La Sinfónica regional pone banda sonora a ‘La Navidad en sus manos 2’

La Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) vuelve a demostrar por qué es una de las formaciones más valoradas de España. Esta vez lo hace colaborando con el cine familiar, al encargarse de la banda sonora de La Navidad en sus manos 2, la esperada secuela de la comedia que tantas sonrisas arrancó en su primera entrega. La película, estrenada en Netflix, cuenta con Santiago Segura y Ernesto Sevilla como figuras centrales de un reparto que también incluye a Unax Hayden, Pablo Chiapella, Joaquín Reyes, Josema Yuste, María Botto y Emilio Gavira.

La música corre a cargo de Vicente Ortiz Gimeno, compositor que ha logrado fusionar la calidez y la magia navideña con la chispa cómica de la historia. La grabación tuvo lugar en julio en el Auditorio Víctor Villegas bajo la dirección de Álex Ortiz, y contó con el soporte técnico de Hive Recording Studio y Schuller Sound, combinando excelencia musical y tecnología de primer nivel para capturar cada matiz de la obra.

La secuela, dirigida por Joaquín Mazón, promete mantener el tono divertido de la primera entrega, a la vez que incorpora nuevos personajes y situaciones que dan pie a un universo musical rico y variado. La colaboración con la OSRM no solo aporta un sonido cinematográfico de alta calidad, sino que también convierte la película en una oportunidad para que el público descubra la potencia y versatilidad de la orquesta murciana.

La OSRM en el panorama cultural

Para Manuel Cebrián, director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, esta participación reafirma la relevancia de la OSRM: "Nuestra orquesta sigue siendo un motivo de orgullo para toda la región. Su profesionalidad y calidad artística son reconocidas a nivel nacional, y cada proyecto en el que participa demuestra su capacidad para adaptarse a distintos géneros y formatos".

No es la primera vez que la Sinfónica murciana colabora con el cine. Entre sus trabajos recientes destacan Últimas voluntades, ópera prima de Joaquín Carmona protagonizada por Fernando Tejero y Adriana Ozores; documentales como Emilia, que retrata la vida de Emilia Pardo Bazán, con música de Alicia Morote; y películas de animación como Carthago Nova, nominada a los Premios Goya en 2011. Cada uno de estos proyectos ha permitido a la OSRM explorar distintos registros musicales, desde la emoción íntima hasta la épica orquestal, consolidando su reputación como referente artístico.