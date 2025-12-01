El Cante de las Minas se expande a Murcia con la apertura de un club flamento en octubre de 2026

El Festival Internacional del Cante de las Minas de La Unión ha anunciado este lunes su expansión a Murcia con la apertura de un club flamenco entre octubre de 2026 y mayo de 2027 impulsado por la fundación Cante de las Minas, SO-LA-NA Entertainment y ubicado en el complejo Odiseo.

El club ha sido diseñado para un máximo de cuarenta socios, cada uno con mesa asignada una vez al mes en miércoles o jueves y antes de su presentación oficial, varias empresas ya han reservado plazas.

Las sesiones programadas han previsto un aperitivo de bienvenida, una cena y un espectáculo con un artista principal de baile acompañado por intérpretes, además de un encuentro posterior con los participantes.

El formato ha sido planteado para favorecer la cercanía entre público y artistas y mantener los estándares de calidad del festival.

La organización ha programado una presentación el 27 de enero de 2026 en Murcia, que contará con las actuaciones de David Palomar, Anabel Rivera y Faustino Fernández.