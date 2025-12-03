El Grinch de la Navidad protagoniza el regreso de los ‘Conciertos en familia’ en el Auditorio Víctor Villegas

La Navidad llegará este fin de semana al Auditorio Víctor Villegas de Murcia con un invitado muy especial: el Grinch. Esta criatura verde, peluda, gruñona y solitaria será la protagonista del espectáculo que inaugurará el ciclo Conciertos en familia y que, según la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, promete un doble lleno histórico. Cultura se prepara para recibir a cientos de familias en una producción que presume de algo único: está creada de principio a fin en la Región de Murcia, convirtiéndose en un homenaje al talento local.

La consejera Carmen Conesa visita el ensayo del espectáculo 'El Grinch' / Juan Carlos Caval

En esta versión renovada del clásico navideño, la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) se transforma en una auténtica comunidad de villiquienes, el pueblo ficticio donde transcurre la historia del Grinch, bajo la batuta de Virginia Martínez, que por una vez no solo dirige a la orquesta, sino también forma parte del propio universo escénico. Junto a ellos, la compañía El Molino Producciones, responsable de éxitos infantiles como Bambi, La aventura de Mogwli o La Dama y el Vagabundo, suma su sello teatral a la propuesta.

A todo esto se une un reparto y un equipo artístico también cien por cien de la Región. Así la producción cuenta con la participación del actor Javi Mula, quien interpretará a un Grinch lleno de energía y humor; Pepe Ferrer, encargado del guion y la dramaturgia; Alcántara, que vestirá de color y fantasía a los personajes de Villaquién, y Ginés Martínez Vera, a cargo de los arreglos orquestales. Además se contará con la participación especial de la Coral Discantus, dirigida por Ángel Luis Carrillo, que aportará la magia vocal al concierto.

La consejera de Cultura, Carmen Conesa, que ha asistido este miércoles a los ensayos de la producción, ha indicado que "con este espectáculo de talento cien por cien murciano damos la bienvenida a la Navidad y esperamos un doble lleno histórico en el Auditorio regional, haciendo que los más pequeños se acerquen al teatro y la música sinfónica de la mano del Grinch, un personaje ya convertido en un símbolo de estas fiestas".

Juguetes para quienes más los necesitan

El espíritu navideño no se quedará en el escenario. Como es tradición en este ciclo, los conciertos irán acompañados de una recogida solidaria de juguetes. Las familias podrán donar juguetes nuevos o en perfecto estado antes de cada función en el hall del Auditorio, y todo lo recogido se destinará a centros de protección de menores y a casas de acogida para víctimas de violencia de género.

Horarios y entradas

El espectáculo podrá disfrutarse este sábado a las 18:30 y el domingo a las 12:00. Las últimas entradas (a partir de 10 y 12 euros) están disponibles en la taquilla del Auditorio Víctor Villegas y por teléfono (968343080), en horario de 9 a 14 horas, y hoy miércoles, también por la tarde de 17 a 20 horas. También están disponibles en la web del Auditorio: https://www.auditoriomurcia.org/