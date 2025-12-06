Una gala histórica para los 40 años del Ballet Español de Murcia

El Auditorio Víctor Villegas de Murcia se prepara para convertirse el 14 de diciembre en una máquina del tiempo. Sobre su escenario, el Ballet Español de Murcia–Compañía Carmen y Matilde Rubio celebrará cuatro décadas de vida con el espectáculo El arte de danzar en el tiempo. 40 años en escena, una gala que promete ser tanto un homenaje como un reencuentro de una gran familia de artistas que ha llevado el nombre de la Región a escenarios de medio mundo.

«Nos sentimos muy agradecidas a la vida por habernos dado la oportunidad de poder disfrutar durante estas cuatro décadas de la que ha sido nuestra gran vocación, que es la danza», cometan las hermanas Rubio. «Cuando comenzamos, la principal ilusión y el motivo de crear esta compañía era que los murcianos no tuvieran que salir de la Región para formarse y ejercer la profesión. Que pudieran subirse a los escenarios, que supieran qué era una compañía de baile y que pudieran hacer giras por el extranjero sin renunciar a tener que abandonar su casa», señalan sus directoras. «Cuarenta años después, es muy emocionante ver lo que hemos conseguido y estamos muy agradecidas a cada uno de los bailarines que han pasado por esta compañía. A los músicos, técnicos, artistas plásticos, sastres, iluminadores... Y a ese público fiel que siempre nos ha mostrado su cariño y admiración. En definitiva, a toda la gente que nos ha apoyado durante todo este tiempo y que ha contribuido a que nuestro sueño se cumpliera», señalan emocionadas.

Grandes figuras de la danza

La celebración reunirá a grandes figuras de la danza española. Entre ellos, sobresale la presencia del madrileño Sergio Bernal, uno de los bailarines nacionales con mayor proyección internacional. Fue el primer bailarín del Ballet Nacional de España y ha interpretado grandes títulos del repertorio clásico y español, desde Carmen a Bolero pasando por El sombrero de tres picos. Su carrera lo ha llevado a escenarios de referencia mundial como la Acrópolis de Atenas, el Kremlin de Moscú, el Coliseo de Londres, el Teatro Real o el The Joyce Theater de Nueva York. Desde 2019 dirige su propia compañía, la Sergio Bernal Dance Company, con la que continúa ampliando su trabajo como creador e intérprete. «Será una gran ocasión para ver todo su talento sobre el escenario», indica Carmen Rubio, que adelanta que la escultura del Pensador de Rodin cobrará vida a través del movimiento de su cuerpo.

Otros artistas invitados serán la catalana Débora Martínez y Matías López, ambos solistas del Ballet Nacional de España, que bailarán el mítico Romance de Luna, del coreógrafo José Antonio Ruiz. Se sumarán a esta fiesta Carmen Coy y Jesús Perona, de la compañía Mutable, que presentarán una pieza que van a estrenar este mes en los Teatros del Canal de Madrid, y el murciano Pablo Egea. Éste último, fue primer bailarín en 2019 el West End de Londres con Heart Beat of Home, montaje por el que fue reconocido con el premio LUKAS al bailarín más sobresaliente del año.

Seis piezas de estreno

El programa, dividido en dos partes, revisará piezas emblemáticas del Ballet Español de Murcia. También habrá seis piezas originales que serán estrenadas para la ocasión, entre las que figuran las tituladas Legado en movimiento, After all, Eco de una caña, Soleá y pase, y Compás y Cierre.

Para las directoras, esta gala será una reunión «de juventud y veteranía, de pasado, presente y futuro». Y es que el elenco actual, integrado por casi una veintena de bailarines, compartirá escenario con excomponentes de la compañía como Ana Andújar, Arantxa Asensio, Belén Moreno, Carmen Duque, Estefanía Menárguez o Juan Gallego, entre otros.

«Volvernos a encontar después de tanto tiempo ha sido muy emotivo. Para muchos de ellos - hay alguno que ya supera los 60 años - subir de nuevo a las tablas de un escenario ha sido como volver a su adolescenaria», indican las hermanas Rubio.

De la música en directo, «imprescindible en cualquier actuación de la copañía», se encargará Faustino Fernandez a la guitarra, Ángel Valderrama al piano, Juan Francisco Carrillo a la percusión y Alberto Funes al cante. Como invitado especial, también se incorporará al elenco instrumental el guitarrista Carlos Piñana.

De murcia al mundo

Fundada en 1985, la compañía ha mantenido una actividad ininterrumpida y una identidad propia dentro de la danza española, explorando desde el folclore y el flamenco hasta la vanguardia contemporánea. Sus coreografías, firmadas por nombres como José Antonio Ruiz, Javier Latorre, Carlos Rodríguez, Antonio Najarro o las propias Rubio, han cosechado premios y reconocimiento internacional.

Para Carmen y Matilde Rubio, una de las vivencias de las que se sienten más orgullosas es haber llevado el nombre de Murcia y de su danza a multitud de rincones. «Haber podido participar hasta en cuatro ocasiones en el festival internacional de danza de la Habana o haber realizado catorce giras por la República Popular China, con todo el intercambio de experiencias y culturas que todo ello conlleva, supone un recuerdo inborrable», afirman, a la vez que adelantan que su próxima actuación fuera de España será en la isla italiana de Sicilia.

«Irrepetible y colorista»

La consejera de Cultura, Carmen Conesa, que visitó ayer los ensayos de la compañia, destacó la gran dimensión que está aquiriendo esta gala. «Carmen y Matilde Rubio están preparando un espectáculo a la altura de quienes han pasado por esta compañía y del público que les ha acompañado. Hoy somos nosotros quienes debemos darles las gracias por llevar el nombre de Murcia por escenarios de todo el mundo».

El aniversario será, así, mucho más que una gala: será la celebración de una historia colectiva que sigue escribiéndose. «Será algo irrepetible. Ofreceremos un espectáculo muy colorista, ya que el repertorio es muy variado», afirman. Una historia que no para aquí, ya que las fundadoras prometen seguir al pie del cañón «hasta que el cuerpo y la salud aguanten».

El espectáculo se celebrará el domingo 14 de diciembre a las 20.00 horas. Las entradas están disponibles en la taquilla del Auditorio Víctor Villegas y en su web oficial.