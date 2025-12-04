Literatura
Estela González gana el Premio de Novela Gráfica de la Biblioteca Regional con la inquietante ‘Ánima
La joven ilustradora andaluza se impone entre 22 obras de toda España con una historia rural marcada por la culpa, la muerte y la memoria
L.O.
La joven ilustradora andaluza Estela González García (Olula del Río, 2000) ha ganado el Concurso de Novela Gráfica de la Biblioteca Regional de Murcia (BRMU) con su obra Ánima, una propuesta que ha logrado la unanimidad del jurado y que se impuso entre 22 trabajos procedentes de toda España.
La obra explora temas tan universales como la culpa, la muerte, la enfermedad y la vejez. La trama se desarrolla en el mundo rural y el estilo se caracteriza por crear una atmósfera inquietante y tenebrosa.
El galardón, convocado por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, está dotado con 5.000 euros y permite a la autora conservar todos los derechos de explotación de su obra.
El jurado estuvo integrado por la ilustradora María Hesse, seleccionada por Taschen entre las 100 mejores del mundo, y los dibujantes murcianos Juan Álvarez y Alba Flores, quienes destacaron la fuerza narrativa y visual de Ánima.
La consejera de Cultura, Carmen Conesa, ha subrayado que este certamen permite difundir la labor de la comicteca, "una de las secciones más dinámicas de la Biblioteca Regional, y prestamos nuestro apoyo a los creadores en el ámbito de la ilustración de la Región de Murcia y de toda España".
La autora visitará la Biblioteca Regional el 22 de diciembre, en una jornada dedicada a la ilustración que incluirá talleres impartidos por la ilustradora y tatuadora lorquina María Latorre, dirigidos a público infantil, juvenil y familiar. La información sobre inscripciones está disponible en la web de la BRMU.
Dibujante de cómic y artista gráfica, González es graduada en Bellas Artes por la Universidad de Málaga, con un Máster en Producción Artística Interdisciplinar en la misma institución. Ha participado en diversas exposiciones colectivas, tanto de cómic como de artes plásticas, y ha trabajado como ilustradora.
Jornada dedicada a la ilustración
El próximo 22 de diciembre la autora visitará la Biblioteca Regional, que celebrará una jornada intensiva dedicada a la ilustración. El evento contará con la participación de la ilustradora y tatuadora lorquina María Latorre, que ofrecerá dos talleres para público infantil, juvenil y familiar. Toda la información sobre la inscripción se encuentra disponible en el portal web de la BRMU.
Al concurso se presentaron un total de 22 obras, procedentes de toda España: nueve de la Región de Murcia; dos de la Comunidad Valenciana; tres de Cataluña; cuatro de la Comunidad de Madrid; una del País Vasco; dos de Andalucía y una de Galicia.
