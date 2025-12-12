Aniversario de Hidrogenesse y nuevo disco del Niño de la Hipoteca: Estos son los conciertos en las salas de Murcia este fin de semana

Para todos los gustos y para todos los estilos. Los conciertos inundan un fin de semana más las salas de ocio de Murcia. Te dejamos todas las propuestas.

Triple concierto de cierra de Sala de Bandas

Sala de Bandas echa el cierre a un excelente ciclo de conciertos para apoyar a la música emergente local Esta última sesión del año reúne a Airin.wav, Firmado, Carlota, y Pálida Tez. Airin.wav, proyecto pop-indie nacido en Murcia y desarrollado en Madrid. De estilo dinámico y envolvente, equilibran el movimiento y la introspección, con influencias como The Marías, Men I Trust, _juno y Zahara. En el universo creado por sus letras y melodías -nostálgicas, rabiosas, sensuales-, las emociones fluyen libremente. Finjo, segundo single del EP No sé cómo explicarlo, explora nuevas emociones.

Firmado, Carlota es el proyecto musical de la murciana Carlota Cabrerizo, que se reveló como promesa del pop underground español con su primer álbum de estudio, Buenas y Malas Decisiones (2020), tras varios singles y algunos avances. De influencias pop como Lorde, Sen Senra, Videoclub y Blood Orange, Carlota muestra una madurez increíble.

Suena a veces tan fresca como la hierba recién cortada, y sin embargo sus estribillos pueden llegar a envenenar. Comenzó contando vivencias propias de una chica de 20 años, como vía de escape, a través de grabaciones íntimas y confiando en la pureza metodológica del ensayo/error. Ahora, al igual que a toda su generación, todo le pedía un cambio. Adiós al recogimiento, la intimidad y la zona de confort. Adiós, bedroom pop. Su primer single en Mushroom Pillow, No es por tristeza, ya mostraba un evidente avance musical y estético. La delicadeza y candidez se vuelven inquietantes, eléctricas, sexys. La melancolía sigue ahí.

Hace unos meses Carlota se integró en Me acuerdotodo, nuevo proyecto madrileño de dream-pop vaporoso y ensoñador, formado por miembros de La Claridad y Firmado, Carlota; amantes de grupos como Soft Kill, salvia palth, Sun June, Daughter, Soko o La Buena Vida.

Los albaceteños Pálida Tez traen su noise-pop por vez primera a Murcia. Último partido es su más reciente lanzamiento, un viaje nostálgico al corazón del barrio y a los recuerdos imborrables de la adolescencia. Un hit emocional que captura la resistencia a dejar atrás la juventud y recuerda momentos que definen la identidad, entre brillantes texturas shoegaze y dream pop.

Viernes 12. Sala de Catas. 20 h. 10 €

Calatrava, pegada letal

Calatrava / L.O.

Los madrileños Calatrava facturan una mezcla de noise rock, post-hardcore y punk, con canciones adictivas y turbulentas. Amantes de la contundencia rítmica y las guitarras chirriantes, seducen y siembran el caos con riffs incisivos, angulosas líneas de bajo, melodías certeras, inquietantes letras y baterías demoledoras. Lo suyo son brillantes composiciones de espíritu experimental y pegada letal. Les inspiran los mejores sonidos hardcore y punk. Entre sus influencias figuran Shellac, Jesus Lizard, Melvins, No Means No o Butthole Surfers.

Tras su primer LP, Copas. Espadas. Oros. Bastos, en 2025 han recorrido salas de la escena independiente peninsular, compartiendo escenario con bandas como Medalla o Scream.

Un murciano, un gallego, un francés y un alicantino componen Melliza, banda de rock and roll con actitud punk, antecedentes bluseros y delirios surfista, que apuesta por la música visceral y los sonidos afilados.Tienen publicados en formato digital un EP, Atocha demos (2023), y un LP , Dolor (2024), grabado en los Estudios Brasil, pero su fuerte es un directo demoledor, que les está llevando a tocar en salas y festivales de todo el país. Buen guitarreo que se mueve con agilidad entre el blues más clásico y el garage más eléctrico; letras sobre experiencias propias que remiten al punk, y unos ritmos que transmiten mucho surf setentero y rompimiento de caderas bailongas en general.

Sábado 13 diciembre. La Yesería 20,30 h. 10.00 €

Tocino Metal Fest

“Si te gusta el metal con sabor, no te puedes perder el festival más magroso del año”. Así anuncian sus organizadores el Tocino Metal Fest, con un cartel encabezado por los gallegos Bloodhunter, punta de lanza del death metal melódico español, que han fichado por Roar Records, subsello de la potente discográfica alemana Reigning Phoenix Music. Su trayectoria se ha ido consolidando, impactando a miles de oyentes dentro del panorama global del metal extremo. Vienen con la espectacular Diva Satánica al frente, que fue vocalista de la banda brasileña Nervosa, y regresan a Murcia casi dos años después de su última visita. Prepárate para un show devastador.

