De Orishas a Lluís Coloma: Estos son los conciertos en las salas de la Región este fin de semana

La música en Murcia estalla este largo fin de semana con una programación que atraviesa géneros, generaciones y escenarios: del boogie woogie incendiario de Lluís Coloma al debut en solitario de Violeta Hódar, pasando por el pop lisérgico de Pau From Marc, el hip hop cálido de Orishas y el pulso urbano de Recycled J. La oferta se completa con la fiebre italo-disco de Mind Enterprises y dos citas solidarias: un homenaje a Ken Stringfellow y el festival Murcia Despierta–Ecos por Palestina. Un Puente de Diciembre para elegir o no renunciar a nada.

Lluís Coloma tocando blues y boogie woogie

El pianista barcelonés Lluís Coloma regresa a Jazzazza, reclamado por festivales de todo el mundo gracias a su virtuosismo, frescura, espontaneidad y energía contagiosa en el blues y el boogie woogie. A los 13 años, Lluis tuvo una revelación viendo Gran bola de fuego, el biopic sobre Jerry Lee Lewis. De ahí llegó a Roosevelt Sykes y Alan Price hasta dar con la raíz de esa música hipnótica y eufórica. Es uno de los pianistas más activos y reconocidos de la escena europea en el ámbito del blues y el boogie woogie. Comunicador nato, contagia pasión. En su repertorio abundan temas propios, pero no olvida la tradición, con toques de humor y complicidad, todo pasado por el filtro del boogie.

SÁBADO 6 . Jazzazza Jazz Club, Alguazas (Murcia). 22.00 horas.14/22€

Violeta Hódar, aquella chica de O.T.

Desde su paso por Operación Triunfo, la granadina Violeta Hódar, ahora en el tramo final de su primera gira en solitario (Violeta Tour 2025), ha ido construyendo su identidad musical. Este verano actuó en ciudades como Madrid (Teatro Circo Price) con gran éxito; en teatros y auditorios sus canciones parecen dirigidas a cada persona presente, la conexión es directa. El formato encaja a la perfección con la esencia de su primer álbum -inspirado en La Traviata de Giuseppe Verdi-, Violeta (2025), que explora emociones profundas con una narrativa cargada de sensibilidad. Como adelanto presentó dos canciones: III. Ojalá, sobre transformación y crecimiento, y II. Contigo, balada que habla de una ruptura amorosa.

Violeta estudió en el conservatorio de música de su ciudad, Motril. Con la esperanza de cumplir su sueño de ser artista, se presentó a Operación Triunfo, donde dio el salto a la fama en la edición de 2024: cautivó al público con su autenticidad y talento vocal. Ahora inaugura una nueva etapa y se prepara para conquistar el escenario.

Viernes 5. Teatro Circo, Murcia. 20.00 h. 34/37/40 €

Pau From Mar, seductora delicia pop lo-fi

Pau From Marc es un proyecto ‘do it yoursef’ de dos mentes creativas -Paula Sal y Marco Velasco, productor al mando del estudio El Miradoor- autodescubriéndise, nacido durante la pandemia en el estudio de grabación de Alhama, por el que han pasado numerosos grupos. El resultado fue Living Room Songs (Grabaciones Vistabella 2021), ocho canciones bañadas de dream pop, lo-fi y neopsicodelia, sonidos e influencias que siguieron macerando a fuego lento, y unos años después vio la luz Run for your life (Alhabama records, 2024), seductora delicia pop lo-fi con letras entre surrealistas e introspectivas, atmósferas de guitarras, sintetizadores y voces que transportan en volandas a través de una espiral lisérgica. Sálvese quien pueda.

Por su parte, el proyecto murciano Estela Gris, dúo femenino con poco más de un año de andadura nacido en el seno de Las Wonders, abraza el pop melancólico, el post-punk introspectivo y el synthpop celebratorio. Acaban de estrenar Rómpeme, rock de altas horas que flirtea con sentimientos sombríos; evoca secretos íntimos y ceremonias entre carcajadas.

Sábado 6. Itaca, Murcia. 20.30h. 10€

Orishas, una noción cálida del hip-hop

Orishas, la banda cubana de hip hop más internacional, premiada en los Latin Grammys y precursora de la moderna latinidad, llega con su directo arrollador. La nueva música urbana que viene del sur se está convirtiendo en una forma de nuevo pop global, pero mucho antes estaban Orishas, cuyo primer disco, A lo cubano (2000), abrió en el plano internacional una jugosa vía de fusión de hip-hop y son. Surgidos en París, combinan rap contemporáneo con sonidos tradicionales cubanos (son, guaguancó...). Siguieron álbumes como Emigrante (2002) o El Kilo (2005).

