Cuando Robe Iniesta dio el premio 'políticos de mierda' en Murcia

La voz y alma de Extremoduro ha fallecido este miércoles a los 63 años. Robe Iniesta, una de las figuras más influyentes y reconocidas del rock en español, deja un legado irrepetible y una inmensa masa de fans que lloran su pérdida.

Con la banda o en solitario, cuando Robe visitaba la Región de Murcia colgaba el cartel de 'sold out'. Su último concierto en la comunidad fue el 21 de septiembre de 2024, cuando ofreció en el Espacio Nueva Condomina un recital "implecable y solemene" que se sobrepuso, airoso, a unos obstáculos que estuvieron acompañados de polémica.

Al cabreo generalizado que había por parte de la ciudadanía tras el cambio de recinto a última hora -el concierto estaba previsto que tuviese lugar en La Fica- se sumó la falta de transporte público para regresar al centro de la capital una vez que acabó la actuación de Robe. Una parte del público se quedó 'colgada' sin poder regresar a casa cuando, en un primer momento, pensaban que la línea iba a prestar servicio hasta más entrada la noche, tal y como se había anunciado.

13/10/2012.- El cantante y guitarrista Roberto "Robe" Iniesta, líder de Extremoduro, durante un concierto / Esteban Martinena / EFE

El propio Robe Iniesta se pronunció al respecto y fue tajante con los responsables del caos que se vivió a la salida de su concierto en Murcia. "Tenemos el placer de informaros de que en esta ocasión el premio 'Políticos de mierda' ha caído íntegramente en el Ayuntamiento de Murcia", dijo el músico a través de un comunicado oficial en su propia página web y compartido a través de sus redes sociales.

Además, el texto continuaba asegurando que "no solo nos cambiaron de sitio el concierto en la última semana, sino que se comprometieron con la organización a ampliar el horario del tranvía y no lo cumplieron".

"Sentimos mucho las molestias que estos impresentables os hayan podido ocasionar", concluía el comunicado de Robe.

Pese a esta mancha que oscureció el último paso de Robe por Murcia, el artista demostró sobre el escenario que estaba en forma. No se excedió con la palabra, limitándose a exhalar el título de las canciones, y repasó los hits de sus ocho discos, con más algo más de hincapié en el Se nos lleva el aire (2023), y celebrados guiños a Extremoduro.

El artista demostró en su último show en Murcia ser un músico capaz de unir a público de cuatro generaciones. Robe se marcha, pero deja una huella imborrable: versos que desbordaban vida, libertad y crudeza; una manera de hacer música que rompió moldes; y una voz que seguirá acompañando a quienes encontraron en sus canciones un refugio, una herida o un camino.