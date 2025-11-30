‘Handyman’ se alza con la Carabela de Plata en la clausura del FICC

El Festival Internacional de Cine de Cartagena (FICC) bajó ayer el telón de su 54ª edición en el Auditorio El Batel con la entrega de premios de sus distintas secciones. El acto puso el foco en Handyman, del director William Findinge, que se impuso entre los 12 cortometrajes finalistas y obtuvo la Carabela de Plata Ciudad de Cartagena, el principal galardón del certamen en la Sección Oficial de Cortometrajes, dotado con 3.000 euros. El protagonista del corto, Mads Koudal, recogió el premio en nombre del realizador, que envió un vídeo de agradecimiento.

Koudal fue además uno de los nombres propios de la noche al recibir el Premio Submarino Peral a la Mejor Interpretación por su trabajo en el mismo filme. El jurado, integrado por la directora de animación Marta Gil Soriano, el artista Francisco José Sánchez Montalbán y el cineasta Juan González, completó el palmarés de la categoría con Jaume Carrió (Mejor Dirección por Les imatges arribaren a temps), Clàudia Cedó (Mejor Guion por De sucre) y Matteo Castelli (Mejor Fotografía por Lo sceneggiatore).

Premios Murcine

En la sección Murcine, dedicada al talento de la Región de Murcia, Y que no te duela, de Ismael G. Nicolás, obtuvo el Primer Premio Carabela de Plata. El Segundo Premio recayó en El viento que golpea mi ventana, de Emilio Hupe. Tanto el director del corto ganador como los intérpretes del segundo premiado recogieron sus respectivos reconocimientos durante la gala.

La clausura incluyó también los premios honoríficos del FICC. La actriz Elena Irureta recibió el Premio FICC por su dilatada trayectoria en cine, televisión y teatro, con trabajos que han marcado la ficción española durante más de cuatro décadas.

Premios PNR y galardones del público

La Plataforma de Nuevos Realizadores (PNR) otorgó el Premio al Mejor Corto Español a Violetas, de Borja Escribano, y el Premio al Mejor Corto Murcine a La otra orilla, de Jerónimo Molero. Además, Les imatges arribaren a temps recibió una mención especial.

El público eligió como Mejor Largometraje Internacional a Tres Adioses, de Isabel Coixet. En la sección Jóvenes AFICCionados, el cortometraje Melodía interrumpida, de Moisés Griñán Chacón (IES El Carmen), fue premiado con 500 euros en material audiovisual para el centro educativo.

El festival distinguió asimismo a la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD) con el Premio FICC Región de Murcia, y a la sección cultural Pantallas, de Vocento, con el Premio FICC a la Difusión Cinematográfica.