¡IVA Cultural ya!

No creo que haya un país en toda la Comunidad Económica Europea donde el arte en general esté peor tratado que en España. La falta de recursos es siempre ese talón de Aquiles con el que tenemos que batallar todos los agentes implicados en este sector. No es posible llevar a cabo proyectos de calidad porque no hay dinero, esto es una constante, por no hablar de la situación casi precaria en la que se encuentran algunas salas expositivas. No tenéis más que ‘tirar de la lengua’ a técnicos, guardias de seguridad, conserjes o cualquier tipo de personal vinculado a estos espacios, he llegado a escuchar situaciones tan extremas como que no hay presupuesto para comprar un par de simples bombillas, los bolígrafos los traemos nosotros de casa o estar soportando 45 grados y no tener ni un miserable ventilador.

Siempre hablo de Murcia, porque lógicamente es la ciudad que mejor conozco, pero esta situación de apatía y falta de respeto hacia la cultura es algo que afecta a la mayoría de comunidades. Parece imposible que con la cantidad de dinero público que salen de las arcas de cualquier ayuntamiento, comunidad autónoma, diputación, -sin comentarios con respeto a las del gobierno-, nunca haya dinero para la cultura.

Por desgracia nuestro sector vive una constante crisis que nunca termina de acabar

Todos, - y digo todos porque esto es común a todos los partidos políticos-, se llenan la boca diciendo que apoyan la cultura pero los que estamos dentro sabemos que esto no es verdad: sólo algunos elegidos-amigos-arrimados son los que realmente sienten ese caluroso apoyo, y por supuesto esto no quiere decir ni que sean los mejores ni que en realidad lo merezcan.

Cada vez son más lo que se preguntan por qué la mayoría de salas expositivas están de manera constante vacías, seguramente ahí esté la respuesta... Pero bueno, esto son cosas de otro cantar.

Ese desprecio hacia el sector cultural de políticos de todo tipo de color y condición no es algo nuevo. Por desgracia nuestro sector vive una constante crisis que nunca termina de acabar. Me refiero a la situación del sector del arte en España, por supuesto, aunque es cierto que en los últimos tres años el mercado internacional está cada vez más colapsado y el cierre de míticas galerías como Marlborough, o que el pasado mes de agosto cerraran cuatro conocidas salas en Nueva York como son Blum, Venus Over Manhattan, Kasmin y Clearing, no vaticina un buen futuro.

En ese ambiente de recesión generalizada que parece se está expandiendo desde Estados Unidos a Europa, internet no ha sido un buen aliado en los últimos diez años para el sector de las galerías.

La globalización llegó, todo se puede ver, consultar o comprar online y, en consecuencia, la guerra de los precios ha alcanzado cotas que hace tiempo traspasaron el más rutilante descaro. Si vendes en 10 te ofrecen 2, regatear se ha vuelto un ejercicio del más alto riesgo y sólo los valientes que aguantan el envite consigue vender. Pero no os preocupéis que luego llega hacienda y se lleva la mitad de tu venta, así que la sensación final de galerías y artistas, -la mayoría autónomos-, es que trabajas para pagar impuestos.

La sensación de galerías y artistas es que trabajas para pagar impuestos

Desde que entramos en la Comunidad Económica Europea allá por 1986, muchos creyeron que esto nos iba a beneficiar de algún modo. Tenía sentido pensar que si todos íbamos en el mismo barco, la unión de todos los países nos iba a dar las mismas oportunidades y una especie de puente invisible iba a ser construido para consolidar esa unión. En realidad, aquel pensamiento parece que fue algo pasajero.

El 5 de abril de 2022 la Unión Europea aprobó la llamada Directiva Europea 2022/542 que permitía a los Estados miembro reducir el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) aplicado a la venta de obras de arte, objetos de colección y antigüedades hasta un mínimo del 5%.

Ante esta nueva legislación europea, España tenía de fecha límite hasta el 31 de diciembre de 2024 para modificar este IVA de manera que entrara en vigor el 1 de enero de 2025. Pues bien, pronto celebraremos la entrada del 1 de enero de 2026 y nuestro gobierno no ha hecho nada al respecto, ni ha dado muestras de que vaya a hacerlo. Incomprensible, inaudito, exasperante, decepcionante, increíble…, son tantas las palabras que podrían definir esta situación, imposible quedarse con una sola, aunque seguramente incompetentes o irresponsables sería la más adecuada.

El problema es que esa incompetencia nos ha situado en un lugar muy delicado, dejando a nuestras empresas culturales en una posición de desventaja que será imposible solventar. Mientras que nosotros seguiremos pagando un 21% de IVA, nuestros vecinos sí han adaptado su fiscalidad a esta nueva legislación. Francia 5,5%, Alemania 7%, Italia 5%, Luxemburgo y Bélgica 8% y recientemente Portugal un 6%.

Esta inacción de nuestro gobierno y un pasarse por el forro las leyes europeas cuando les interesa, ha provocado una desproporcionada desigualdad de las empresas implicadas en el sector del arte en nuestro país con respecto al resto de Europa. La misma obra de un artista vale ahora mucho más en una galería española que en una galería francesa o alemana, por ejemplo. Así que teniendo en cuenta que el monstruo de internet nos acecha en cada transacción, está claro la gran desventaja de las galerías españolas con respecto al resto, el cliente siempre comprará esa obra en la competencia del otro lado de nuestras fronteras. Resulta cómico, aunque en realidad es trágico, si nos planteamos que la obra de un artista español va a costar menos en el resto de Europa que en su país de origen.

Llegados a este punto, más de uno nos planteamos: Entonces, ¿para qué sirve Europa? Desde luego al sector galerístico solo ha traído pobreza, desigualdad, y el cierre de muchos espacios, por ende la baja de muchos autónomos del sector que no sólo pagaban sus impuestos sino que además ofrecían cultura gratis al ciudadano enriqueciendo así el panorama de sus respectivas ciudades.

Diferentes partidos, diferentes gobiernos, y ninguno ha hecho nada realmente significativo por las artes visuales y el mercado del arte en nuestro país. Pronto entraremos en 2026 y todavía seguimos esperando a que alguien de un paso adelante…

¿Quién será el primero en atajar esta desigualdad?