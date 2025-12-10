La película ‘El desvío’ se rodará en una treintena de enclaves de la Región

Desde mañana y hasta finales de enero, la Región de Murcia se convertirá en un gran plató de cine. Los productores Javier Pereira y Juan Poveda arrancan el rodaje de El desvío, ópera prima del cineasta Jorge Rodríguez, una road movie que recorrerá una treintena de localizaciones y cuyo estreno está previsto para mediados de 2027.

El proyecto ha sido presentado este miércoles y, según destacó Poveda, ha sido posible gracias a la creciente apuesta de ayuntamientos y de la Comunidad por impulsar la industria audiovisual. La colaboración con la productora madrileña Cirrus Films ha permitido activar una película que comenzó a fraguarse hace dos años, coincidiendo con el rodaje de El instinto, dirigida por el murciano Juan Albarracín y protagonizada por el propio Pereira.

Principales localizaciones

La película rodará 26 días en 27 ubicaciones de la Región de Murcia, con especial presencia de los municipios de Murcia, Lorca, Yecla y Blanca, que aparecerán no solo en pantalla, sino también integrados en el guion.

El desvío estará protagonizada por Javier Pereira, ganador del Goya a mejor actor revelación por Stockholm; Roberto Álamo, doble ganador del Goya y Premio Max; y Guillermo Capra, junto a un reparto que incorpora a varios intérpretes murcianos y alrededor de 200 figurantes.

Jesús de la Peña, Juan Poveda, Javier Pereira y Diego Avilén, en la presentación del largometraje 'El desvío' / Marcial Guillén / EFE

“Un viaje físico y emocional”

La historia arranca cuando los personajes interpretados por Álamo y Capra reciben el encargo de trasladar al de Pereira. Inician así un viaje que se convierte en una exploración emocional sobre tres hombres que intentan arreglar sus malas experiencias en el amor. "No es solo un desplazamiento físico, es un viaje interior", explicó Pereira.

Al reparto se incorporarán varios intérpretes murcianos y cerca de 200 extras

Estreno en 2027

Poveda subrayó que el film pondrá en valor "lo que tenemos en Murcia", desde su riqueza paisajística hasta el talento técnico y artístico de la región, elementos que, según Pereira, "asombran" al sector cuando se conocen fuera del territorio.

Los productores confían en poder estrenar la película en el Festival de Cine de Málaga en la primavera de 2027.

El concejal de Cultura de Murcia, Diego Avilés, confirmó el apoyo municipal mediante la cesión de recursos y colaboración con el Hub Audiovisual del Cuartel de Artillería.

El rodaje cuenta también con el respaldo de empresas privadas, entre ellas Nueva Cocina Mediterránea, que ya participó en la producción de El instinto.