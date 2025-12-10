El Museo Ramón Gaya expone los originales del cómic ‘Murcia 825-2025‘

El Museo Ramón Gaya incorpora estos días a sus salas un conjunto singular: los dibujos originales del cómic Murcia 825–2025, una obra concebida por los artistas murcianos Juan Álvarez y Jorge Gómez que, pese a haber sido presentada en noviembre, no había mostrado hasta ahora su material de base. Las planchas, conservadas en los archivos personales de sus autores, permiten acceder al andamiaje creativo de una producción gráfica que llega al público solo en su versión impresa, ya filtrada por el proceso editorial.

La exposición, instalada en la Sala Rosales, invita al visitante a recorrer las fases menos visibles del trabajo de un historietista. En los muros se despliegan bocetos, collages, pruebas de color, recortes y anotaciones que documentan cada decisión formal: desde la distribución de las viñetas hasta las correcciones del guion visual. El conjunto revela cómo una página evoluciona a través de ensayos, descartes y ajustes, y ofrece una mirada pedagógica sobre el lenguaje del cómic como medio artístico.

Doce siglos de historia murciana

Murcia 825–2025 surgió a iniciativa de la Concejalía de Turismo, Comercio y Consumo para sintetizar, en clave ilustrada, doce siglos de historia local. Con un trazo reconocible y un enfoque divulgativo, Álvarez y Gómez remontan al lector a la fundación de Madīnat Mursiya bajo Abderramán II y avanzan hasta la Murcia actual. El viaje se articula mediante los personajes de Tica y Rusdi, que funcionan como guías entre episodios históricos, paisajes urbanos y elementos del patrimonio material e inmaterial de la ciudad.

El cómic plantea además una lectura accesible al margen de la edad o del bagaje histórico del lector. Su narrativa fragmentada, apoyada en la potencia visual, permite reconstruir de forma intuitiva núcleos de identidad como la huerta murciana, la tradición festiva o la transformación urbana. En un momento en que muchos municipios buscan nuevas vías para transmitir su historia local, la obra se sitúa en una tendencia creciente: usar la ilustración como herramienta para activar la memoria comunitaria y despertar interés en públicos que habitualmente quedan fuera del circuito divulgativo.

Edición y difusión

El Ayuntamiento ha editado 4.000 ejemplares en distintos formatos, uno de ellos en tapa dura, ya disponible en la Red Municipal de Bibliotecas y en los departamentos de Geografía e Historia de los centros educativos. La muestra en el Ramón Gaya añade ahora una dimensión más: subraya que "el valor de la obra no reside solo en su capacidad para narrar la historia de Murcia, sino también en la construcción cultural que implica transformar esa memoria en imágenes".