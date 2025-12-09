Premios Yepes
Rata se alza con el premio a Mejor Artista Emergente
Ruth Lorenzo, Piezas y Jayder, Hoonine, The Golden Lips y Sistema Nervioso, entre los artistas galardonados en sus categorías
La edición 2025 de los Premios Yepes de la Música de la Región de Murcia confirmó lo que ya venía apuntando la escena desde hace años: el ecosistema musical regional vive un momento de enorme diversidad y madurez creativa. La gala, celebrada ante un teatro lleno y animada por las actuaciones de Aixa, Norteperdido, Alec López, Awakate, Querido Diablo, Ruto Neón, Santi Campillo y Enemigos Íntimos, fue una sucesión de nombres propios que marcaron la noche.
Entre ellos destacó Rata, ganador del premio a Mejor Artista Emergente, que se consolida así como una de las voces jóvenes más llamativas del panorama murciano. Su ascenso, sostenido por una creciente presencia en directo y una identidad cada vez más definida, lo sitúa ya entre los nombres a seguir de la nueva generación.
Álbumes y géneros
En el apartado de álbumes, los Yepes volvieron a demostrar la amplitud de estilos que conviven en tierras murcianas. En Músicas Urbanas, el dúo Piezas y Jayder se llevó el premio con Dual, un trabajo que reafirma su relevancia dentro del género. El reconocimiento en Electrónica y Otras Tendencias fue para Hoonine con Una foto al sol, una producción de sensibilidad muy personal que ha traspasado etiquetas y públicos.
En los sonidos más contundentes, The Golden Lips vencieron en Metal/Punk/Hardcore con Lo que nace del reptil, consolidando su posición dentro del circuito alternativo. Y uno de los momentos más comentados de la noche llegó con Ruth Lorenzo, que se alzó con el premio a Mejor Álbum de Rock por Blacksheep, un disco ambicioso y trabajado junto a un equipo de primer nivel.
El galardón de Mejor Álbum Pop fue para Sistema Nervioso con S/N, una de las propuestas más frescas del año. En la parte audiovisual, El Kamarote se llevó el premio a Mejor Videoclip por Funky Dead, dirigido por Fear Grylls, que destacó entre las candidaturas por su estética cuidada y narrativa directa.
La música aplicada también tuvo su espacio: Luis Alberto Naranjo fue reconocido por la banda sonora de Volar sin alas, premiada en la categoría de Mejor Música para Teatro, Cine o Televisión.
La gala sirvió además para subrayar la importancia de los espacios en los que la escena se sostiene. Garaje Beat Club obtuvo el premio a Mejor Sala, un reconocimiento a su papel fundamental en la programación en directo de la ciudad de Murcia.
En la vertiente patrimonial, Miguel Ángel Montesinos, ‘El Pantorrillas’, ganó en Música Tradicional con Palomo Cojo; Cantoría fue premiada en Música Clásica por su trayectoria internacional durante 2025; y el disco Los maestros cantan a Pencho Cross, con nombres como Miguel Poveda, Curro Piñana, Rocío Márquez, Carmen Linares o Encarnación Fernández, se llevó el premio a Música Flamenca.
El jurado también distinguió al Caravaca Power Pop como Mejor Festival, un evento que ha sabido crecer y afianzarse como una cita imprescindible del calendario.
Designación directa
A todos estos reconocimientos se sumaron los tres premios de designación directa: Second, homenajeados con el Premio Leyenda; el Ayuntamiento de La Unión, premiado por su Labor Cultural relacionada con la Música; y Adolfo Fernández, de Onda Regional de Murcia, distinguido por su Labor en Medios de Comunicación.
En conjunto, los Yepes 2025 trazaron un mapa musical amplio, vivo y en constante evolución, donde conviven tradición, vanguardia y una generación que viene empujando con fuerza, confirmando que la Región de Murcia atraviesa uno de los periodos más fértiles de su historia reciente.
