección de obras expuestas están presentes los géneros y temas recurrentes en la pintura de Viudes: bodegones (de flores, hortalizas…), cuadros protagonizados por animales y aves (a menudo en jaulas) y paisajes que rozan el realismo mágico. «Son temas agradables y sencillos, como escenas de la vida cotidiana, invernaderos, jardines interiores, composiciones florales y frutales, bodegones donde los animales, en algunos casos exóticos, se entremezclan con la naturaleza muerta, compiten por la fruta o simplemente se vigilan», puntualiza Vigueras.

Viudes también destacó por sus originales retratos, una fusión entre lo humano y lo vegetal, con figuras formadas con frutas y verduras, motivo por el que fue conocido como el ‘Arcimboldo español’.

De pintor a escenógrafo

Viudes fue pintor, figurinista y escenógrafo, alcanzando un reconocimiento extraordinario en Estados Unidos, donde firmó un contrato de exclusividad con las prestigiosas Wally Findlay Galleries de Nueva York, Chicago y Palm Beach en los años 60, fenómeno que lo catapultó al estrellato en el mercado americano. Los cuadros de sus exposiciones se vendían incluso antes de inaugurarse debido a la alta demanda entre coleccionistas privados.

Viudes fue becado para estudiar en el Real Colegio de Alfonso XII, en El Escorial, donde el pintor Gabriel Palencia lo introdujo en un aprendizaje meticuloso. Su hermana, María Dolores Viudes, recuerda su vínculo con la luz murciana: «Cuando venía de vacaciones a Murcia se llenaba de la luz y los colores que siempre llevó con él. Como dijo un crítico en los años 50, parecía que mojara sus pinceles en el Mar Menor».

Su formación continuó en la escuela del Malecón de Murcia con el pintor Joaquín, junto a Sofía Morales o Antonio Garrigós, y posteriormente en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Tras la Guerra Civil, inició una etapa como figurinista y escenógrafo en teatros como el María Guerrero o el Español, trabajando con Luis Escobar, Luca de Tena, José Luis Alonso o José Tamayo.

Referencia internacional

Las creaciones de Viudes están presentes en importantes colecciones europeas y americanas, desde la Colección Guggenheim a la Thyssen, y de personalidades como los Duques de Windsor, Henry Ford, Ava Gadner, Luchino Visconti y Salvador Dalí, entre otros. Sin embargo, esta proyección hizo que gran parte de su obra se dispersara fuera de España, dificultando durante décadas su visibilidad en la Región que lo vio nacer.

La muestra incluye visitas gratuitas y talleres educativos dentro del programa Las Claras Educa, con actividades dirigidas a escolares de Primaria impartidas por la artista y doctora en Bellas Artes Ana Ruiz Abellón.