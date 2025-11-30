Certamen
El Certamen de Fotografía de Prensa Carlos Gallego amplía premios en su sexta edición
El certamen pasa a otorgar premios en cuatro secciones: Información general y Política, Deportes, Cultura y Espectáculos, y Región de Murcia, cada una con 2.000 €
L. O.
La Asociación de Informadores Gráficos de la Región de Murcia, con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena, ha abierto la convocatoria del VI Certamen de Fotografía de Prensa Carlos Gallego, que introduce cambios significativos y mantiene su vocación de homenajear al informador gráfico que da nombre al concurso, premiando imágenes capaces de transmitir con rigor y sensibilidad la dimensión informativa de un hecho.
Ampliación de categorías
El certamen amplía a cuatro categorías premiadas —Información general y Política, Deportes, Cultura y Espectáculos, y Región de Murcia—, cada una dotada con 2.000 euros. Como novedad, se incorpora el Gran Premio Carlos Gallego, un reconocimiento adicional de 1.000 euros para la mejor fotografía entre las ganadoras de las categorías principales.
Plazo y requisitos de participación
Los participantes podrán enviar sus trabajos hasta el 20 de enero de 2026, con imágenes tomadas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025, que no hayan sido premiadas en otros concursos. Las bases de la convocatoria detallan los requisitos técnicos y el formato de envío.
Las fotografías ganadoras y una selección de finalistas formarán parte de una exposición prevista para 2026. En 2025, el público ya pudo visitar en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy una muestra con más de cuarenta imágenes participantes en la edición anterior.
