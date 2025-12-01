Un vecino de Alicante visita el pueblo de Bullas en Murcia y alucina: "Esconde lugares únicos que sorprenden"

A veces basta con una escapada corta para descubrir un destino que no tenías en el radar: eso es lo que le ha ocurrido a Rubén García, creador digital alicantino y técnico en turismo, que ha viajado hasta el municipio murciano de Bullas y ha vuelto fascinado con lo que ha encontrado: naturaleza, calma y rincones que como él mismo dice, “sorprenden”.

Rubén es la persona detrás de la cuenta @rubengarciatravel: un perfil con más de 115.000 seguidores en Instagram en el que comparte planes, alojamientos y experiencias reales por la Comunidad Valenciana y alrededores y que desde hace tiempo decidió profesionalizar lo que más disfrutaba: enseñar lugares auténticos y mostrar por qué viajar cerca también tiene su magia.

Una escapada desde Alicante a un refugio en plena naturaleza

Su última ruta lo llevó desde Alicante hasta Bullas, un pueblo interior de la Región muy ligado a la cultura del vino. Allí se instalaron en un refugio rodeado de naturaleza, con estancias amplias y luminosas pensadas para desconectar que cuenta con piscina exterior y un jacuzzi privado, dos elementos que, según explica, hacen que la experiencia sea perfecta para quienes buscan calma y comodidad en un entorno natural.

A diez minutos, uno de los parajes más bonitos de la zona

Desde el alojamiento Rubén se acercó hasta uno de los enclaves más llamativos del municipio: el Salto de Usero, un paraje natural conocido por su belleza y que se ha convertido en parada obligatoria para quienes visitan Bullas y para él, uno de esos sitios que justifican por sí solos el viaje.

Bullas, finalista del certamen “Juntos Brillamos Más 2025”

El viaje del creador coincide además con una noticia importante para el municipio. Según ha anunciado el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, Bullas ha pasado a la final de “Juntos Brillamos Más 2025”, la iniciativa navideña de Ferrero Rocher que busca reconocer a los pueblos con más encanto y espíritu festivo del país.

El ITREM destaca que es un reconocimiento a su identidad como destino de interior y a su toque navideño, que cada vez atrae a más visitantes. Para que el municipio avance en la competición solo queda un paso: votar de nuevo.