La banda de Slam Death Metal murciana Cockroch pondrá fin a la gira presentación de su disco Carrot skull. Los gallegos Barbarian Prophecies, liderados por el guitarrista Carlos Ferreira, son una de las bandas más respetadas del metal extremo; celebrarán su 25º Aniversario ofreciendo un hipnótico directo de impecable death metal con voz femenina. Y los salmantinos Northern Light, banda de ambiente black metal que cuenta con la violinista Liz, oficiarán un verdadero ritual pagano al más puro estilo nórdico.

Este sábado, Garaje Beat Club se convierte en el templo más grasiento del metal extremo.

Sábado 13 de diciembre. Garage Beat Club 19.30 horas. 15 €

Guiu Cortés vs El Niño de la Hipoteca

El Niño de la Hipoteca actúa este fin de semana en Murcia / L. O.

El Niño de la Hipoteca presenta en gira nacional su nuevo disco, Esto no es un disco Vol.2 (2025), cerrando una etapa que comenzó con Esto no es un disco Vol.1 (2019), recopilando los singles pensados como canciones independientes, grabadas una a una de forma aislada y publicadas por la banda en los últimos años. Ninguno de esos dos 'volúmenes' fueron concebidos ni planteados como álbumes; el más reciente (sexto en la discografía de ENDLH) ha contado con colaboraciones de cuatro mujeres, para visibilizar la faceta femenina en la canción de autor: Sandra Bautista en Testamento, Patricia Lázaro en Skywalker, Bely Basarte en Libro mal cerrado y Road Ramos en Sexy de estar por casa. De esas cuatro canciones, tres ya fueron creadas pensando en esa voz femenina, “son canciones de pregunta – respuesta, algo así como pimpinelescas modernas”.

ENDLH, proyecto de Guiu como cantautor surgido en 2007, fue consolidándose en su canal de YouTube bajo el calificativo de 'cantatúber', y ha crecido hasta convertirse en banda referente del rock de autor con tintes punk, siempre desde la autogestión.

Viernes 12. Café de Alba. 19 y 22 h. 16.50 €

Pablo Und Destruktion, uno de los más necesariamente incómodos cantautores

Pablo Und Destruktion / L.O.

La de Pablo Und Destruktion (Pablo García) es una carrera a la contra. Comenzó en aquel efímero movimiento llamado 'freak folk', y tardó poco en crecer más allá de cualquier etiqueta. Cuando lanzó su segundo álbum, Sangrín (2014), ya era una figura poliédrica que aunaba romanticismo y furia, clasicismo setentero, deje industrial y una visión rabiosamente contemporánea.

Desde ahí ha dado pasos de gigante, mostrando una rara combinación de ambición y honestidad creativa, ya sea en el sentido romanticismo de Vigorexia emocional (2015), el dramatismo de Predación (2017), o la contención espartana e intimista de Futuros valores (2020) y Ultramonte (2022). Sin miedo a desvelar sus contradicciones, desmedido siempre, pocos autores nacionales han ido tan lejos en su ambición creativa. Te quiere todo el mundo (2025) es su séptimo LP, con ecos de folklore, canción protesta, rock alternativo y espíritu punk. Quizá sea su álbum más pirotécnico y a la vez cotidiano -narrativamente hablando-. Con su tono más irónico y sarcásticamente severo, vuelve a posicionarse como uno de los mejores y más necesariamente incómodos cantautores.

Apadrinado por Nacho Vegas, desde su álbum debut, Animal con parachoques (2012), se le ha comparado con Nick Cave, Serge Gainsbourg o Paco Ibáñez. Pablo Und Destruktion encarna a la perfección la figura del disidente, donde mejor proyecta su mirada crítica y trasciende influencias: chanson francesa, rock industrial alemán, tonada asturiana... Es un estudioso del folklore, pero por encima de todo es un creador inquieto en guerra contra lo predecible y lo estereotípico. Sobrevive en un entorno muchas veces hostil, y siempre merece la pena escucharlo. Hay muy pocos artistas así.

Sábado 13. Itaca. 20.30 h. 15 €

Joaquín Talismán y Los Chamanes, de vuelta con Limites

Joaquín Talismán es un creador de múltiples universos, un gran compositor, un talento nato de amplias posibilidades, capaz de seducir con su guitarra y su voz. Joaquín Talismán y Los Chamanes regresan al directo con Límites (2025), séptimo álbum de estudio de Talismán y tercero junto a Los Chamanes: Carlos Campoy (teclados), Román García (bajo y coros), Sergio Bernal (batería) y Pedro Casanova (guitarra y coros). Se trata de diez canciones muy eléctricas y poderosas, un ambicioso disco de rock que destaca por su sinceridad y auténtica ternura, con una mirada perpleja ante aquellos que solo aportan dolor al mundo; inspiración a borbotones para una obra sugerente.

Producido por el propio Talismán, el álbum es un trabajo participativo -algo poco habitual en su trayectoria-, grabado entre 2022 y 2025 en varios estudios (Madreselva, Arde el Arte, MIA Estudios y Ensayos Underground). El resultado, de gran calidez, muestra una narración efervescente y reflexiva donde Talismán transforma el dolor en belleza espiritual.

