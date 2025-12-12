Cultura convoca las ayudas para rodar cortometrajes y desarrollar proyectos audiovisuales

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes acaba de convocar, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), las órdenes de ayudas destinadas al rodaje de cortometrajes profesionales y las destinadas al desarrollo de proyectos audiovisuales por un montante de 230.000 euros, según informaron fuentes de la Comunidad en una nota de prensa.

Ambas iniciativas de Conexión Internacional ICA buscan apoyar el talento del sector audiovisual regional, la primera propiciando que los nuevos talentos rueden cortometrajes en condiciones profesionales y la segunda facilitando los primeros pasos de futuras películas, series o documentales.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, ha indicado que "estas dos convocatorias van a la base de nuestro sector audiovisual y con clara perspectiva de futuro. La de cortometrajes sirve para que emerjan nuevos talentos y se den a conocer, además, algunas veces estos cortos vienen a usarse como 'teaser' para conseguir financiación para un largometraje. En cuanto a las de desarrollo contribuyen a la fase de preproducción de los documentales, películas y series que rodarán nuestros creadores en los próximos años".

Ambas órdenes de ayudas han sido elaboradas con la colaboración de los profesionales de la industria audiovisual regional y se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de este viernes y en la sección de 'Convocatorias' de la página web del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes.

Incremento en el presupuesto de ambas convocatorias

Las ayudas de producción de cortometrajes del ICA, que se pueden solicitar desde mañana sábado hasta el 28 de febrero de 2026, duplican su presupuesto de 60.000 a 120.000 euros. Están destinadas a creadores de la Región con proyectos de un presupuesto mínimo de 20.000 euros y la ayuda nunca podrá superar el 75 por ciento del montante económico global del proyecto.

Los gastos subvencionables en la convocatoria de cortometrajes van desde la fase de preproducción hasta la consecución de la copia estándar o máster digital, y tiene un plazo máximo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2028.

Asimismo, se reserva el 30 por ciento del presupuesto para los proyectos realizados exclusivamente por directoras, productoras y aquellos en los que la guionista sea mujer.

En la última convocatoria para la realización de cortometrajes se beneficiaron los proyectos 'Trella' de Álvaro Jesús López Albadalejo, 'Última generación' de Filamento Audiovisual, 'La otra orilla' de Alcornoque Films, 'Un pequeño oasis' de Nexus Creafilms, 'Bar Paco' de Juan Alcaraz Manzanares, y 'Paraíso artificial' de Ordet Producciones.

La segunda de las acciones publicada cuenta con un presupuesto de 110.000 euros, lo que supone un incremento de 10.000 euros con respecto a la convocatoria anterior de estas ayudas de desarrollo de proyectos audiovisuales.

Las ayudas son para el conjunto de actuaciones y operaciones de preparación y diseño de una producción audiovisual que son necesarias con carácter previo a la propia producción, desde la elaboración y/o la mejora del guion y 'storyboard', la búsqueda de localizaciones, el diseño visual, la selección del reparto o las gestiones para la obtención de recursos económicos, entre otras tareas.

Asimismo, es obligatorio que el presupuesto de la preproducción sea de al menos 10.000 euros y el periodo de ejecución debe ser del 1 de enero del próximo año hasta el 31 de diciembre de 2027. El plazo para presentar las solicitudes comienza este sábado, 13 de diciembre, y concluye el 16 de marzo de 2026.

De la anterior convocatoria de estas ayudas de Conexión Internacional ICA se beneficiaron 11 proyectos de largometrajes y series de profesionales de la Región de Murcia.

Las preproducciones que ha apoyado el ICA han sido las de 'Tres días de verano', de Nexus Crea Films; 'Paco Rabal, más allá de la pantalla', de Compañía Creativa Horizon Media; 'El dolor de los demás', de Biopic Film; 'El pintor y el escorpión', de Twin Freaks Studios; 'Nuestra piel levantada', de Juan C.Ballesteros Navarro; la temporada 2 de 'Los Andes de norte a sur; 'El deshielo de un coloso', de Imagina Video Infografía; 'El hombre sin rostro', de Wild Lemon Films; 'El viajero de los mundos', de Gonzalo Ballester Rosique; 'La pandilla de Drilo', de Maskeline; 'Blindado Nº 6', de Azenaya Producciones; y 'Vicente Medina, un poeta entre dos mundos', de Palmera Sour.