Un pueblo de Murcia retrocede 15 siglos este puente de diciembre: así será el impresionante Mercado XXI Medieval de Caravaca de la Cruz

Dentro del enorme abanico de planes culturales que ofrece este puente de diciembre en la Región de Murcia, hay uno que cada año destaca por encima de la mayoría: el Mercado Medieval de Caravaca de la Cruz, que en 2025 celebra su vigésimo primera edición y lo hace con más actividades, más espectáculos y un nivel de ambientación que sigue situándolo como uno de los eventos más potentes del invierno murciano.

La cita tendrá lugar del 6 al 8 de diciembre, aunque este año se adelanta un día la gran apertura oficial: el jueves 5 a las 18.00 horas tendrá lugar el pasacalles inaugural, que recorrerá varias calles del casco histórico antes de desembocar en la Plaza del Arco con el pregón y el espectáculo de apertura. Todo ello está organizado por el Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, que lleva más de dos décadas impulsando este evento que hoy es una referencia en turismo cultural dentro y fuera de la comarca.

Tres días de artesanía, recreación histórica y miles de visitantes

El mercado volverá a extenderse por las calles y plazas del centro histórico, donde se instalarán alrededor de 200 puestos de artesanía, productos locales y gastronomía. La atmósfera recuerda al pasado medieval de la ciudad, algo que el propio alcalde ha resumido diciendo que no es solo un mercado, sino “una experiencia inmersiva” que cada año atrae a cerca de 100.000 personas. Esa afluencia, además, se deja notar de lleno en la hostelería, el comercio local y los alojamientos del Noroeste.

Entre los reclamos más llamativos de este año aparece un photocall gigante con un templario de tres metros de altura, inspirado en la tradición caravaqueña y en su emblemática Cruz. El objetivo es ofrecer a los visitantes un recuerdo distinto, que se ha convertido rápidamente en una de las imágenes más buscadas por quienes ya han revisado el programa oficial del evento.

Tríptico XXI Mercado Medieval Caravaca de la Cruz 2025 Tríptico XXI Mercado Medieval Caravaca de la Cruz 2025

La cita viene acompañada, además, de una batería de actividades permanentes: talleres de cestería, torno de madera a pie, vidrio soplado, henna, caligrafía, alfarería, cota de malla y caramelizado, todos ellos distribuidos a lo largo del recorrido y dirigidos a públicos de todas las edades . A esto se suma una granja medieval con ocas, burros, cabras y conejos, situada en la calle Rafael Tejeo, y una zona de cetrería con exposición y exhibiciones de vuelo en los Salones del Castillo.

El regreso más esperado: las Justas Medievales vuelven a la Plaza de Toros

Una de las grandes sorpresas de esta XXI edición es el regreso del torneo medieval, que llevaba seis años sin celebrarse. La exhibición tendrá lugar el domingo 7 de diciembre a las 17.00 horas en la Plaza de Toros. El programa describe esta cita como el “Gran Torneo de Caravaca”, un espectáculo con caballeros equipados, armaduras y pruebas inspiradas en las competiciones históricas del Medievo. Las entradas, según se ha anunciado, pueden adquirirse anticipadamente o el mismo día del evento.

Pasacalles casi a cada minuto y criaturas fantásticas por todo el casco histórico

Quien haya estado alguna vez en el Mercado Medieval de Caravaca sabe que su sello principal es la animación: no hay prácticamente tramos sin música, sin recreadores o sin personajes inesperados. El pasacalles inaugural del día 5 ya marca el ritmo, encabezado por un dragón de más de seis metros que aparece citado en la programación oficial del evento.

A partir del sábado, las mañanas y las tardes se llenarán de espectáculos para todos los gustos:

Música itinerante con formaciones como Gálata, Treefolk o Lux Celtae.

Apariciones de bufones, cómicos, zancudos, criaturas fantásticas y personajes históricos.

Exhibiciones de circo, danza oriental, magia y narraciones teatralizadas.

Espectáculos de fuego y pirotecnia al anochecer, entre ellos montajes como El Despertar del Fuego o Los Hijos del Fuego, ambos incluidos en los horarios del tríptico oficial.

Además los visitantes podrán recorrer varios campamentos medievales donde se desarrollan demostraciones de combate, charlas sobre la vida en los campamentos y actividades infantiles como la Escuela de Escuderos, un pequeño taller de iniciación a la esgrima histórica.

Exposiciones permanentes: tortura, brujería, máquinas de asedio y cirugía medieval

El Mercado Medieval también destaca por su componente didáctico. A lo largo del casco histórico se han instalado varias exposiciones sobre elementos propios del Medievo:

Tortura y brujería .

. Máquinas de asedio .

. Cirugía medieval .

. Calzado y oficios tradicionales.

Estos espacios permiten un recorrido más pausado entre tanta animación y ayudan a comprender mejor cómo era la vida cotidiana en aquella época, según se detalla en el material oficial del evento.

Un puente que ya es clave para el turismo en el Noroeste

Además de ser uno de los fines de semana más importantes para el turismo rural de la zona, esta cita se ha convertido en un escaparate fundamental para la proyección de Caravaca de la Cruz.

La concejal de Artesanía ha confirmado que este año se ha reforzado la promoción del evento con acciones tanto en la Región como en provincias limítrofes, con el objetivo de consolidar el mercado como un referente cultural y turístico de primer nivel.