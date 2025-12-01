Así era un día de boda en Murcia en 1900: "El mayor lujo no era la fiesta, sino la vida que se podía construir al día siguiente"

En una época en la que las celebraciones parecen no tener fin y donde cada detalle se convierte en un espectáculo, asomarse a cómo se celebraba una boda en la huerta murciana de 1900 es casi viajar a otro planeta. El archivo gráfico compartido recientemente por la cuenta de X 'La Murcia que se fue' permite reconstruir, paso a paso, cómo se vivía un enlace en un entorno rural donde todo estaba condicionado por la economía doméstica, la autosuficiencia y sobre todo una austeridad que hoy cuesta incluso imaginar.

Y aun así aquellas bodas estaban llenas de sentido práctico, de comunidad y de una mirada muy clara hacia lo que realmente importaba.

Un enlace sin artificios: realismo puro en cada elección

La boda de Balbina y Bernardino, celebrada en Corvera a comienzos del siglo XX, no responde a los clichés románticos que asociamos hoy a este tipo de eventos.

El día se organizaba en cuatro fases sencillas: preparación, ceremonia, comida y despedida y detrás de cada una había una lógica que emanaba del ritmo de la vida campesina, donde los recursos eran escasos y el trabajo nunca paraba.

El vestido: una inversión para toda la vida

Una de las imágenes más llamativas es la elección del traje de Balbina. No se vestía de blanco, sino de negro. Pero este detalle, que podría parecer lúgubre, tenía una explicación contundente: la ropa debía servir para mucho más que un único día.

La prenda, confeccionada probablemente con lana o seda oscura, se convertía después en el atuendo principal de la mujer para los domingos importantes y, de forma inevitable, para los periodos de luto que la vida imponía. En aquel contexto adquirir una única pieza que resolviera varias necesidades era lo más parecido a asegurar el futuro.

Bernardino, trajeado para trabajar al día siguiente

En el caso del novio la escena es igual de reveladora: Bernardino acudía a la iglesia con la faja bien ajustada bajo el chaleco, una costumbre esencial para proteger la espalda de cara a la jornada laboral de la mañana siguiente.

Para él la boda no suponía un paréntesis respecto al trabajo, sino que era más bien una confirmación de que a partir de ese momento habría dos personas empujando el mismo carro, compartiendo peso y responsabilidades.

La llegada a la iglesia: un trayecto a pie que decía mucho

Nada de carruajes, ni de adornos florales, ni de itinerarios vistosos. Tanto los novios como el pequeño cortejo caminaban desde la casa familiar hasta la iglesia del pueblo.

Este gesto, que hoy podría interpretarse como un guiño sostenible, respondía simplemente a dos realidades: el alquiler de un vehículo era un gasto injustificable y además la cercanía del templo hacía innecesario cualquier tipo de transporte. La boda se ajustaba a la escala humana de una comunidad pequeña donde todo se hacía a pie.

El momento solemne: las arras como símbolo de lo que había

Uno de los instantes más significativos de la ceremonia era la entrega de las arras: trece monedas que el novio pasaba a las manos de la novia. Aunque el rito representa los bienes que la pareja compartirá en su matrimonio, en un contexto donde “lo poco que tenían” era literal, este gesto adquiría un peso emocional muy distinto.

Más que abundancia, simbolizaba un compromiso compartido de administrar, cuidar y hacer rendir lo escaso.

La celebración: una comida hecha con lo que daba la tierra

La fiesta se realizaba en casa, nunca en un local alquilado. El patio de los padres de la novia o un almacén agrícola limpiado para la ocasión eran espacios más que suficientes.

El menú también hablaba de la lógica del medio rural: arroz con conejo y caracoles cocinado con leña de sarmiento, pan de higo y almendras y vino fuerte servido directamente de la bota, evitando el coste de las botellas.

No había platos exóticos ni ingredientes costosos. Era una comida que aprovechaba la época de caza, la matanza y aquello que se tenía a mano. La autosuficiencia no era una opción, era la base de la supervivencia.

La música: un regalo de la propia comunidad

La banda sonora de la celebración no dependía de orquestas ni de músicos contratados. Lo habitual era que un familiar, quizá un tío o un vecino, se animara a tocar el laúd o la guitarra. La música era un gesto colectivo que reforzaba los vínculos y convertía la fiesta en un acto profundamente comunitario.

Un final temprano que lo explica todo

Si hoy nos sorprende que una boda termine a las seis de la tarde, en 1900 esto no era raro en absoluto. La fiesta no se prolongaba porque mantener la iluminación suponía gastar aceite, un recurso caro, y porque al día siguiente tocaba volver a atender a los animales y a las labores de la tierra.