Las canciones de Joaquín Talismán buscan la salvación a partir de una nueva esperanza, una escapada hacia atrás utilizando las mismas estructuras clásicas que pueblan los discos de Tom Petty, Jackson Browne, George Harrison y el círculo de Travelling Willburys, entre ráfagas de apremiante pop rock de escuela urbana -con énfasis en lo de 'rock'- y new wave rocanrolera, sostenidas por guitarras con buen pulso.

Viernes 12. La Yesería. 20.30 horas. 15/17 €

Hidrogenesse hilando fino en la búsqueda del arte más puro

El dúo barcelonés de art-rock electrónico Hidrogenesse (Carlos Ballesteros y Genís Segarra) lleva desde 1996 pasándose los convencionalismos estéticos por el arco del triunfo. Compositores de canciones pop populistas, productores de mantras romántico-sexuales, autores de llenapistas situacionistas, intérpretes del género místico-cómico…, están celebrando un cuarto de siglo de pop sin urgencias, sin dogmas y sin miedo a ser lo que les da la gana, hilando fino en la búsqueda del arte más puro, el humor menos obvio o el retrato de nuestra cotidianidad más insospechada. Hace 25 años de su primer single, Así se baila en el Siglo XX, efeméride que celebraron con conciertos especiales en Madrid, Barcelona y Murcia.

Hidrogenesse se han granjeado un público incondicional. Su peculiar imagen, que ellos mismos reconocen como estrafalaria, les ha procurado fama de polémicos, pero hay que escuchar lo que dicen, cómo lo dicen y la música que lo envuelve. Han publicado ocho álbumes, y una veintena de singles, maxis y CDs, han producido y remezclado lo mejor del panorama nacional. Han solicitado sus servicios La Bien Querida, Fangoria, Los Punsetes, Chucho, Joe Crepúsculo...

El grupo más sofisticado e irónico del 'indie' español publicaba su ambicioso álbum Ciutat de sorra (2023) al mismo tiempo que firmaban las canciones del grupo Stella Maris en la exitosa serie La Mesías; también aparecían como productores y compositores del último single de Martin Urrutia y Juanjo Bona, El Destello. Este 2025 han publicado un nuevo disco, Daniela Forever, con la música de la banda sonora de la nueva película de Nacho Vigalondo; música electrónica emotiva que transita diferentes estados de ánimo siguiendo el recorrido del protagonista: ansiedad , euforia, miedo, ilusión... Y preparan nuevo álbum musicando poemas de Álvaro Pombo (Premio Cervantes 2025).

Hidrogenesse es más que una etiqueta o un género; es un grupo conceptual donde cualquier estilo sirve para compartir sus ideas. En directo -uno de sus platos fuertes- ofrecen un formato similar al cabaret: se canta, se declama, se disfruta y se ríe mucho.Hay que aproximárseles con sentido del humor, aunque a menudo sus canciones tienen más carga de profundidad de lo que pueda parecer.

Viernes, 12. Cooperativa Itaca. 20.30 h.18 €

El universo del tango a través de Borges y Piazzolla en Jazzazza

Han transcurrido ya 60 años desde que salió El tango, de Astor Piazzolla y su Quinteto Nuevo Tango, con letras de poemas de Jorge Luis Borges. La historia de Borges y Piazzolla está plagada de desacuerdos en torno a este género que tanto amaban. Borges defendía una visión clásica, y Piazzolla, músico y compositor de reconocimiento internacional, propuso un enfoque más contemporáneo. Los malentendidos se multiplicaron. Borges, convencido de que el tango había entrado en decadencia en 1910, detestaba la música de Piazzolla, quien por su parte consideraba que El Tango era una de sus obras más perdurables: “Nunca he leído poemas más bellos que los suyos, pero en materia de música, Borges era sordo”. No podían entenderse. En Jazzazza se darán la mano dos mundos, el literario y el musical, para homenajear a dos grandes artistas argentinos.

El saxofonista cubano Alexey León y la pianista gallega Antía Couto aúnan la elegancia de la música clásica y la espontaneidad del jazz. El dúo se formó en 2020, explorando la fusión entre clásica e improvisación. Ahora, tras haber pasado con un homenaje a Lecuona, vuelven a Jazzazza Jazz Club con un proyecto que aúna la poesía, el tango y la improvisación jazzística: El Tango: Borges y Piazzolla aborda las diferentes y peculiares visiones de dos genios universales, junto al actor Paco Liván y su lectura dramatizada de los poemas de Borges. Uno de los temas principales de la poesía de Borges es la valentía y el coraje; otro, la ausencia, la añoranza. Sumando las dos visiones del tango, Alexey y Antía han creado un proyecto con algunas de las obras más representativas de este género universal, emocionante e identitario.

Sábado, 13 de diciembre. Jazzazza Jazz Club. 22 h. 15/25 €