En 2007 participaron junto a Calle 13 en Pal Norte (Grammy Latino a Mejor Canción Urbana). Tras varios años de pausa, regresaron y publicaron Gourmet (2018), reafirmando su compromiso con la crítica social y las raíces culturales. Con más de 750.000 discos vendidos en Europa, Orishas continúan siendo un referente del hip-hop latino, llevando su mensaje desde La Habana al mundo. Su impacto global se refleja en giras por los cinco continentes, encabezando festivales de renombre y compartiendo escenario con bandas legendarias como Cypress Hill, The Roots, Calle 13, Maná y Black Eyed Peas.

El legado de Orishas ha sido reconocido por medios como Rolling Stone (los destacó como una de las diez bandas más importantes fuera de Estados Unidos) y Billboard, que los incluyó en su especial de los 50 años del rap como pioneros de la música urbana latina.

Avalados por crítica y público, Yotuel y Roland convierten cada concierto en una experiencia inolvidable, con una energía que trasciende generaciones. Después de Celia Cruz, Orishas son la cara de la música cubana en el mundo; su show es una celebración de ese legado. Se quitan "los zapatos, la camisa y todo" ante el público. Más allá de su ingenio y su inventiva fundiendo géneros y herencias culturales, entre las propiedades de Orishas figura una noción cálida del hip-hop, con sombras de melancolía en melodías y ambientes. Piezas como la sensual El kilo se alejan del rap de dientes apretados.

Domingo 7 . Sala Mamba, Murcia. 22.00 h. Desde 35€

Recycled J , capacidad para reinventarse

Recycled J (Jorge Escorial), originario de Carabanchel, es una de las figuras más eclécticas y originales de la música urbana española. Con más de 13 años de trayectoria, ha sabido navegar entre el rap, el trap, el pop y el R&B. Definen su carrera la experimentación constante y letras que conectan, consolidado como referente tanto underground como mainstream. Actualmente lidera la escena pop nacional de los ritmos procedentes de la cultura callejera.

Aquel rarito del barrio comenzó siendo aún adolescente en el grupo Cool-N-Groove, y luego siguió en La Trupe Chingona.Ya en Oro rosa (su debut largo en solitario) quería mostrarse como algo más que un rapero, y su siguiente álbum, City Pop, fue aún más ambicioso y unipersonal, pese a estar firmado al 50% con su productor (Selecta). Ahora ha regresado con San Jorge, su cuarto trabajo, un doble álbum con 30 temas y 17 colaboraciones, entre ellas de Natos, War hasta Abhir, Cruz Cafuné, Abraham Mateo, Julieta, Israel B, o sus antiguos compañeros de fatigas, La Trupe Chingona. Reafirma su capacidad para reinventarse y explorar matices emocionales y sonoros.

Recycled J pasará en 2026 con su Hijos De La Ruina Tour por algunos de los escenarios españoles más importantes, como Movistar Arena (Madrid, con dos fechas) y Palau Sant Jordi (Barcelona).

Viernes 5. Auditorio Parque Fofó, Murcia. 21.00h. Desde 19€

Mind Enterprises, padrinos del Italo Disco

Mind Enterprises son los padrinos del Italo Disco, que está conquistando las pistas de baile. Andrea Tirone, un productor de Turín que, según su web, “se inspira en el Italo chispeante y potenciado por sintetizadores que define esa época”, y su batería/escudero/mano derecha Roberto Conigliaro, son dos leyendas absolutas que triunfan con una fórmula infalible: vasito de Campari, pantalones cortos de chándal y los mayores temazos euro-electrónicos lanzados entre 1979 y 1987.

Mind Enterprises se formaron en Londres, a donde Tirone se trasladó en 2012 buscando influencias como la cultura de clubes y el Afrofunk, aunque su verdadera explosión creativa llegaría cinco años después, en Las Palmas de Gran Canaria, donde compuso Monogamy, uno de sus temas más populares, con un divertido y caluroso videoclip que recoge todos los elementos principales de este banda que arrasa en redes. El dúo comenzó a mezclar sus italotracks durante la pandemia, por diversión, pero pronto se percataron de su potencial más allá del entretenimiento, dando paso a toda una ola nostálgica de la cultura pop de hace más de dos décadas. Suelen transmitir en vivo por instagram a pantalla dividida desde Londres y Gran Canaria, versionando clásicos del italo de los 80 y haciendo DJ sets con Roberto a los platos.

