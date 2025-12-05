Javier Moñino: "Una cancha de baloncesto no podría faltar en una nave intergeneracional"

El periodista deportivo Javier Moñino debuta en la novela con la distopía espacial Frontera estelar. La Semilla (Terra Ignota Ediciones). Tras ganar en 2022 el Premio Gandalf de Relato Corto de la Sociedad Tolkien Española, se adentra en la ciencia ficción para imaginar una Tierra agotada en el año 2325, dividida entre ciudades amuralladas gobernadas por híbridos inmortales y zonas hostiles dominadas por grupos antisistema. Su ópera prima, que se presenta hoy en el salón de actos de la Biblioteca Regional (18:30 horas), explora dilemas éticos tan contemporáneos como la inteligencia artificial, la biomedicina, el colapso ambiental o la radicalización social.

¿Qué le impulsó a dar el salto de periodista deportivo a escritor de ficción?

Bueno, nunca dejaré de ser periodista deportivo, pero el salto surgió de una necesidad vital de contar una historia. Siempre he sido un gran lector de fantasía, ciencia ficción y novela histórica. Aunque llevo escribiendo relatos cortos desde siempre, nunca había encontrado una trama que tuviera la entidad suficiente para convertirse en una novela. La idea comenzó a brotar antes de la pandemia y la fui madurando durante todo ese tiempo. Finalmente, me senté a darle forma, a escribirla y a compartirla con mis lectores beta, hasta transformarla en esta obra. En realidad, se trata de una novela corta que funciona como la primera parte de una trilogía.

¿En qué autores o referentes se ha apoyado para dar forma a su universo galáctico?

Es innegable que hay algo de Isaac Asimov en todo esto. Para mí es un auténtico referente; fue un visionario, especialmente si tenemos en cuenta la época en la que vivió y todo lo que escribió sobre la inteligencia artificial y el futuro de la humanidad. También se pueden apreciar influencias de Dune, de Frank Herbert, e incluso, ¿por qué no decirlo?, del cine. Seguramente haya alguna influencia de Star Wars. Aunque el universo sobre el que yo escribo no tiene nada que ver con ninguno de los tres mencionados, sí podemos encontrar retazos o inspiraciones de estos grandes mundos.

Presenta un planeta Tierra agotado y al borde del colapso dentro de 300 años. ¿Qué conexión tiene ese futuro con los problemas actuales?

Muchísima. No pretendo que mi novela sea una voz de alarma sobre lo que ocurrirá, sino más bien una reflexión sobre hacia dónde vamos y cómo queremos hacer las cosas. Evidentemente, el gasto energético actual y la forma en la que consumimos los recursos del planeta son absolutamente insostenibles. El futuro de la humanidad pasa obligatoriamente por ser más eficientes en el uso de la tecnología. En la novela, ese futuro a 300 años plantea una humanidad que no escuchó las advertencias, que siguió adelante con el progreso tecnológico a cualquier precio y que, finalmente, se ve en la situación de tener que abandonar la Tierra porque la ha convertido en un lugar inhabitable.

La división entre ciudades amuralladas y zonas hostiles recuerda bastante a las tensiones que vivimos hoy día...

No he buscado una conexión con la situación actual. Lo que trato de mostrar es, por un lado, una parte de la sociedad que se ha resignado a la situación derivada del coste tecnológico y que intenta escapar de la Tierra; y, por otro lado, una facción que cree que no debemos ir a otros planetas para cometer los mismos errores, sosteniendo que la humanidad debe perecer junto con la Tierra. Es una dinámica interna de la historia más que un paralelismo social buscado.

¿Cómo cree que reaccionaría hoy la sociedad ante la aparición de una élite de seres inmortales como la que describe en la obra?

Percibo dos escenarios posibles. El primero sería la resignación: asumir que las clases dominantes poseen mayores privilegios, una dinámica similar a la actual pero exacerbada por la ausencia de la muerte. Aquellos en los escalafones más bajos podrían no tener más remedio que aceptar su suerte e intentar mejorar su vida y la de su descendencia dentro de sus posibilidades. La segunda vía, históricamente recurrente, es la rebelión. Esta podría manifestarse de dos formas: exigiendo la democratización de la inmortalidad si la tecnología ya existe, o bien rechazándola frontalmente. En este último caso, surgiría un movimiento ético y moral que condenaría el intento de jugar a ser Dios, oponiéndose a tratamientos que extiendan la vida más allá de los límites que dicta la naturaleza.

