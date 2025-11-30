Pedro García: Consagrado al medioambiente

Asisto a la entrega a Anse del premio de Hispania Nostra a las Buenas Prácticas en Patrimonio Cultural y Natural. Allí estuve, en las Salinas de Marchamalo, y aproveché para hablar con el director de la asociación ecologista, Pedro García Moreno, el conocidísimo Apóstol del Medio Ambiente de nuestra Región. Hoy doy cuenta de esta conversación en la que me ha hablado de sus inicios, su trayectoria y de las últimas acciones de la Asociación de Naturalistas del Sureste.

Pedro nació en Isla Plana; sus abuelos maternos eran agricultores, su padre marino mercante y sus tíos agricultores y pescadores. No es de extrañar que ya de niño mostrase tanto interés por el campo, el mar y la naturaleza en general. Entre sus estudios hay que destacar su licenciatura en Geografía, su Diplomatura en Magisterio y su curso de Doctorado en el Departamento de Ecología de la Universidad de Murcia. También es patrón de barco, lo que le permite pilotar el Else, el conocido velero de Anse.

Me habla de que ya con 15 años contactó con gentes que salían al campo a hacer rutas y contactar con la naturaleza, la flora y la fauna. Con dieciocho años cofundó una asociación ecologista que se unió a Anse en 1986. La fusión supuso todo un revulsivo para la organización y Pedro García se convirtió en todo un referente en la lucha por la naturaleza. Durante años trabajó de técnico medioambiental en el Ayuntamiento de Cartagena, labor que compaginaba con su dedicación reivindicativa y valiente en la organización. Al final renunció a su plaza para volcarse profesional y totalmente en su gran pasión.

Imposible poner por escrito ni siquiera un resumen de todas las acciones reivindicativas y proyectos de conservación que ha animado, dirigido y apoyado Pedro García y sus equipos de trabajo durante estos años. La Región de Murcia no sería lo que es sin las iniciativas de esta asociación dirigida por él: “Hemos luchado contra proyectos de urbanización en Calblanque, Novo Cartago, Mar Menor Sur, Puerto Mayor, Marina Cope… Ha sido una lucha continua, enfrentándonos a organismos y empresas muy poderosas. Hemos ganado muchas batallas, no solo por acciones significativas y publicitadas, sino porque siempre hemos recurrido a la ley y normativas vigentes en España y Europa. No ha sido fácil ni sencillo y no siempre hemos triunfado. A veces no lo hemos conseguido y siempre te queda esa espina clavada.”

Nunca olvidará la fecha del 30 de enero de 2005: “Aquel día cayó una gran nevada, también en La Manga, y montamos una gran acción con la ayuda de Greenpeace para frenar las obras de Puerto Mayor. Casi cincuenta activistas de las dos organizaciones nos encadenamos a las máquinas que iban a construir un macropuerto, otro más, para más de un millar de embarcaciones. Era la época del pelotazo y ahora que se va a demoler lo construido, uno se da cuenta de que los sueños son posibles. Yo soy un hombre optimista; de otra manera no estaría en una organización como esta.”

Lo que a mí me sorprende, le digo, es que nunca haya pasado ni una noche en ningún calabozo con los enemigos tan poderosos a los que siempre se han enfrentado: “Es que este proyecto incumplía la ley de costas y un montón de normativas medioambientales. La razón estaba de nuestra parte, como cuando denunciamos el macroproyecto urbanístico de Novo Cartago, junto al Monasterio de San Ginés de la Jara.”

Paralizaron, por ejemplo, la urbanización prevista para Marina Cope y convocaron a más de 50.000 personas. También paralizaron los vertidos mineros a la bahía de Portmán, las canteras a cielo abierto en la Sierra de la Muela, la urbanización de Sierra María… “Pero a mí una de las cosas que siempre más me han gustado han sido los muchos proyectos de repoblación que hemos hecho; el primero fue en 1986 en la Atalaya de Cartagena. Hoy se pueden constatar los frutos de aquellas acciones. Otros proyectos son los que hemos hecho en defensa y protección de la tortuga mora. En Mazarrón compramos un terreno para ello, como un santuario.”

Me cuenta que hay “algún partido” que no gusta de llamar ‘mora’ a esta tortuga. “Le rechina este nombre y preferirían llamarla tortuga del sureste o algo así; no se dan cuenta de que nuestra patria es el Mediterráneo, que es un pequeño mar que comparten ambas orillas. Tenemos un montón de cosas en común con el Norte de África (no sólo la historia con los carthagineses). La gente no es consciente de que estamos más cerca de Argelia que de Madrid y, con lo bien que se portaron ellos con los exiliados de la guerra civil, ahora no tenemos ni un barco directo que nos una.”

A Pedro García siempre le ha preocupado predicar con el ejemplo, por eso se compró una vivienda y un terreno en la zona oeste de Cartagena. Allí ha recuperado y restaurado las pedrizas, aljibes, plantas y arbolado autóctono, cultivos tradicionales, la cebada para cerveza artesanal… y deja pasar a los pastores para que el ganado coma las hierbas y abone naturalmente: “Me ocupa mucho tiempo, pero es muy importante para mí y para mi familia.”

Por cierto, su hijo se está dedicando a la biología, en la línea, y su hija a la filosofía: “Necesitamos filósofos para ayudarnos a ser mejores y pensar en un mundo mejor.” Considera, además, que es una obligación demostrar qué hemos de aportar como ciudadanos y que podemos enseñar a la administración cómo recuperar zonas degradadas: “Uno de los más importantes es este Proyecto Resalar, en las abandonadas salinas de Marchamalo, junto al de Monte Blanco o al de la Caleta del Estacio, así como otros en las canteras romanas o en el bosque de ribera del río Segura.”

Anse ha cumplido 50 años y sin duda ha sido una organización fundamental para preservar el medioambiente de toda esta franja del sureste, pero: “Queda mucho por hacer.”

¿Cansado? “Para nada, esto nos da la vida y cada vez tenemos más equipo y gente implicada en eso de volver a la naturaleza y dejar un mundo mejor a las generaciones futuras. No todo está perdido, hay que confiar en la juventud. Los antiguos griegos también se quejaban de los jóvenes.” Apasionante.