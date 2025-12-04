San José cierra en el Museo Salzillo la trilogía navideña dedicada a la Sagrada Familia

Pocas figuras del arte cristiano han experimentado una transformación iconográfica tan profunda como San José. Silente en los Evangelios y durante siglos relegado a un papel secundario en la representación artística, su imagen evolucionó hasta convertirse en una de las más emotivas y reconocibles de la plástica barroca. Partiendo de esta evolución, el Museo Salzillo de Murcia presenta la muestra ‘Sponsus et Pater: imágenes de San José’, comisariada por los doctores Francisco José Alegría Ruiz y María Teresa Marín Torres, directores del Museo de la Catedral de Murcia y del Museo Salzillo, respectivamente.

A la inauguración han asistido los comisarios de la exposición, el presidente de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús y presidente de la Comisión Ejecutiva del Museo Salzillo, Emilio Llamas; el secretario general Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Juan Antonio Lorca; y el concejal de Cultura e Identidad del Ayuntamiento de Murcia, Diego Avilés.

Un instante de la presentación de la exposición en la 'sala de temporales' del Museo Salzillo / Museo Salzillo

La muestra reúne un conjunto 34 piezas de pinturas y esculturas de los siglos XVII al XX procedentes de colecciones particulares y conventos de clausura, lo que convierte la exposición en una oportunidad única para contemplar piezas que rara vez abandonan su ámbito devocional. Varias de ellas revelan la madurez artística de la iconografía josefina y la ternura con la que este santo fue representado como custodio y guía espiritual de la Sagrada Familia.

Con ‘Sponsus et Pater’, el Museo Salzillo cierra la trilogía expositiva iniciada en 2023 y dedicada a la Navidad a través de sus tres protagonistas: el Niño Jesús en ‘Puer Natus’, la Virgen María en ‘De Maria Virgine’ y, ahora, San José. Este recorrido temático ha permitido ofrecer al público una lectura íntima, histórica y emocional del misterio navideño desde la creación artística.

A pesar de la escasez de referencias textuales sobre San José y de que ninguna palabra suya fue conservada en los Evangelios, la devoción popular lo elevó a un lugar de enorme relevancia espiritual. La imagen aislada de San José se desarrolló tardíamente, pero alcanzó un tratamiento magistral durante el periodo barroco, momento en que fue representado como patrono de la Iglesia, protector de los padres cristianos, intercesor de vocaciones y abogado de la buena muerte. Sus representaciones poblaron templos, conventos y oratorios domésticos. Esposo de María y padre adoptivo de Jesús, ejerció un papel esencial como custodio de la Sagrada Familia, entregando por completo su vida al cuidado de su esposa e hijo.

De ahí que en esta exposición se hayan seleccionado obras que ponen de relieve la fuerza visual y emocional de su iconografía, especialmente aquellas en las que San José aparece portando al Niño Jesús, una de las imágenes más entrañables y evocadoras del arte cristiano.

La muestra, que podrá visitarse hasta el próximo 31 de enero de 2026, es una invitación a redescubrir la figura del esposo de María y padre adoptivo de Jesús a través de obras habitualmente no accesibles al público.