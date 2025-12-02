La gira final de Chayanne pasará por Murcia el próximo verano

Un año después, el fenómeno Chayanne volverá a España y Murcia será una de las paradas destacadas de su espectacular Bailemos Otra Vez Tour 2026, una gira que llega tras el rotundo éxito cosechado en su anterior tour, cuyas entradas se agotaron en cuestión de segundos. La abrumadora demanda del público ha llevado al artista puertorriqueño a ampliar fechas, ofreciendo así una segunda y última oportunidad a los miles de seguidores que no pudieron verlo en directo.

El recital en Murcia, dentro del ciclo de conciertos 'Murcia On', tendrá lugar el 28 de julio, convirtiendo a la Región en uno de los destinos clave del recorrido veraniego del ídolo latino. Antes de llegar a tierras murcianas, Chayanne actuará en Almería (8 de julio), Córdoba (10), Madrid (12) y Tenerife (17). Tras su paso por Barcelona (22) y Benidorm (24), recalará en Murcia el día 28, para posteriormente cerrar la gira en Valencia (26 de julio) y Chiclana de la Frontera (1 de agosto), donde ofrecerá el último concierto del tour.

El concierto reunirá clásicos y nuevos éxitos en un espectáculo que promete convertirse en uno de los eventos musicales del verano

En el escenario sonarán sus grandes clásicos, auténticos himnos para varias generaciones, entre los que destacan Lo dejaría todo, Y tú te vasUn siglo sin ti y las incombustibles Torero y Salomé, junto a sus lanzamientos más recientes, que han devuelto al cantante a lo más alto de las listas musicales de numerosos países. La propuesta combina nostalgia, energía y actualidad en un formato que confirma a Chayanne como uno de los artistas latinos más influyentes de todos los tiempos.

Según ha adelantado su equipo, la intención del artista es clara: bailar una última vez con todos sus seguidores y despedirse por todo lo alto de un tour que ha supuesto una de las etapas más celebradas de su carrera.

La cita en Murcia promete convertirse en uno de los grandes eventos musicales del verano y en una oportunidad irrepetible para los fans de disfrutar del carisma y la energía del puertorriqueño sobre el escenario.

Las entradas estarán disponibles este miércoles, 3 de diciembre, a partir de las 12 horas, a través de Chayanne.es e iboleleproducciones.com.