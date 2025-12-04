Sylvia Molina invita a caminar por las cicatrices del tiempo en el Centro Cultural Las Claras de Murcia

Caminar dentro de un trazo, escuchar cómo suena una cicatriz o detenerse ante una fractura que, tras su aparente inutilidad, se transforma en algo bello y valioso. Así se presenta Transitando entre trazos, la nueva propuesta de la artista Sylvia Molina, que convierte la sala Pablo Puente del Centro Cultural Las Claras de Murcia en un territorio donde el arte ya no se contempla: se atraviesa. La Fundación Cajamurcia inaugura este jueves una experiencia que desafía al visitante a perderse entre imágenes, sonidos y huellas que hablan de lo que se rompe, de lo que queda y de lo que aún puede repararse.

La nueva exposición de Molina es una propuesta inmersiva que invita al visitante a recorrer, literalmente, el interior de la obra. La muestra, que podrá visitarse a partir de este jueves hasta el 4 de enero de 2026, es la tercera seleccionada dentro de la Convocatoria de Proyectos de Creación Artística 2025 de la Fundación Cajamurcia, un programa destinado a impulsar y visibilizar el trabajo de creadores murcianos o residentes en la Región. La inauguración, prevista para las 20 horas, incluirá un concierto-performance en directo de la propia artista.

Sylvia Molina, junto a una de las obras que integran la exposición multisensorial 'Transitando entre trazos' / L.O.

Inspiración en el arte japonés del Kintsugi

La exposición plantea un recorrido sensorial en el que confluyen artes visuales, sonoras e interactivas mediante obras que combinan papel, sonido, texto y la fisicidad del trazo. El visitante encontrará libros de artista, videoinstalaciones, grabados y objetos creados desde un enfoque híbrido, entre la contemporaneidad y lo clásico, todos ellos concebidos para activar la reflexión sobre la memoria, la identidad y el paso del tiempo. El núcleo del proyecto es la instalación que da título a la muestra, un espacio inmersivo que permite “transitar” por la obra y que se convierte en una experiencia que difumina la frontera entre espectador y pieza artística.

Durante la inauguración, este jueves a las 20:00 horas, la artista realizará un concierto-performance en directo

El proyecto de Sylvia Molina se enmarca en el concepto japonés del Kintsugi, la técnica de reparación con oro que subraya las fracturas en lugar de ocultarlas. “En lugar de enmascarar la rotura, la subraya con oro, revelando la belleza en lo quebrado y transformándolo en algo más valioso”, detalla la artista. “Cada obra, de una manera u otra, es un testimonio de la huella que dejan las experiencias, de cómo el tiempo nos fragmenta y, al mismo tiempo, nos reconstruye. La reparación no es solo un acto de restauración, sino una forma de resignificar la propia experiencia”, añade.

El público habita la obra

Así, a través de su nueva propuesta expositiva es una invitación a que el público camine sobre esa huella, “a seguir el rastro de aquello que persiste en el tiempo”. En este sentido, indica que el público tendrá la oportunidad de adentrarse en un espacio “donde lo visible y lo sonoro, lo material y lo efímero, lo personal y lo social se entrelazan desdibujando los límites entre esta obra y el espectador”. En este sentido, indica que en la muestra el público no es un mero observador, sino que habita y transita: "Se mueve entre los trazos, se detiene, se cuestiona y deja su propia marca".

"Cada obra es un testimonio de la huella que dejan las experiencias", comenta la artista

Creadora interdisciplinar

Nacida en Cuba y residente en Albacete, Silvia Molina es una creadora interdisciplinar con una sólida trayectoria internacional. Doctora en Bellas Artes, investigadora y profesora universitaria, siendo su especialidad la plástica y la música por ordenador, ha desarrollado proyectos y estancias en instituciones de Estados Unidos, Reino Unido, Suecia o Alemania, además de realizar exposiciones, conferencias y conciertos en países como México, Polonia, Portugal, Eslovenia o Costa Rica. Su obra, marcada por la experimentación, se presenta ahora en Murcia como un viaje sensorial que invita a pensar el tiempo y la reparación desde el punto de vista artístico y humano

Espacios para el diálogo

Durante la presentación de la exposición, el presidente de la Fundación Cajamurcia, Carlos Egea, destacó el papel creciente de las nuevas tendencias artísticas en la programación de la entidad.

Estas propuestas, explicó, “utilizan recursos, códigos y simbolismos que sorprenden al expecadora por su ruptura y contraste con la tradición”. Egea subrayó que la convocatoria impulsada por la fundación ha consolidado su apoyo al talento contemporáneo: “Lo hacemos convencidos de que el arte es una vía privilegiada para comprender mejor nuestro tiempo y generar espacios de diálogo, reflexión y emoción compartida”.