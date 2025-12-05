Los conservatorios de Caravaca y Murcia hacen sonar los instrumentos del Museo de Música de Barranda

El Conservatorio Profesional de Música ‘Leandro Martínez Romero’ de Caravaca de la Cruz y el Conservatorio Superior de Música ‘Manuel Massotti’ de Murcia han puesto en marcha un proyecto educativo y cultural sin precedentes que permitirá hacer sonar algunos de los instrumentos de la colección Blanco Fadol, expuesta de forma permanente en el Museo de la Música Étnica de Barranda, espacio integrado en la Red Municipal de Museos del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz.

Este proyecto educativo sin precedentes aúna conservación del patrimonio musical y formación artística, consolidando el valor del Museo de la Música Étnica como herramienta educativa de primer nivel

Dentro de esta iniciativa, en marcha desde el pasado mes de junio, se ha celebrado un encuentro en el propio museo, en el que han participado el alumnado que interpretará la orquesta Gamelan, los compositores y profesorado de ambos conservatorios, así como el especialista David González, el creador de la colección, Carlos Blanco Fadol, y el concejal de Educación en el Consistorio caravaqueño, Pepe Fernández Tudela. Durante esta sesión, los asistentes han profundizado en la sonoridad, funcionamiento y tradición de este conjunto instrumental originario de Indonesia, considerado el corazón musical del sudeste asiático y uno de los elementos icónicos del Museo, que alberga instrumentos procedentes de los cinco continentes.

El proyecto contempla visitas de compositores e intérpretes al Museo, fases de creación de las obras, sesiones formativas con especialistas y los ensayos conjuntos previos al estreno previsto para el 16 abril de 2026. Esta propuesta supone un modelo de colaboración institucional que aúna conservación del patrimonio cultural y formación artística, y consolida el valor del Museo de la Música Étnica de Barranda como una herramienta educativa de primer nivel.

El Gamelán como eje artístico y pedagógico La primera fase del proyecto se centra en la orquesta Gamelan del Museo, un conjunto de metalófonos, tambores, gongs y otros instrumentos tradicionales de enorme riqueza tímbrica. Su utilización en un concierto sinfónico constituye un hecho excepcional, ya que no existe repertorio previo compuesto específicamente para la combinación de Gamelan y orquesta moderna. Para afrontar este reto, el departamento de Composición del Conservatorio Superior de Murcia ha implicado a cinco estudiantes de Grado y a un compositor ya graduado, quienes trabajan en la creación de obras originales que serán estrenadas el próximo 16 de abril de 2026 junto a la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Caravaca.

Un proyecto que suma a la conmemoración del 20 aniversario del Museo

Alumnos de ambos conservatorios en el Museo de la Música Étnica de Barranda / La Opinión

El concejal de Educación, Pepe Fernández Tudela, ha felicitado a todos los promotores y participantes, destacado que esta iniciativa constituye una forma enriquecedora de celebrar el vigésimo aniversario dell Museo de la Música Étnica. Asimismo, ha expresado que “el proyecto aportará un valor formativo extraordinario al alumnado y permitirá generar nuevo conocimiento a través de composiciones propias inspiradas en instrumentos poco conocidos o incluso desaparecidos.

Vincular el museo con la educación musical

El director del Conservatorio de Caravaca, Raúl Bartomeu, ha subrayado la importancia de acercar esta colección única al alumnado. “El museo puede contribuir a una formación más completa, no solo desde el punto de vista musical, sino también humanístico, gracias a la riqueza de la gran variedad de instrumentos que reúne la colección Blanco Fadol”, ha señalado.

Raúl Bartomeu ha explicado que “ha tomado forma la idea de diseñar un concierto que uniera este conjunto tradicional de indonesia con una orquesta sinfónica moderna, un proyecto para el que no existía repertorio previo y que impulsó la colaboración con el Conservatorio Superior de Murcia”.