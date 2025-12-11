Literatura
Martínez Valero explora la memoria y el tiempo en ‘Aquel jardín’
En su nueva obra, el escritor y aguafuertista reúne evocaciones que ahondan en la contemplación y el paisaje interior
La Fea Burguesía Ediciones acaba de publicar Aquel jardín, el nuevo libro de José Luis Martínez Valero (Águilas, 1941), uno de los autores más constantes y reconocidos de la literatura murciana contemporánea. La obra confirma las señas de identidad del poeta, escritor y aguafuertista, que vuelve a apoyarse en una voz precisa, reflexiva y marcada por un humanismo sereno.
En este volumen, Martínez Valero propone un recorrido por los territorios de la memoria, el paso del tiempo y la contemplación. A través de un lenguaje depurado, convierte imágenes íntimas en paisajes compartidos, invitando al lector a transitar un jardín que funciona como espacio físico, evocación y territorio interior.
Catedrático de Lengua y Literatura Españolas, Martínez Valero ha desarrollado una carrera amplia y diversa que abarca la poesía, el ensayo, la ilustración y el guion audiovisual.
Entre sus títulos destacan Poesía (1982), La puerta falsa (2002), La espalda del fotógrafo (2003), Plaza de Belluga (2009) o Merced 22 (2013). En La Fea Burguesía ha publicado en los últimos años Puerto de sombra (2017), Sintaxis (2019), Otoño en Babel (2022) y Antología del Veintisiete en Murcia (2024).
El autor ha coordinado además el ciclo Poesía en el Archivo y ha sido guionista de documentales dedicados a Miguel Espinosa y Jorge Guillén. Su obra gráfica como aguafuertista completa una trayectoria marcada por la vocación interdisciplinar.
Aquel jardín ya está disponible en librerías y en la página web de la editorial.
