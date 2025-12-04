‘Miraqueplan’ este fin de semana en la Región: drones para encender la Navidad, artesanía y un regreso al medievo

El que viene es un fin de semana bastante especial, puesto que se aproxima el Puente de la Constitución, que este año cae en sábado. Y son fechas especiales porque son la antesala de las celebraciones navideñas. Para disfrutarlas al máximo, traemos como cada semana, la selección de los mejores planes de la mano de Anabel Hernández, de @miraqueplan.

Los próximos días 5, 6, 7 y 8 de diciembre los ciudadanos de la Región de Murcia podrán disfrutar de un sinfín de actividades a lo largo del territorio de lo más variadas: desde mercadillos medievales a drones navideños. Estos son los planes escogidos para ti:

Muestra de Artesanía de Navidad de la Región

Vuelve una de las citas más emblemáticas de la capital: la Muestra de Artesanía de Navidad Murcia, que celebra su 41.ª edición con la participación de 100 artesanos. Este evento es el lugar perfecto para encontrar regalos singulares y disfrutar de actividades creativas con los niños.

La muestra se inaugura el 4 de diciembre y permanecerá abierta hasta el 5 de enero de 2026 en su ubicación tradicional: el Paseo de Alfonso X.

Muestra de Artesanía de Navidad de la Región de Murcia. / CARM

Horarios de la Muestra de Artesanía de Navidad Murcia

El mercado de artesanía se podrá visitar con el siguiente horario:

Horario general: 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Días 24 y 31 de diciembre: Abierto solo por la mañana (hasta las 14.00).

Cerrado: Días 25 de diciembre y 1 de enero.

Mercadillo de Navidad de la Glorieta

Este sábado llega el Mercadillo Navideño de la Glorieta de España con el espectáculo audiovisual Cuento de Navidad, un espectáculo inédito para toda la familia con música en directo y efectos 3D a las 20.30 horas. Se proyectará en la fachada del Consistorio murciano.

Objetos navideños vistos en el mercadillo de Navidad de la Glorieta . / L. O.

Mercadillo de Navidad

El Mercadillo, conformado por 20 casetas de madera, permanecerá abierto hasta el 3 de enero, en horario de 11 a 23 horas. La creatividad, la música y las actividades serán los protagonistas de este enclave navideño, por el que pasarán más de 40 marcas de jóvenes creadores para mostrar sus productos. Además, contará con cuatro ‘foodtrucks’.

Este año volverá a haber una zona de talleres infantiles patrocinada por Vidal Golosinas.

Espectaculo navideño de drones en Cartagena

Cartagena dará la bienvenida a la Navidad con un espectáculo de 220 drones y 18 pirodrones. La empresa española líder en Europa en espectáculos de drones presentará el show Cuento de Navidad, con 13 figuras en 3D.

El encendido será este sábado e incluirá un concierto, un espectáculo aéreo y nuevas instalaciones luminosas en toda la ciudad organizadas, por el Ayuntamiento de Cartagena.

Ejemplo de cómo será el espectáculo de drones en Cartagena este sábado. / Ayto. Cartagena

El espectáculo dará vida a un Cuento de Navidad creado mediante coreografías aéreas sincronizadas, una propuesta que combina tecnología dron, creatividad y una forma de arte visual totalmente sostenible y respetuoso con públicos sensibles al ruido como las mascotas y las personas dentro del espectro autista.

La celebración comenzará a las 19.00 horas con el concierto del coro Russingers, que fusionará góspel, soul y funky con clásicos navideños... Tras el espectáculo de luces con drones, el encendido concluirá con un castillo de fuegos artificiales que marcará el inicio oficial de la Navidad en Cartagena.

Mercado medieval de Caravaca de la Cruz

Del 5 al 8 de diciembre, Caravaca de la Cruz vuelve a celebrar uno de los acontecimientos más destacados del Puente de la Constitución: su tradicional Mercado Medieval, un evento que convierte el casco histórico en un auténtico escenario propio de otra época.

Cartel del Mercado Medieval de Caravaca. / L. O.

Un viaje al medievo en pleno centro histórico

Las calles del Recinto Histórico-Artístico se decoran con pendones, banderolas y todo tipo de elementos medievales para recibir a más de 200 artesanos, todos ataviados con vestimentas históricas. Durante estos cuatro días, los asistentes pueden pasear por un mercado recreado con gran fidelidad, conocer antiguos oficios y presenciar demostraciones artesanales en vivo.

El mercado reúne una extensa oferta de productos hechos a mano, artesanías tradicionales, gastronomía típica y espectáculos variados, consolidándose como uno de los encuentros medievales más relevantes de la Región de Murcia.

Actividades y talleres para todas las edades

Los niños cuentan con un área especialmente pensada para ellos, con numerosas propuestas participativas como forja y metal, elaboración de pan tradicional, talleres de cerámica y torno, además de otras actividades educativas y lúdicas.

A lo largo del recorrido, distintos grupos de animación, pasacalles, malabaristas y música medieval complementan la ambientación, garantizando una experiencia memorable para pequeños y mayores.

Mercadillo de El Zacatín en Bullas

Regresa el Mercadillo de El Zacatín a Bullas, considerado el primer mercadillo tradicional de la Región de Murcia y con más de 20 años de trayectoria. Este domingo, 7 de diciembre, estará abierto de 9.00 a 14.00 horas.

El Zacatín se celebra cada primer domingo de mes en la Plaza Vieja y en la del Castillo de Bullas. Se trata de un mercadillo de carácter tradicional donde es posible disfrutar de la exposición y venta de productos típicos de la zona, así como de numerosas actividades: demostraciones y degustaciones de productos artesanos, animación callejera, visitas guiadas a antiguas bodegas, catas comentadas de vinos con D.O. Bullas, entre otras propuestas.