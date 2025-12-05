Estos son los espectáculos de teatro que acoge la Región este fin de semana

La partitura sobre el amor de Ana Duato llega al Romea

Ana Duato y Darío Grandinetti llevan al Teatro Romea de Murcia las «mordidas emocionales» de La música, una historia de «pura pasión» que reflexiona sobre «el amor, la igualdad, la independencia y la búsqueda de la identidad propia».

La obra, un texto de Marguerite Duras, dirigido y versionado por Magüi Mira, cuenta la historia de un reencuentro. Tras dos años apartados, Él y Ella se ven en un hotel para cerrar los trámites de su divorcio. A lo largo de esa noche emergen recuerdos de amor y dolor en un clima en el que callar o hablar lo cambia todo. Una historia de pura pasión, dolor, humor y sexo.

Fecha y hora ¿Cuándo? Domingo. 19 horas ¿Dónde? Teatro Romea. Murcia ¿Precio? 18/23/26 euros

Ana Duato llevaba más de 25 años sin subirse a las tablas de un teatro desde la obra El hombre elefante (1998), pero confiensa que, cuando Magüi Mira le ofreció el papel de esta obra, pensó que «era el momento de volver al teatro» y que, además, cuando se sumó Darío Grandinetti, no tuvo dudas de que «era el proyecto que deseaba hacer para volver después de tantos años».

Sobre el texto, la intérprete indica que está lleno de «muchas cosas». «Habla de la magia del amor, pero también de la igualdad, de la independencia, de la búsqueda de la identidad propia». «No solo habla del amor en pareja, habla de todas esas conexiones humanas y emocionales que hay entre los seres», subraya.

Asímismo, asegura que la historia tiene «mordidas emocionales» que generan en el público «pequeños milagros» que les hacen reflexionar sobre sus propias vivencias. «Es un trabajo que va directo a la emoción, al espectador y a la reflexión», apunta.

Empoderamiento femenino

Por su parte, Darío Grandinetti incide en que uno de los méritos que tiene la obra es q¡ue «plantea el conflicto desde un lugar de igualdad que, en la época en la que Marguerite Duras escribió la obra, no existía».

«El feminismo estaba surgiendo, ella era una de las puntas de lanza», indica el actor, al tiempo que afirma que en el texto se ve «un empoderamiento del personaje femenino poco habitual para esta época».

En cuanto a la puesta en escena, Duato comenta que la directora ha conseguido con su composición cumplir con una de sus máximas: «que se levante el telón y ya le produzca una emoción al espectador».

En este sentido, señala que esta emoción «no solo» la ha conseguido con la escenografía «sino con la luz y con todo el trabajo de movimientos» que, a su juicio, «son otros personajes».

Sobre el título de la obra, Duato destaca que, para Duras, la música es «la partitura del amor» y que, en esa partitura, «también hay silencios». «El amor forma parte de quienes somos, por mucho que se haya terminado, forma parte de nosotros, de nuestras experiencias y la música es esa partitura que a lo largo de tu vida te acompaña», concluye.

Baldosas, una comedia sobre la odisea inmobiliaria

Fecha y hora ¿Cuándo? Hoy, 20.30 horas ¿Dónde? Auditorio Infanta Doña Elena, Águilas ¿Precio? 7 euros

El Auditorio Infanta Elena de Águilas acoge Baldosas, comedia escrita por David Desola y dirigida por Manuel Mouliá que pone el foco en uno de los grandes desafíos de las nuevas generaciones: encontrar un hogar digno. La obra sigue el recorrido vital de una pareja joven que sueña con construir una familia y un espacio propio, pero que debe enfrentarse a un mercado inmobiliario hostil y a una realidad económica que los obliga a pelear metro a metro por esa vivienda que parece siempre al alcance… y siempre un paso más lejos. Con un tono que transita entre la comedia cotidiana y la emoción más íntima, Baldosas convierte el simple acto de caminar por un piso en una metáfora poderosa sobre la fragilidad de los proyectos compartidos.

Copiar: de una imitación también surge un original

Horarios ¿Cuándo? Domingo, 12 horas ¿Dónde? Teatro Circo, Murcia ¿Precio? 8 euros

Este domingo llega al Teatro Circo de Murcia Copiar, un espectáculo que reivindica un gesto tan cotidiano como imitar. Frente a la idea extendida de que copiar es un acto poco creativo, la propuesta recuerda que la imitación es el motor esencial del aprendizaje.

Bajo esta premisa, Animal Religion presentar un montaje protagonizado por un grupo de niños de entre 8 y 10 años que suben al escenario sin ensayos previos ni coreografías preparadas.

Lo que sucede a partir de ese momento es un juego escénico que demostrará que todos nos copiamos y que, gracias a este hecho, nos conectamos, aprendemos y enseñamos, y así, la sociedad evoluciona.