Blas Cantó: "Hacer canciones de Navidad no es fácil porque puedes caer en lo infantil o lo ridículo"

Blas Cantó ha decidido que esta Navidad suene a estrenos. El cantante murciano ha diseñado su propio calendario de adviento musical, un tour digital con el que cada semana de diciembre regala a sus seguidores un nuevo tema navideño. Entre las últimas sorpresas destaca Muñeco de nieve, una delicada versión en español del Snowman de Sia, y el tema Será Navidad, que llega con un propósito solidario: apoyar el trabajo de Unicef en defensa de la infancia en todo el mundo.

Cantó no ha viajado solo en esta aventura. Más de veinte artistas (entre ellos Rozalén, Pasión Vega, Sole Giménez, Ana Guerra, María Peláe, J. Kabello o José Otero) han sumado sus voces a esta iniciativa. Cada reproducción o descarga del tema se convierte en una aportación directa para que Unicef pueda continuar distribuyendo agua, vacunas, vitaminas contra la desnutrición y servicios esenciales de higiene, así como facilitar el acceso a la educación para miles de niños y adolescentes.

"La Navidad tiene muchas caras, pero aún estamos a tiempo de estar del lado correcto. La música puede ser un lugar de apoyo para los niños del mundo", subraya Cantó.

El de Ricote completará este recorrido musical con otros dos lanzamientos: Todo vuelve a empezar (12 de diciembre) y Nuestra última Navidad (19 de diciembre). Con ellos cierra su primer EP navideño, un proyecto que nació casi por accidente -tras una lesión que paralizó otros planes- y que ahora aspira a transformarse en un álbum completo el próximo año.

Una cuenta atrás sonora con vocación solidaria que demuestra que, en Navidad, la música también puede cambiar cosas.

¿Qué le ha llevado a colaborar con Unicef a través del tema solidario Será Navidad?

La verdad es que tenía otros planes para este año, sobre todo a partir de septiembre, pero a finales de agosto tuve un accidente y me corté el talón de Aquiles. Me operaron, pasé dos semanas muy doloridas y ya no llegaba a tiempo para el nuevo single, la nueva canción ni el vídeo en el que estaba trabajando. Así que tuvimos que replanteamos todo lo que quedaba de año. Yo tenía mucha ilusión por hacer un disco de Navidad y aquí en casa me propusieron rescatar el tema Será Navidad, un proyecto que quería hacer con muchos artistas. Por lo tanto, fue ‘Aquiles’ el que me lanzó a hacerlo. Siempre me he sentido muy comprometido con Unicef y la infancia, pero nunca llegaba a tiempo para preparar algo para estas fechas, ya que todo lo relativo a la Navidad hay que hacerlo con mucha previsión. Este año vimos la oportunidad, lo propuse y todos los artistas aceptaron colaborar en la canción. Estoy muy contento con el resultado.

No es la primera vez que colabora con Unicef. ¿Qué significa para usted seguir sumando a su labor con este proyecto?

Es algo muy gratificante porque nunca sabes de qué manera puedes ayudar. Hay mucha gente que no puede permitirse una colaboración mensual ni hacerse socio -aunque invito a todo el mundo a hacerlo-. Sé que hay muchas familias que querrían ayudar, pero están muy apuradas económicamente. Sin embargo, poner una canción a disposición de la recaudación es una manera muy fácil de aportar: simplemente escuchándola, las reproducciones generan dinero destinado a Unicef y su labor con la infancia. Es la mejor forma y una de las más fáciles de colaborar. Si alguien cree que no puede, sí que puede: solo escuchando la canción. Fíjate qué fácil, ¿no? Eso me parece superbonito.

¿Por qué escogió este tema para este proyecto solidario?

Yo creo que todas las impresiones que tenemos sobre Unicef y su trabajo siempre nos llegan, porque ellos se encargan de que así sea. Pero cuando ya formas parte de ellos, en lo musical te emociona mucho más, porque la canción tiene mensaje. No se trata solo de recaudar con un tema que no dice nada, sino con una canción que lo dice todo sobre la Navidad… Y que podemos extrapolar al resto del año. El tema Será Navidad habla de que "aunque la nieve no se duerma en el cristal, aunque la estrella no sea mágica o los sueños no se envuelvan en papel, si tú estás conmigo siempre será Navidad". Creo que lo que más nos motiva es poder aportar todo el año, no solo en esos meses o estaciones que entendemos como más solidarias..

Supongo que reunir a veinte artistas para la causa no ha sido fácil. ¿Cómo fue el proceso de convocarlos y qué le emocionó de su respuesta?

No ha sido fácil porque cada uno tiene su agenda y sus prioridades, pero han sido muy generosos: buscaron un hueco para grabar, no solo el audio, sino también el video, y sumarse al proyecto. Eso es muy lindo. Estamos muy agradecidos por la respuesta de todos los compañeros de profesión.

¿Qué es lo que más le ha sorprendido especialmente de la colaboración de estos artistas?

De los artistas grandes, los más conocidos, sabía que podía contar con ellos: Rozalén, Sole Giménez o Pasión Vega ya han participado muchas veces en iniciativas solidarias así. Pero lo que más me sorprendió fue la ilusión de los más jóvenes -Jota Kabello, Nia, Twins Monzo…- que no están tan acostumbrados a este tipo de acciones. Veías sus ganas, su agradecimiento por estar ahí y por que contáramos con ellos en un proyecto tan grande y bonito. Eso me ha emocionado incluso más que la respuesta de los artistas más consagrados.

La música, además de acompañarnos siempre y ser terapéutica, también puede servir para ayudar a los demás

Dice que la música tiene poder para ayudar...

