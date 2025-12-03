La BRMU celebra el centenario de Mrs. Dalloway con cine y debate literario

La Biblioteca Regional de Murcia acoge esta tarde una cita especial para los amantes de la literatura y el cine. El programa comenzará con la proyección de Las horas, la película de Stephen Daldry, la historia de tres mujeres de épocas diferentes que tratan de encontrarle un sentido a la vida a través de la figura de Virginia Woolf y de la huella que deja su novela Mrs. Dalloway, publicada en 1925 y considerada una de las obras esenciales del modernismo literario.

En la novela, Woolf emplea el monólogo interior y la narración de un solo día para explorar la memoria, la identidad y las consecuencias invisibles de la posguerra, elementos que han convertido Mrs. Dalloway en un referente indiscutible de la literatura del siglo XX.

Tras la película, tendrá lugar un coloquio conducido por las periodistas Marta Ferrero y Ana Arce. Ferrero, directora del programa El Mirador en Onda Regional y autora del podcast literario Región de Letras, mantiene una colaboración estable con la BRMU. Arce, especializada en contenidos culturales y comunicación digital, desarrolla actualmente su labor en la agencia Bee Social Media.

Con este encuentro, la BRMU inaugura su programación dedicada al centenario de Mrs. Dalloway, ofreciendo al público una oportunidad para redescubrir el legado de Virginia Woolf desde el cine y la conversación.