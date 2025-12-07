@Enfermerarubia: "Las enfermeras no somos unas simples pinchaculos ni secretarias de nadie"

¿Quién es Rosa cuando se quita el pijama de enfermera y apaga la cámara del móvil?

La verdad es que hay poca veces que apague el móvil, pero soy una chica risueña, a la que le encanta llenar su agenda de planes con amigos y familia, y cuya cabeza nunca para porque siempre tiene ideas o planes que proponer. Siempre buscando cuadrar turnos para el próximo viaje.

Empezaste explicando salud de forma sencilla y cercana. ¿Recuerdas cuál fue ese primer vídeo que empezó a viralizarse y lo cambió todo?

Yo empecé las redes de forma casual, y, sobre todo, el humor fue lo que más me conectó con la gente. Conseguí educar en salud de forma divertida.

Compaginas tu trabajo como enfermera pediátrica y dermoestética con la creación de contenido en redes. ¿Cómo es un día normal en tu vida?

Pues hay días de todo, en los que por la mañana estoy en la clínica, por la tarde estoy grabando contenido y por la noche estoy trabajando. Pero también hay días en los que descanso de ambas realidades. A veces mi vida es como la de Hannah Montana. Se transforma de no dormir en el hospital a un evento con brilli brilli.

Ganaste el premio Cera Awards el año pasado como mejor divulgadora sanitaria. ¿Qué significó para ti ese reconocimiento?

A nivel personal, un premio a la constancia y al esfuerzo, y a nivel profesional, visibilizar mi profesión, sobre todo la labor de la enfermería en el cuidado de la piel.

En redes mezclas rigor médico y humor, y eso no siempre gusta a todo el mundo. ¿Has recibido ‘hate’ por mostrarte así? ¿Cómo lo gestionas?

La verdad es que mi comunidad es bastante agradable, y como yo siempre digo, en Pediatría bailo, canto y juego con mis pacientes y no por ello soy menos profesional o peor enfermera. Hablar de forma cercana y directa conecta mucho más con el paciente y con la audiencia.

¿Cuál ha sido el comentario más surrealista o injusto que te han hecho en redes?

Justo hace poco un compañero insinuó que para anunciar unas pastillas antiestrés, debía primero trabajar para saberlo. Desconocía que ejerzo en tres trabajos de forma simultánea. Me pareció bastante injusto. Juzgar a una persona por un vídeo y no conocer su contenido en general.

Vamos con una pregunta morbosa: ¿Cuál ha sido la propuesta más rara o incómoda que te han hecho por redes?

Solicitarme que le pasara fotos de mis manos con guantes. Me lo pedía por privado y de forma insistente. Directamente le bloqueé.

Te casaste el año pasado, y nos hiciste vivir contigo cada detalle de la boda. ¿Qué es lo más bonito (y lo más caótico) que recuerdas de ese día?

Sobre todo, el cariño de la gente. A veces nos centramos en lo material cuando eso es lo que de verdad importa.

Trabajas en Pediatría, una especialidad muy vocacional. ¿Recuerdas alguna historia que te haya marcado especialmente?

Tengo muchísimas para poder contaros, pero, en especial, la historia de un bebé en desamparo por consumo de sustancias por parte de su madre. Fue uno de los casos más extremos que hemos tenido, y ese bebé creció con nosotras hasta casi los dos meses y yo misma se lo entregué llorando a Servicios Sociales. A pesar de ser una historia dura de recordar, me queda todo el amor que recibimos por su parte, y el que le dimos nosotras en cada turno. Ese bebé no tenía madre, pero sí muchas titas.

¿Qué parte de tu trabajo como enfermera crees que sigue sin estar valorada?

El conocimiento. Venimos de un grado universitario de cuatro años. No somos unas simples pinchaculos ni secretarias de nadie. Tenemos nuestro propio juicio clínico, capacidad de decisión y diagnóstico enfermero tipificado.

Eres referente en dermosalud desde el mundo sanitario. ¿Sientes que aún hay barreras o prejuicios por ser «la enfermera que habla de cremas»?

Los pacientes valoran mis conocimientos del cuidado de la piel al igual que del resto de órganos. Pero lucho cada día con otros profesionales que no toleran que la enfermera ejerza esta profesión a nivel privativo y critican este debate por fines económicos.

¿Dónde pones tú el límite entre lo que compartes y lo que no?

Pensando en el bienestar del paciente. El secreto profesional de historias clínicas y datos personales se queda siempre en consulta.

¿Te han ofrecido campañas que no encajaban nada con tus valores? ¿Alguna que hayas rechazado aunque la oferta fuera tentadora?

¡Por supuesto! Me ofrecieron campañas con infusiones adelgazantes, y producos homeopáticos sin ningún respaldo científico. Los sanitarios tenemos una responsabilidad porque nuestra voz tiene más autoridad y puede influir en la salud de las personas.

¿Cuál ha sido esa colaboración que te hizo especial ilusión?

No te voy a mentir, ganar un premio me ha hecho muy feliz a nivel profesional, pero a nivel personal, sin duda, ha sido trabajar con la asociaciones como Aladina o la AECC.

¿Qué es lo que más te cuesta o más pereza te da del mundo influencer?

Que las relevancia de una persona depende de la cuantía en seguidores. Los valores como la humanidad, la compresión y la empatía que rigen mi profesión, son inexistentes en el mundo influencer.

¿Qué consejo le darías a una estudiante de enfermería que quiere empezar a divulgar en redes?

Que lo haga siempre desde el conocimiento y la evidencia científica y, sobre todo, que sea ella o él mismo. Hace falta mucha gente para combatir la cantidad de bulos que existen. ¡Así que anímate! ¡Que te necesitamos!

¿Qué te gustaría conseguir algún día gracias a tu comunidad?

Visibilizar colectivos que lo necesitan, y que no haya más ‘fake news’, aunque eso creo que, a día de hoy, es imposible.

Y si mañana se apagan todas las redes… ¿Qué harías con tu vida?

Seguir cuidando, seguir acompañando y seguir cogiendo de la mano a quien más lo necesite.