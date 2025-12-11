La leyenda del reggaeton Yandel traerá su espectáculo ‘Sinfónico’ a Murcia

La leyenda del reguetón y una de las figuras más influyentes del género a nivel mundial, Yandel, llegará a la Plaza de Toros de Murcia este verano con su aclamado espectáculo ‘Yandel Sinfónico’, un proyecto que ha revolucionado la escena urbana al fusionar sus grandes éxitos con el sonido de una orquesta sinfónica.

Después de más de dos décadas en lo más alto, Yandel continúa explorando nuevos formatos y llevando su música a terrenos inéditos. Prueba de ello es el éxito de su gira sinfónica, con la que ha obtenido un sold out para su concierto del 25 de enero de 2026 en el Movistar Arena de Madrid y que mantiene muy pocas entradas disponibles para la fecha del 26 de enero. Esta acogida se suma a la gira de éxito internacional que ya ha conquistado ciudades como Bogotá, Los Ángeles, Las Vegas, Austin, San Diego, Denver o Miami.

‘Sinfónico’ permite al artista reinterpretar himnos de su carrera acompañado por decenas de músicos con formación clásica, ofreciendo versiones únicas de temas como Yandel 150, Teléfono, Ay Mi Dios y muchos otros éxitos. El proyecto, que le valió una nominación en los últimos Latin Grammy, aterrizará ahora en el coso de la Condomina dentro del ciclo de conciertos 'Murcia On' el próximo 29 de julio donde se espera una de las citas más destacadas del verano musical en la Región.

El anuncio llega en un momento especialmente relevante para el artista. Yandel ha participado recientemente en el show especial de J Balvin en Medellín y acaba de lanzar Scarface, primer adelanto de su próximo álbum Infinito, en el que colabora por primera vez con Rimas Entertainment. Su gira sinfónica continúa ampliándose a nuevas ciudades, consolidando una etapa artística marcada por la experimentación y la madurez musical.

Las entradas para el concierto de Yandel ‘Sinfónico’ en Murcia ya están disponibles en iboleleproducciones.com, y se espera una elevada demanda ante la popularidad del artista y la singularidad de esta propuesta musical.