Viajes intergeneracionales, robótica, inteligencia artificial, biomedicina... Son temas que plantean profundos dilemas éticos.

La humanidad se encuentra hoy ante numerosas encrucijadas. Nos veremos obligados a decidir si cruzamos o no ciertas líneas rojas. Pensemos en la inteligencia artificial: ¿hasta dónde queremos llegar? ¿Qué decisiones estamos dispuestos a delegar en ella? Incluso, si la tecnología lo permite, ¿estamos preparados para integrarla en nuestra propia conciencia? Lo mismo ocurre con la biomedicina. Hasta ahora, el objetivo ha sido envejecer de forma saludable, alcanzando quizás los 120 o 130 años con calidad de vida. Pero, ¿qué pasaría si la ciencia nos permitiera vivir milenios? ¿Sería ético o moral dar ese salto? Estas son preguntas centrales que vertebran la novela.

CLEA, la organización que intenta sabotear el éxodo, posee un ideario radical. ¿Cree que en el futuro podrían surgir grupos terroristas de este tipo?

Estoy convencido de que es un escenario plausible. Es factible que asociaciones nacidas con vocación pacifista, cuyo objetivo inicial sea el cambio social, terminen transformándose. Si perciben que sus mensajes son ignorados y observan cómo gobiernos y corporaciones continúan esquilmando el planeta y sometiendo a la humanidad, la frustración puede conducir a la radicalización. Ante la ineficacia del diálogo, podrían optar por métodos mucho más expeditivos y violentos. Es una posibilidad real que he querido reflejar en la historia.

¿Hay algún personaje que considere que creará una conexión especial con los lectores?

Según mi experiencia con los lectores beta, la conexión es muy subjetiva y depende de la visión de cada persona. Sin embargo, destacaría a dos o tres figuras clave, tanto entre los humanos como entre los híbridos. Por un lado, hay personajes que resonarán con un público que posee una visión más pesimista o cruda de la realidad terrestre. Por otro, existen seres más luminosos y optimistas que, sin duda, engancharán a aquellos lectores que busquen un enfoque más esperanzador.

¿Cómo ha influido su experiencia en el periodismo en su manera de construir esta historia?

Creo que, a la hora de redactar, nunca termino de quitarme al periodista de encima, aunque no considero que sea algo necesariamente negativo. De hecho, siempre quise que la novela fuera muy clara y directa, evitando complicaciones excesivas para poder llegar a un público generalista, y no solo al lector especializado en ciencia ficción. Ese es, precisamente, el estilo con el que escribimos los periodistas. Además, hay pasajes en la novela donde aparecen informativos o periodistas dando noticias. Es innegable que mi propia profesión se ha colado en la obra.

Esta novela inaugura una saga. ¿Hacia dónde le gustaría llevar Frontera Estelar en próximas entregas?

El primer borrador de la segunda parte ya está escrito y tengo la tercera parte estructurada en mi cabeza. La trilogía completa ya tiene forma y sé exactamente hasta dónde quiero que llegue. Si esta primera novela y el resto de la trilogía gustan, hay otras historias dentro del universo de Frontera Estelar —tanto precuelas como secuelas— que se podrían abordar. Sin embargo, prefiero no excederme en los detalles para no desvelar nada de la trama.

¿Cómo están siendo las primeras reacciones de lectores y amigos?

De momento, cuento principalmente con las impresiones de mis lectores beta, ya que el gran público aún está en proceso de lectura. Lo interesante es que, cuando les presenté el texto, les dije que era una novela orientada a un público juvenil. Su respuesta fue unánime: de juvenil, nada. Consideran que el texto es bastante más oscuro de lo que yo había planeado y que funciona como una novela adulta. Les ha gustado mucho, sobre todo por los dilemas que plantea y la narrativa. Gracias a estos lectores beta —Pablo, Inés y Óscar— logré dotar a la obra de mucha más consistencia y coherencia.

Una curiosidad, ¿hay algún guiño a Murcia en la obra?

Realmente no. Aunque es posible que se me haya escapado algo de nuestra forma de ser o de expresarnos en la voz de algún personaje, aunque no haya murcianos como tal. Es posible que mi identidad se haya filtrado sutilmente.

Para terminar, ¿hay una cancha de baloncesto en la estación orbital La Semilla?

En la nave La Semilla no. Pero, teniendo en cuenta que se trata de un viaje de 300 años en el que se sucederán varias generaciones, sería demasiado duro hacerlo sin espacios de ocio. Evidentemente, una cancha de baloncesto no podría faltar en una nave intergeneracional.