Regresa una nueva temporada de ‘El Tardeo del Massotti’

El Ayuntamiento de Murcia ha presentado este miércoles la segunda edición de ‘El tardeo del Massotti’, un ciclo musical promovido por el Conservatorio Superior de Música Manuel Massotti Littel que busca consolidarse como una cita fija en la agenda cultural de la ciudad. La propuesta, que arrancará el 5 de diciembre, llega reforzada y con una clara novedad: una programación centrada en las agrupaciones del propio conservatorio, dejando atrás el formato de solistas que caracterizó la primera edición.

El concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, explicó que esta nueva temporada apuesta por mostrar la diversidad sonora y el trabajo colectivo del centro, con formaciones que, en otros espacios, suelen contar con entradas de mayor coste. En esta ocasión, el público podrá disfrutar de actuaciones del Ensemble de Saxofones, Ensemble de Percusión, Ensemble de Viento-Metal, Camerata Clásica, Camerata Barroca, Taller Instrumental y el Coro del conservatorio.

Uno de los atractivos que se mantienen es el precio simbólico de la entrada, fijado en dos euros. Además, el pase podrá canjearse por una consumición y una tapa al finalizar cada concierto, un gesto que pretende fomentar la cercanía entre músicos y público en un ambiente distendido que da la bienvenida al fin de semana.

El ciclo también introduce cambios en materia de horarios. Los conciertos previstos para primavera y verano adelantarán su inicio a las 20.00 horas, una adaptación pensada para adecuarse al horario estival. Cada actuación se anunciará de forma individual, con su correspondiente hora, para facilitar la asistencia del público.

Todas las citas tendrán lugar los viernes, con el objetivo de convertir la música en un punto de encuentro que atraiga tanto a jóvenes como a aficionados en busca de nuevas experiencias culturales. Con esta edición, ‘El tardeo del Massotti’ aspira a seguir creciendo como una propuesta accesible, dinámica y abierta a toda la ciudadanía.