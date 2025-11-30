Pedro Gómez (dúo Albardín): "Construimos a medida nuestros instrumentos para conseguir los sonidos que queremos"

Desde Totana, el dúo Albardín será el encargado de bajar el telón a la edición 2025 del ciclo Conciertos sentidos. Se trata de una propuesta musical que tiene en cuenta la riqueza inmensa de las tres culturas, la tradición murciana y las influencias europeas. Aúnan propuestas musicales con un abanico de sonoridades con variados instrumentos y sus temas vocales evocan cuadros del folclore de otros tiempos.

¿Qué nos tienen preparado para su actuación en Barranda?

Vamos a interpretar una selección de temas con el objetivo de que quien acuda a Barranda a escucharnos realice un viaje en el tiempo, combinando la sensibilidad y un profundo respeto por la historia de la música murciana.

Sus conciertos destacan por su variedad instrumental...

Llevamos dos zanfonas y también tocamos el salterio, la vihuela, el bouzouki y la guitarra. Además, el otro componente del grupo, Pedro Medina, es lutier, por lo que la mayoría de los instrumentos que llevamos están construidos por él. Lo mejor es que los instrumentos los realizamos a nuestra medida para obtener los sonidos que queremos.

Aunque, de todos ellos, la zanfona es la protagonista, un instrumento muy ligado a nuestra historia...

Yo pensaba que era un instrumento que se tocaba más en la música tradicional de otros países europeos. Pero a través de Tomás García descubrí que, desde el siglo XVI hasta el XX, había una hermandad de músicos ciegos en Murcia que se ganaban la vida tocando este instrumento y cantando pascuas, seguidillas y malagueñas. Una prueba fehaciente es que en el belén de Salzillo aparece un zanfonista entre los músicos.

¿Qué características tiene este instrumento de cuerda?

Es como si dijéramos el bisabuelo de un violín. Lleva un teclado que vendría a ser el mástil del violín que, en lugar de pulsarlo con los dedos, se hace con unas teclas. Y en la mano derecha, que llevaría el arco, en este caso lleva una rueda, por lo que el sonido es siempre continuo. Ese es el mecanismo de la zanfona.

Supongo que aprender a tocar todos estos instrumentos les ha conllevado un arduo trabajo de aprendizaje...

El aprendizaje tiene mucho que ver con las ganas que tenga uno de adentrarse en ese mundo. En mi caso, soy licenciado por el Conservatorio Superior de Música de Murcia en guitarra, y si te quieres meter en ese tipo de instrumentos antiguos, no hay nada que oficialmente puedas estudiar, aunque ahora se puede aprender a tocar algunos instrumentos antiguos. En el caso de la zanfona, tuve que buscarme la vida y conseguir grabaciones de campo antiguas para poder conocer el instrumento. Cuando yo empecé, era el único que tocaba este instrumento en Murcia. Ahora somos dos: mi compañero y yo.

¿Les han ayudado las redes sociales a encontrar material para aprender a tocar instrumentos antiguos?

Sí. Además de ayudarte en el proceso de conocer el instrumento, también ayuda a no sentirte tan solo y ver que hay mucha gente que tiene las mismas inquietudes musicales que tú. Aunque mucha gente se piensa que esta música es minoritaria, hay una gran afición. No hay más que ver los conciertos que hay en la Región de Murcia de música tradicional y medieval.

¿Cómo decide juntarse con Pedro Medina para crear el dúo?

Vengo de otro grupo, Civilización Cero, en el que tocaba la zanfona. Pero, por circunstancias de la vida, el grupo terminó por el 2008. En ese momento dejo un poco olvidada la música, pero siempre que veía el instrumento decía que tenía que volver a retomar ese mundo. Un día me topé con el taller de Pedro Medina. Le comenté que tenía una zanfona que necesitaba una puesta a punto, y cuando se lo llevé me explicó que siempre le había interesado, pero que nunca había visto ninguna. Al final se apuntó a un curso de especialista en zanfona y se construyó una. Después nos juntábamos a tocar hasta que vimos que podíamos ampliar el repertorio para dar conciertos.

¿Por qué momento atraviesa el mundo de la música de raíz?

Cuando dejé de tocar, siempre tenía el miedo de que se perdieran este tipo de instrumentos. Pero ahora me doy cuenta de la cantidad de gente que se interesa por este mundo. Además, hay muchos jóvenes que también muestran interés por la música antigua. Uno de los mejores productores de música de este estilo está en la Región. Se trata de Constantino López, que también tocaba conmigo en Civilización Cero. Están saliendo unas producciones muy buenas de artistas muy grandes como son El Pantorrillas, El Palomo Cojo, Mujeres con Raíz, Mistura o Robles. Hay gente con mucha calidad. Tenemos que estar muy orgullosos de nuestra música por la gran variedad y alegría que tiene el folclore y la música de raíz murciana.

Entonces, ¿los jóvenes también muestran interés por esta música tradicional?

Buena prueba de ello es la cantidad de conciertos que se están haciendo. La gente va y se lo pasa muy bien. Luego hay personas que no tienen que ver con este mundo que también asiste a estos conciertos. Uno de los grupos que están teniendo mucho éxito es Awakate. Llevan una actividad frenética recorriendo toda España con ese guiño que hacen a la música tradicional. Muchas veces nos preguntan y piden consejo para hacer esos guiños. Hace dos semanas hicieron el final de gira en la sala Mamba y fue un auténtico éxito. Nosotros estuvimos tocando con ellos en esa ocasión.

¿Cuáles son sus próximos proyectos?

Solamente llevamos un año, por lo que ahora mismo nuestro objetivo es tener una buena selección de música para poder grabar nuestro primer trabajo.

El Dúo Albardín actuará hoy a las 12.30 h en el Museo de la Música Étnica de Barranda, Caravaca de la Cruz.