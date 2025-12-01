Anabel de Vico actuará en la semana flamenca de Alhama de Murcia

Alhama de Murcia acoge hasta el 5 de diciembre la novena edición del SFAM Festival – Semana Flamenca, que este año apuesta por espectáculos flamencos innovadores y heterodoxos, combinando estrenos regionales, fusiones contemporáneas y actuaciones de artistas consolidados, y en la que actuará Anabel de Vico, ganadora del Melón de Oro en 2019 del Festival de Lo Ferro.

La concejala de Cultura y Patrimonio, Alicia Martínez, y el director del festival, José Miguel Cerezo, presentaron el cartel de esta edición, que coincide con el 15º aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Bajo el concepto de heterodoxia, el festival busca unir el respeto por la raíz flamenca con nuevas formas creativas, “consolidando a Alhama como un referente para propuestas contemporáneas y experimentales dentro del género”.

La programación

La programación arranca hoy, lunes, a las ocho de la tarde en el Teatro Cine Velasco con una muestra de flamenco local protagonizada por las escuelas de danza alhameñas. La jornada siguiente subirá al escenario el dúo Víctor y Ruven con Inherencia, un espectáculo de baile y música que combina fagot flamenco y danza contemporánea en un viaje inspirado en la memoria y la infancia.

El miércoles 3 de diciembre, la cantaora Anabel de Vico, ganadora del Melón de Oro 2019 del Festival de Lo Ferro, ofrecerá un recital acompañada de guitarra, recorriendo los palos tradicionales del flamenco con un enfoque clásico.

El jueves, Pablo Egea y Javier Romero ‘Losoho’ presentarán Sketches of Spain, un espectáculo de danza-teatro flamenca fusionada con jazz de trompeta, inspirado en el álbum homónimo de Miles Davis, que combina emoción, dramaturgia y música.

Inclusión

La Semana Flamenca cerrará el viernes 5 en el Espacio Joven La Estación con Travestí–Flamenco Queer, una propuesta inclusiva que reivindica la relación histórica entre la comunidad queer y el flamenco, promoviendo espacios seguros y diversos.

Además de la calidad artística de los espectáculos, el SFAM Festival mantiene un compromiso social con actividades orientadas a colectivos como el Centro Terapéutico Las Flotas, los centros de día Sagrada Familia y Las Salinas, el Centro de Atención Psicosocial Las Salinas y el centro penitenciario Murcia II de Campos del Río.