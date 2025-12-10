Devota & Lomba y otras cuatro firmas españolas presentan creaciones inspiradas en la Región de Murcia

La moda murciana ha decidido dar un paso al frente. Con vocación de convertirse en un punto de encuentro para creadores, empresas y nuevos talentos, se ha puesto en marcha Meet Fashion Región de Murcia, una plataforma que busca reforzar el músculo industrial del sector y proyectarlo más allá de las fronteras de la comunidad.

El proyecto, presentado este miércoles en el Museo del Traje y desarrollado en alianza con la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), aspira a convertirse en un ecosistema donde dialoguen el diseño, la artesanía, la innovación y la identidad cultural. Diseñadores, estudiantes, talleres, fotógrafos, agencias y profesionales del textil, la belleza o los complementos ya encuentran en este espacio un marco común para crecer.

La consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, ha destacado durante la presentación que Meet Fashion "impulsa la creatividad, la innovación y la identidad territorial como motores de presente y futuro". Además, anunció la creación de un programa de acción y desarrollo que culminará en un apoyo integral "que irá desde la gestación de una idea hasta una realidad que nos haga sentir y vibrar".

Web con un directorio profesional

Esta iniciativa, promovida por el Instituto de las Industrias Culturales y las Artes (ICA), Meet Fashion Región de Murcia cuenta ya con una web oficial que incorpora un Directorio Profesional que ya reúne a profesionales como diseñadores, fotógrafos, videógrafos, agencias de modelos, maquilladores, peluqueros, escuelas de moda, estilistas, talleres y diversas empresas vinculadas a la industria regional, y que irá ampliando su contenido progresivamente.

Un certamen de diseño, encuentros formativos y pasarelas de nuevos creadores, entre las próximas acciones

Asimismo, a través de esta plataforma digital se darán a conocer las acciones, eventos y actividades, comenzando en los próximos días con la convocatoria de la primera edición del certamen regional de diseño que ofrece oportunidades reales de crecimiento a través de visibilidad profesional, formación especializada, acompañamiento estratégico y contacto directo con empresas y agentes del sector.

Encuentros para creadores emergentes y consolidados

Otra acción planificada para el primer trimestre del próximo año será Meet Fashion Focus, un encuentro formativo en el que profesionales de prestigio compartirán conocimientos, tendencias y experiencias con las futuras promesas del sector. La jornada promoverá el diálogo intergeneracional y la transferencia de conocimiento entre expertos consolidados y talento emergente y contará con la participación de la firma española de moda Oteyza.

Ya en abril, está previsto Meet Fashion Talent para dar a conocer a creadores emergentes. En este evento, los diseñadores finalistas del certamen presentarán sus colecciones en un formato inmersivo que permitirá al público, a los medios y a la industria conocer de primera mano el potencial de la moda regional.

Murcia inspira

El lanzamiento de Meet Fashion Región de Murcia ha sido conducido por Anne Igartiburu y contó con la presencia del presidente de ACME, Juan Duyos. El acto ha reunido a cinco firmas de moda de referencia que han presentado propuestas creativas de moda inspirada en la Región.

El paisaje, la gastronomía, el arte y el deporte de la Región han tomado forma en las creaciones de diseñadores nacionales

Cada diseño ha reinterpretado un rasgo distintivo del territorio, subrayando el vínculo entre moda, cultura e identidad. Así, Devota & Lomba ha presentado Dos Mares, una pieza que explora el diálogo entre el Mediterráneo y el Mar Menor; Duyos ha aportado su visión sobre Festivales Región de Murcia, plasmando la energía y la diversidad que definen los festivales de música en vivo regionales; Oteyza ha reinterpretado la escena artística murciana a través de una fusión entre tradición y expresiones contemporáneas; De la Cierva & Nicolás ha firmado una creación en torno al deporte, como homenaje a los grandes referentes deportivos de la Región; y Mariano Moreno ha aborado la gastronomía regional mediante una interpretación de sus cultivos y frutales más característicos.

Meet Fashion Región de Murcia se perfila así como un motor estratégico para un sector llamado a ganar presencia, cohesión y proyección en el panorama nacional e internacional.