Rata se alza con el premio a Mejor Artista Emergente

La edición 2025 de los Premios Yepes de la Música de la Región de Murcia confirmó lo que ya venía apuntando la escena desde hace años: el ecosistema musical regional vive un momento de enorme diversidad y madurez creativa. La gala, celebrada ante un teatro lleno y animada por las actuaciones de Aixa, Norteperdido, Alec López, Awakate, Querido Diablo, Ruto Neón, Santi Campillo y Enemigos Íntimos, fue una sucesión de nombres propios que marcaron la noche.

Entre ellos destacó Rata, ganador del premio a Mejor Artista Emergente, que se consolida así como una de las voces jóvenes más llamativas del panorama murciano. Su ascenso, sostenido por una creciente presencia en directo y una identidad cada vez más definida, lo sitúa ya entre los nombres a seguir de la nueva generación.

Álbumes y géneros

En el apartado de álbumes, los Yepes volvieron a demostrar la amplitud de estilos que conviven en tierras murcianas. En Músicas Urbanas, el dúo Piezas y Jayder se llevó el premio con Dual, un trabajo que reafirma su relevancia dentro del género. El reconocimiento en Electrónica y Otras Tendencias fue para Hoonine con Una foto al sol, una producción de sensibilidad muy personal que ha traspasado etiquetas y públicos.

En los sonidos más contundentes, The Golden Lips vencieron en Metal/Punk/Hardcore con Lo que nace del reptil, consolidando su posición dentro del circuito alternativo. Y uno de los momentos más comentados de la noche llegó con Ruth Lorenzo, que se alzó con el premio a Mejor Álbum de Rock por Blacksheep, un disco ambicioso y trabajado junto a un equipo de primer nivel.

El galardón de Mejor Álbum Pop fue para Sistema Nervioso con S/N, una de las propuestas más frescas del año. En la parte audiovisual, El Kamarote se llevó el premio a Mejor Videoclip por Funky Dead, dirigido por Fear Grylls, que destacó entre las candidaturas por su estética cuidada y narrativa directa.

La música aplicada también tuvo su espacio: Luis Alberto Naranjo fue reconocido por la banda sonora de Volar sin alas, premiada en la categoría de Mejor Música para Teatro, Cine o Televisión.

La gala sirvió además para subrayar la importancia de los espacios en los que la escena se sostiene. Garaje Beat Club obtuvo el premio a Mejor Sala, un reconocimiento a su papel fundamental en la programación en directo de la ciudad de Murcia.

En la vertiente patrimonial, Miguel Ángel Montesinos, ‘El Pantorrillas’, ganó en Música Tradicional con Palomo Cojo; Cantoría fue premiada en Música Clásica por su trayectoria internacional durante 2025; y el disco Los maestros cantan a Pencho Cross, con nombres como Miguel Poveda, Curro Piñana, Rocío Márquez, Carmen Linares o Encarnación Fernández, se llevó el premio a Música Flamenca.

El jurado también distinguió al Caravaca Power Pop como Mejor Festival, un evento que ha sabido crecer y afianzarse como una cita imprescindible del calendario.

Designación directa

A todos estos reconocimientos se sumaron los tres premios de designación directa: Second, homenajeados con el Premio Leyenda; el Ayuntamiento de La Unión, premiado por su Labor Cultural relacionada con la Música; y Adolfo Fernández, de Onda Regional de Murcia, distinguido por su Labor en Medios de Comunicación.

En conjunto, los Yepes 2025 trazaron un mapa musical amplio, vivo y en constante evolución, donde conviven tradición, vanguardia y una generación que viene empujando con fuerza, confirmando que la Región de Murcia atraviesa uno de los periodos más fértiles de su historia reciente.