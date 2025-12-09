La Fea Burguesía publica ‘Los años dorados’ de Gabriel Martínez de Rafal

La editorial La Fea Burguesía Ediciones presenta Los años dorados (Los Prytz II), la esperada segunda entrega de la saga familiar del historiador y escritor Gabriel Martínez de Rafal. La novela ofrece un vívido retrato de la élite social al inicio del siglo XX, narrando el ascenso, las pasiones y el inevitable declive de la familia Prytz.

La historia comienza tras la muerte del patriarca, cuando el liderazgo familiar recae en su viuda, Luisa Antoine y Zayas, una mujer orgullosa y manipuladora que mantiene un control férreo sobre sus hijos. La trama sigue a la nueva generación, que busca su lugar en un mundo en transformación.

Tradición y modernidad

Los Prytz observan cómo los valores decimonónicos en los que fueron formados se desmoronan ante los cambios de la nueva época. Martínez de Rafal retrata con maestría el choque entre la antigua moral y la modernidad, en un período marcado por el fin de una era.

Con un estilo que combina rigor histórico y narrativa emocionante, Los años dorados explora el poder, la ambición y los secretos familiares, ofreciendo al lector una ventana a las dinámicas sociales que moldearon el siglo XX.

El autor

Gabriel Martínez de Rafal es historiador y escritor, reconocido por entrelazar precisión histórica con relatos apasionantes. Ha sido finalista del Premio Azorín de Novela con La estirpe del cóndor y autor de novelas históricas como LOS 52 y Volveremos a Mandalay. También ha escrito thrillers y novelas negras, entre ellos Las putas de Nuestra Señora de la Candelaria, El laberinto ruso y El año del Dragón.