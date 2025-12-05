Medina Azahara, un 'Hasta siempre' desde Murcia

Los cordobeses Medina Azahara dirán adiós esta vez al público murciano con su gira Hasta Siempre. Entre 2025 y 2026 se despedirán definitivamente de los escenarios, poniendo fin a una carrera que ha marcado el rock andaluz durante más de cuatro décadas. Con este último tour cargado de emoción, se preparan para ofrecer a sus fieles seguidores un adiós inolvidable. Será un homenaje a todos los que les han acompañado desde sus inicios, recorriendo los grandes éxitos que han forjado su historia. Medina Azahara cierra así un ciclo, dejando una huella imborrable en la música española. Repasarán lo mejor de sus 24 discos de estudio, y no faltarán himnos como Paseando por la Mezquita, Necesito Respirar o Todo tiene su fin.

Desde sus inicios en 1979, Medina Azahara, considerados unos de los fundadores del rock andaluz, fueron pioneros en llevarlo a los escenarios más importantes del mundo: Londres, Nueva York, Los Ángeles, México, Colombia, Zúrich... Su legado ha sido reconocido con la Medalla de Oro a las Bellas Artes, el Premio de la Música o la inclusión en la Enciclopedia de Andalucía y el Libro de Oro de Córdoba.

El concierto final tendrá lugar en Madrid el 21 de noviembre de 2026, en el emblemático Palacio Vistalegre.

Sábado 6. Sala Mamba, Murcia. 22.00h. 39 €