Efectivamente, creo que lo más importante de este proyecto es que la gente sepa que la música ayuda. Además de ser terapéutica y acompañarnos siempre, también puede servir para ayudar a otros. Eso es lo más gratificante de mi profesión y de este proyecto: saber que puedes aportar algo. Ojalá no hiciera falta, pero lamentablemente es una realidad y tenemos que arrimar el hombro y seguir apoyando a la infancia.

Muñeco de nieve es una canción luminosa, pero tambié reflexiva. ¿Cómo ha sido interpretar en español este tema de Sia?

Muñeco de nieve, que salió el pasado viernes, es la única versión en el EP. Ha sido un trabajo muy bonito, pero difícil: hacer canciones de Navidad, ―no villancicos, sino pop con temática navideña,― es complicado porque puedes caer fácilmente en lo infantil o ridículo. Aun así, junto a Dangelo, María Parrado y Sergio Gisbert hemos puesto todo nuestro corazón para crear canciones navideñas bonitas. Este tour digital, estrenando un tema cada semana, también nos ilusiona por ver cómo suenan y cuáles hará suyas el público.

¿Qué tienen en común todas las canciones que han sido seleccionadas para el EP?

Todas comparten algo: la nostalgia. Cuando escribo en Navidad, siempre aparece la nostalgia, al igual que el deseo de cantar cosas que no puedo hacer durante el resto del año, como estar con mi familia. Probablemente esta Navidad sea distinta, porque no podré pasarla en Murcia con ellos por primera vez en muchos años.

¿Cómo ha pasado estas fiestas en años anteriores?

Normalmente paso la Navidad en Molina de Segura o en Ricote, donde me reúno con mi familia y con amigos a los que solo veo en estas fechas, cuando todos volvemos a casa. Ese momento siempre es especial, pero este año no podré vivirlo. En una de las canciones digo "se está acabando el año, te extraño, ya es Navidad… ya se escuchan venir tus latidos porque es Navidad", pero esta vez esos latidos no sonarán porque no podré estar allí. A veces la Navidad se vive entre la tristeza y la ilusión del reencuentro. Por eso deseamos que ojalá sea Navidad todo el año: que lo que sentimos en estas fechas pueda acompañarnos los 365 días.

¿Cómo le gusta celebrar estas fechas?

Celebraba la Navidad con mucho turrón, chimenea, música y amigos, algo que este año echaré especialmente de menos. Nuestro sol me permitía también ir a la Sierra, estar con mi perrita y pasear por Ricote y la Huerta, y eso tampoco podré vivirlo ahora. Pero espero hacerlo pronto, aunque no sea en Navidad. A veces damos demasiada importancia a pasar estas fechas en casa y, si no ocurre, nos entristecemos. Pero no pasa nada: intentaré volver en otro momento… Así es la vida.

A los artistas murcianos se nos ha educado en el ‘no’ por eso, por nuestros cojones, luchamos hasta convertirlo en un ‘sí’

¿Cuáles son sus principales proyectos para 2026?

Mi proyecto más grande ahora es volver a México. Estuvimos allí este año, después de diez sin ir, y se ha despertado en mí un fuerte deseo de regresar. Es un país que me ha dado muchas alegrías y del que he aprendido muchísima cultura. En octubre y noviembre hicimos muchas canciones allí y otras las hemos compuesto aquí con artistas mexicanos. Se viene un proyecto muy bonito; ojalá pronto pueda hablar de él y que se convierta en una realidad. No soñarlo, sino también materializarlo.

Los próximos temas que saldrán a la luz son Todo vuelve a empezar y Nuestra última Navidad. ¿Qué nos puede adelantar?

Muñeco de nieve, la versión que hemos hecho del tema de Sia, es muy acústica y realmente bonita; de las adaptaciones más lindas que he escuchado en internet. Todo vuelve a empezar, que sale el día 12, es mi favorita: habla de comenzar un nuevo ciclo desde la Navidad, de ese "vuelvo a verte siempre en Navidad… ¿y el resto del año, qué?". Es muy emotiva. Nuestra última Navidad destaca por su letra y su instrumentación, preciosa y profundamente emocionante: recuerda que nunca sabes cuándo será la última Navidad con alguien, y estoy seguro de que a mucha gente le va a apretar el corazón.

La escena murciana está viviendo un momento dulce como el Panetone. ¿Qué opina de que los murcianos estén pegando fuerte en la música?

Pues sí, fíjate: cada vez que viajo me dicen que este o aquel es de Murcia, y me da mucha alegría. Hablaba hace un año con Jorge, de Maldita Nerea, y coincidíamos en que a los artistas murcianos nos han educado en el ‘no’, y por eso, por nuestros cojones, luchamos hasta convertirlo en un ‘sí’. Creo que tenemos una tierra maravillosa, pero no lo tenemos fácil en la industria musical. Aun así, la unión hace la fuerza y cada vez encuentro más murcianos en el gremio: productores, compositores, arreglistas… La última vez, incluso coincidí con un autor cuyo lugar de nacimiento en el DNI ponía Archena, como el mío. Estamos por todas partes, conquistando el mundo.

¿Cuándo podremos escuchar las canciones de Noel en directo?

El directo será ya en 2026, previsiblemente por estas mismas fechas. Ahora estamos centrados en completar el EP y convertirlo en un álbum: ese es el objetivo para las próximas navidades. Lo que empezó como una anécdota terminará convirtiéndose en un gran proyecto navideño.

Podemos decir entonces que sigues la estela de artistas como Mariah Carey o David Bisbal. que siempre ‘vuelven a casa por navidad’...

Creo que Raphael nos enseñó bien a muchos de nosotros. Mantener el legado que dejó es algo muy bonito para quienes amamos esta época del año y queremos crear cosas especiales en Navidad. Para algunas personas estas fechas son tristes, pero con nuestra música intentamos hacerlas más luminosas.