Leonardo Cano gana el Premio Libro del Año Región de Murcia con ‘Este es el núcleo’, una novela que reflexiona sobre el futuro de la humanidad

Una novela “emocionante, llena de suspense y profundamente cautivadora” que invita a reflexionar sobre el amor, la identidad y el impacto de la inteligencia artificial en el futuro de la humanidad. Con estas palabras, el jurado del Premio Libro del Año Región de Murcia 2024 ha definido Este es el núcleo, del escritor murciano Leonardo Cano, obra que se alza con la XXVII edición del galardón convocado por la Fundación Amigos de la Lectura.

El jurado indica que la novela, publicada por Galaxia Gutenberg y galardonada previamente con el LV Premio Internacional de Novela Ciudad de Barbastro, constituye una "lectura imprescindible" para comprender el presente y anticipar los desafíos que plantean las tecnologías emergentes y reflexionar sobre el presente y el futuro. Además de su mirada hacia el porvenir, subrayan que la obra destaca por “abordar grandes cuestiones universales, como la naturaleza del amor, la búsqueda de sentido o la fragilidad de la experiencia humana”.

Carmen María López, Carlos Santos, Miguel Ángel Ruiz y Alfonso García, finalistas del Premio Libro del Año Región de Murcia 2024 / L.O.

Finalistas

Junto al título ganador, el jurado ha querido poner en valor la “extraordinaria calidad literaria” de las obras finalistas, que muestran la diversidad y fuerza creativa del panorama murciano. Se trata de La madre de nadie, de Carmen María López; Almenara, de Miguel Ángel Ruiz; Ropasuelta, de Santos Martínez; y La nueva subjetividad, de Alfonso García Villalba. Cinco propuestas distintas en tono, género y estilo que, según destacan los miembros de jurado, reflejan el “excelente momento creativo” que atraviesa la literatura de la Región y “su capacidad para dialogar de tú a tú con las mejores propuestas del panorama literario español”.

El premio, con una dotación económica de 4.000 euros, será entregado el próximo 18 de diciembre, a las 19.30 horas, en el salón de actos de la Biblioteca Regional de Murcia, en un acto abierto al público.

Jurado

La deliberación ha corrido a cargo de un jurado integrado por académicos, escritores, poetas y especialistas en teoría literaria y narrativa. Concretamente, sus miembros han sido los doctores en Literatura Antonio Candeloro, Basilio Pujante Cascales y Francisco Vicente Gómez; el historiador del arte Miguel Ángel Hernández, la escritora Marisa López Soria, la poeta Inmaculada Pelegrín, la decana Carmen Pujante y el poeta y narrador Diego Sánchez Aguilar.

La Fundación Amigos de la Lectura ha destacado que las obras seleccionadas este año proceden de más de 300 publicaciones, una cifra que confirma la vitalidad del sector editorial de la Región y su creciente proyección nacional. Según la organización, el alto nivel de los títulos analizados demuestra que la literatura murciana vive “una de las mejores etapas de las últimas décadas”.