Concierto solidario para apoyar el tratamiento médico del artista Ken Stringfellow

Nuevamente los músicos murcianos demuestran su capacidad solidaria. El músico y productor estadounidense Ken Stringfellow ha sido una figura clave en el panorama de la música indie desde que formó su banda The Posies en 1988. También fue mienbro de una de las bandas de culto más veneradas de todos los tiempos, Big Star, legendarios pioneros del power pop de los años 70. Pasó una década girando y grabando con R.E.M., una de las bandas más influyentes de la historia. Ha trabajado también con Neil Young, Ringo Starr, Patti Smith, Wilco, Marky Ramone, Thom Yorke, Nada Surf y muchos más, ha participado en más de 400 álbumes, entre ellos, discos de Ross y Neuman.

Ken recientemente ha sido diagnosticado de cáncer, y ha solicitado ayuda a través de las redes sociales, ya que el costo del tratamiento es muy elevado, y en EEUU no disfruta de la sanidad pública que afortunadamente tenemos en España. La solidaridad de la escena murciana, y el cariño que muchos artistas de aquí tienen hacia Ken Stringfellow, dan como resultado este evento benéfico cuyo objetivo es recaudar fondos para ayudarle a costear el tratamiento de su enfermedad.

El sábado 6 de diciembre, The Rogers, Clara Plath, Lady Tattoo, Dead Beens, Plutonita Dj, Regular Crowd, Nueva Frontera, Thee Psychoskys, Alejandro Garriga, Juan Antonio Ross, Queridos Camaradas, Los Amigos de los Animales y otros artistas subirán altruistamente, conducidos por Paco Neuman, al escenario de GBC para ayudar a Ken, que en directo por videollamada agradecerá su ayuda a los asistentes: se le donará el 100% de lo recaudado.

Entrada anticipada en Discos Tráfico, Discos Comix o Compralaentrada. Si no puedes asistir pero quieres apoyar la causa, puedes hacer un donativo a través de la Fila 0 (https://garajebeatclub.compralaentrada.com/.../concierto...)

Sábado 6. Garage Beat Club, Murcia. 15.30h. 18 /25€ en taquilla