El Italodisco está de moda. Vuelve la auténtica 'dolce vita', pero esta vez en formato live, con sabor a Campari y un toque de electrofunk. Con polos color pastel, gafas de sol y calcetines blancos hasta la pantorrilla, el dúo ha construido un universo visual y viral este verano, logrando que miles de seguidores no puedan dejar de escuchar sus peculiares DJ sets. El concierto formará parte de Mamba Supernova, una nueva serie de fiestas creada por la sala murciana; debutará con este evento y contará con la participación de más artistas y DJs que se anunciarán próximamente.

Viernes 5. Sala Mamba, Murcia. 19.00. 15€

Murcia Despierta – Ecos por Palestina

Solidaridad sin fronteras. La artista murciana Julia Cry, con la colaboración de las asociaciones Por la Causa (De Gaza al Mundo), Palestina Libre Murcia y Yay@flautas Murcia, se puso manos a la obra para organizar Murcia Despierta!- Ecos por Palestina, un festival benéfico por Gaza cuyo objetivo es recaudar fondos para cubrir necesidades básicas de familias de la franja afectadas por la grave crisis humanitaria (alimentación, agua, apoyo sanitario, gastos de evacuación...), canalizados a través de redes humanitarias locales y organizaciones con presencia sobre el terreno, sensibilizando a la ciudadanía murciana sobre la situación de la población civil allí, con la música convertida en instrumento de solidaridad con el pueblo palestino. Empatía, compromiso y esperanza.

El evento se celebrará este viernes 5 de diciembre en Garaje Beat Club. Julia Cry ha reunido a un elenco excepcional de artistas que participan, como ella misma, de forma totalmente altruista: Andrea María, DJ Madbel, Domingo Pérez, El Jose, El Raspa, Fac y Jara, Lasson, LaQueSabe, Manva Negra, Moy Gomar, Manuel Gerena & Juan Ignacio González, La Yelo y Casual Kids. El cartel, diverso y comprometido, une generaciones y estilos musicales, rap, canción de autor, rock mestizo, flamenco, reggae o electrónica bajo un mismo mensaje: la solidaridad no tiene fronteras.

“Queremos que Murcia despierte, que la música nos una en la empatía y el compromiso hacia quienes más lo necesitan. Cada entrada es un gesto que salva vidas”, señalan desde la organización.

Además, para quienes no puedan asistir, se ha habilitado una Fila Cero, una entrada que no permite el acceso al recinto, pero sí supone una fantástica manera de apoyar esta iniciativa solidaria.

Viernes 5 . Garage Beat Club. Murcia. Desde las 18:00 h .12/15€

Fila Cero: 10 € https://garajebeatclub.compralaentrada.com/.../fila-0…

Homenaje a Gerardo Palacín

El próximo viernes 5 de diciembre a las 19.00 h, tendrá lugar en la Sala Musik de Murcia un concierto homenaje a Gerardo Palacin (bajista de Merlín, y después en muchísimos grupos, y técnico en infinidad de lugares), que nos dejó el pasado mes de julio. Tocó en diversas bandas murcianas, y fue productor y técnico de sonido no solo de grupos musicales; también de teatro.

En el homenaje participarán ocho de los grupos con los que más relación tuvo Gerardo en las diversas facetas de su carrera. Sonarán temas de unas cuantas bandas revividas para la ocasión, que abarcan desde finales de los 80 hasta hace unos meses, entre ellas la última de la que formó parte: Cero Emisiones, y sus compañeros de escenario de los 80 y 90, Rock Gandules, El Tercio, Última Instancia, Kibla, Kissdark (con quienes cantó por primera vez en directo), Requiem ..., y el grupo producido por él: Rockcinante, todos ellos con sets de 20 minutos. Se cerrará el show con la emisión de un video sobre su vida y trabajo, y con una canción interpretada por varios artistas. Será una noche para el recuerdo, en donde grupos murcianos de los 80 y 90 que tenían ya muy difícil volver a los escenarios han hecho lo imposible por subirse una vez más a las tablas para brindar por Gerardo como mejor podrían hacerlo: con música.

Viernes 5 . Sala Musik. Murcia. 19.00 h.