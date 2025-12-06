El rosa de la cochinilla tiñe la memoria entre México y Murcia

Babel inaugura De Murcia a México a través del siglo XVII y la arquitectura barroca, la novena exposición del programa Murcia2025 con el que la galería se suma a la conmemoración del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad.

La muestra presenta el trabajo de la joven artista mexicana Daniela Becerril, cuyas pinturas trazan un viaje de ida y vuelta para rastrear la identidad de su país y la herencia española que atesora. Su obra se construye con un pigmento de enorme carga simbólica, el carmín de cochinilla, un tinte prehispánico que, tras la conquista, se convirtió en uno de los productos más codiciados del comercio global y en un recurso de gran valor y imprescindible para grandes maestros del arte europeo como Velázquez, Caravaggio, Rubens o Vermeer.

Tras la conquista, tanto en España como en el resto de Europa, se comenzó a emplear el pigmento púrpura de este insecto que se alimenta de la sabia del nopal, conocida en nuestro país como higuera de pala o chumbera. Este insecto es valorado por su capacidad de producir el ácido carmínico, del que se obtiene el tinte natural llamado carmín. Este colorante se convirtió en un valioso producto de exportación que se utilizaba parar tintar tejidos.

Edificio del contraste de La Seda en Murcia. / Daniela Becerril

La muestra recupera el esplendor del barroco, un estilo que floreció en ambos territorios incluso en tiempos convulsos. Mientras España atravesaba en el siglo XVII guerras, epidemias e inundaciones, episodios que marcaron también el devenir de Murcia, la creatividad artística vivía un momento cumbre.

Becerril dialoga con esa herencia a través de lienzos que reproducen edificios emblemáticos: desde la Catedral de Guadalajara o el Templo del Carmen de Santiago en Querétaro hasta referentes murcianos como el desaparecido Contraste de la Seda. Estas arquitecturas se entrelazan con paisajes de chumberas, símbolo vegetal mexicano, y moreras, planta esencial para la histórica industria de la seda en la Región de Murcia.

Uno de los hilos centrales de la exposición es la ruta del Galeón de Manila, que entre los siglos XVI y XVIII conectó Asia, América y Europa a través de México.

Por esa vía circularon porcelanas, sedas, especias y saberes culturales que transformaron los gustos estéticos del Viejo Continente. Becerril incorpora porcelana en algunas piezas como metáfora de ese viaje transoceánico que definió nuevas identidades. En su trabajo conviven así la memoria colonial, la hibridez cultural y una mirada contemporánea hacia el patrimonio compartido.

De Murcia a México a través del siglo XVII y la arquitectura barroca marca la primera presentación de la artista en la capital de la Región, mientras su obra se consolida en otras ciudades españolas y europeas. La Galería Babel invita con esta exposición a revisitar los puentes históricos que aún unen ambos territorios y a reflexionar sobre cómo los materiales, los colores y las arquitecturas pueden narrar historias que atraviesan ambos lados del charco.